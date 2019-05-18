Google Pixel 4 ‘ün Galaxy S10 benzeri görüntüleri sızdırıldı!

Google ’ın ilerleyen zamanlarda piyasaya sürmesi beklenen en yeni akıllı telefonu Pixel 4 ‘ün görüntüleri sızdırıldı. Paylaşılan özelliklere ve fotoğraflara bakılarak, cihazın Galaxy S10’a oldukça benziyor olması kullanıcıların dikkatini çekti.

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Google, kendi Android akıllı telefon serisi olan Pixel’e bir yeni cihaz daha ekliyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan orta segment Pixel 3a’nın ardından, tasarım olarak bu denli ilgi çekici bir cihazın gelecek olması merak uyandırdı. Sızıntıların açıklandığı rapora göre cihaz, Samsung’un amiral gemisi serisinden olan Galaxy S10’a oldukça benziyor.

Ortaya çıkan sızıntılara göre Google Pixel 4, ekranda bir delik şeklinde bulunan ve gittikçe popülerlik kazanan Infinity-O benzeri ekrana sahip. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü bulunduran cihazın, stereo hoparlörler bulunduracağı da söyleniyor. Bu yeni akıllı telefon, gövdesinde hiçbir fiziksel buton barındırmıyor, bunun yerine cihazın yan taraflarında kapasitif dokunmatik düğmeler bulunuyor.

Google Pixel 4 hakkında ortaya çıkan sızıntılar şimdilik oldukça az. Ancak yine de önemli bir markanın amiral gemisi ile kıyaslanıyor olması, cihaza dair beklentileri artırdığını söylemek mümkün.