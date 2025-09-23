Bir dönem YouTube’un en popüler isimlerinden biri olan Enes Batur, uzun süre sessizliğe büründükten sonra yeniden gündemde. Sosyal medyayı sarsan bu yeni paylaşım, sadece takipçilerini değil tüm sosyal medyayı meraklandırmış durumda.

Enes Batur yeni paylaşımı gündem oldu!

Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlilik sürecine adım atmasının ardından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine toplamıştı. Özellikle düğün gününde 4 bine yakın videosunu bir anda silmesi, hayranlarını şok etmişti. Şimdi ise Enes Batur, sosyal medyada paylaştığı yeni görsel ile gündemin merkezine oturdu. Paylaşımda yeni evli bir çift, birkaç çocuk ve tekerlekli sandalyede oturan bir adamın silüeti yer aldı.

Bu görselin neyi ima ettiği konusunda ise net bir yorum yapılabilmiş değil. Sosyal medyada binlerce kişi bu hareketi tartışırken, bazı kullanıcılar paylaşımdaki figürlerin hayatındaki kırılma noktalarına gönderme olduğunu öne sürdü. Kimi takipçiler ise bunu sadece dikkat çekmek için yapılmış bir hamle olarak değerlendirdi. Görselin sade ama rahatsız edici havası, kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluşturdu.

İlginizi Çekebilir: Palworld Yeni Oyunu Palfarm’ı tanıttı! İlk fragman yayınlandı

Türkiye’de sosyal medyanın gündemi hızla değişirken, Enes Batur gibi popüler isimlerin her adımı yakından takip ediliyor. Geçmişteki başarılarıyla bilinen YouTuber’ın bu tür paylaşımlarla yeniden adından söz ettirmesi ise kimi takipçileri tarafından eleştiriliyor. Özellikle görseldeki aile vurgusu ve engelli birey figürü, tartışmalara yol açmış durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu paylaşımı nasıl yorumluyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!