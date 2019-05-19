Redmi K20 açılır kapanır kamera sistemi ile geliyor!

Redmi K20 amiral gemisi telefon hakkında bazı resmi açıklamalar yapıldı. Tasarım olarak oldukça dikkat çeken bu cihazın, açılır kapanır bir ön kamera ile geleceği resmiyet kazandı.

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Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, yeni uygun fiyatlı amiral gemisi K20’nin bazı özelliklerini resmi olarak paylaştı. Dışarıya doğru kayarak kapanan ön kamerası ve rakiplerine kıyasla oldukça hafif olması ile Redmi K20, diğer amiral gemisi cihazları geride bırakacak gibi görünüyor.

Açıklanan bilgilere göre Redmi K20 ’nin en dikkat çeken 20MP çözünürlüklü açılır kapanır ön kamerasının, 300.000 kullanıma kadar test edildiği söyleniyor. Belirtilen bu kullanım sayısı; günde 100 tane fotoğraf çekildiği taktirde yaklaşık 8 sene boyunca sıkıntısız bir kullanım ömrü vadediyor. Bu yeni akıllı telefonun; ilgi çeken ön kamerasının yanısıra; 48MP arka kamera, 13MP ve 8MP değerinde iki farklı sensörü sayesinde, oldukça kaliteli fotoğraflar elde edileceği anlaşılıyor. Uygun fiyatlı amiral gemisi cihaz, 210 gramdan daha düşük ağırlığı sayesinde aynı şekilde katlanır ön kamera sahip cihazlardan çok daha hafif olacak. Bunun yanı sıra cihaz, Snapdragon 855 yonga setinden güç aldığı söyleniyor. 1080p + çözünürlüğe sahip olacak cihaz, 19.5:9 en boy oranına ve 6.39 inç OLED ekrana sahip. 4000mAh batarya kapasitesine sahip cihazın; Karbon Siyahı, Buzul Mavisi ve Alev Kırmızısı renkleri ile kullanıcı deneyimine sunulması bekleniyor.

Çıkış tarihi şimdilik belli olmayan Redmi K20 ‘nin, ilk olarak Çin’de, ardından da Hindistan’da tanıtımını yaparak piyasaya sürmesi bekleniyor.