Redmi Airdots 3 İncelemesi | Bass Severler Buraya | HEDİYELİ

Redmi Airdots serisi kulaklık ülkemize en çok sevilen ve en çok satılan kulaklık modellerinin başında geliyor destek yanlış olmaz. Uzun süredir Airdots serisinin yeni modelinin çıkması beklenirken sonunda Çin’de çıktı ve biz de siparişini verdik.

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Tasarım kısmında eski modelleri ile (Airdots 1,2 2s) büyük oranda benzerlik gösterse de malzeme kalitesi olarak iyileştirilmiş. Kutu yapısı daha soft bir dokuyla kaplanıp daha sağlam hale getirilmiş. Kulaklıklar da önceki nesillere göre biraz daha kalınlaşsa da herhangi bir rahatsızlık sunmuyor. Önceki modellerde basmatik bir yüzey bulunurken Airdots 3 modelinde dokunmatik yüzeylere geçiş yapılmış. Sol tarafa 2 kere dokunulduğunda akıllı asistan ve arama cevaplama, sağ tarafa 2 kere dokunulduğunda müzik/video durdur-başlat ve arama cevaplama özelliği bulunuyor. Ek olarak da mavi, beyaz ve pembe renkleri bulunuyor.

İçerisinde Bluetooth 5.2 teknolojisiyle beraber geliyor ve bu sayede bağlantı kısmında da bir sorun yaşatmıyor. Gecikme konusunda da başarılı olan model Qualcomm 3040 çipi kullanıyor. Giriş segmenti kulaklıklarda kullanılan bu çip işini iyi yapıyor. Ek olarakta Qualcomm aptX Adaptive özelliği sayesinde siz hangi işi yapıyorsanız ona göre ses gecikmesini ayarlayabiliyor. Örneğin bir savaş oyununda silah sesleri ve patlamaları olabildiğince gecikmeyi azaltarak size daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor, eğer sadece müzik dinliyorsanız gecikmeyi olabildiğince uzatarak pil ömrünü uzatıp daha iyi bir deneyim sunuyor.

Pil tarafında da cömert davranan Redmi Airdots 3 kutu içerisinde 500 mAh batarya bulunuyor. Ayrıca her bir kulaklıkta da 43 mAh batarya mevcut. Sadece kulaklıklar 7 saat tek kullanımlık bir çalma ömrü sunarken kutuyla beraber bu süre 30 saate çıkıyor. Eski modellerinde mikrofonlar kulağa yakın konumda iken bu modelde üst tarafa yerleştirişmiş. Mikrofon kalitesi artsa da yine de iyi bir kalitesi olduğunu söylemek doğru olmaz.

IPX4 sertifikası sayesinde de belirli bir seviyeye kadar sıvı direnci bulunuyor. En azında spor yaparken terlediğinizde kulaklık içerisine herhangi bir sıvı kaçma durumu olmuyor.

Ayrıca bu kulaklığı siz takipçilerimizden birinize hediye ediyoruz! İleriki günlerde Instagram hesabımız @hwptr üzerinden bir gönderi ile çekiliş şartlarını açıklayacağız. Eğer siz de bu kulaklığı kazanamayanlardansanız üzülmeyin! Bangood üzerinden satın almak için bir indirim kodu aldık. Bu sayede kulaklığı %40 daha ucuza satın alabilirsiniz !

Bu ürün #Banggood tarafından tedarik edilmiştir.

Xiaomi Redmi Airdots 3 TWS bluetooth 5.2 Earphone

Ürün Linki: https://ban.ggood.vip/Zajt

İndirim Kodu: BGD29450