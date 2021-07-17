Giyilebilir Teknoloji
Redmi Airdots 3 İncelemesi | Bass Severler Buraya | HEDİYELİ
Redmi Airdots serisi kulaklık ülkemize en çok sevilen ve en çok satılan kulaklık modellerinin başında geliyor destek yanlış olmaz. Uzun süredir Airdots serisinin yeni modelinin çıkması beklenirken sonunda Çin’de çıktı ve biz de siparişini verdik.
Bakmakta fayda var: Xiaomi, Tarihinde İlk Kez Dünyanın En Çok Satan 2. Markası Konumuna Yükseldi
Tasarım kısmında eski modelleri ile (Airdots 1,2 2s) büyük oranda benzerlik gösterse de malzeme kalitesi olarak iyileştirilmiş. Kutu yapısı daha soft bir dokuyla kaplanıp daha sağlam hale getirilmiş. Kulaklıklar da önceki nesillere göre biraz daha kalınlaşsa da herhangi bir rahatsızlık sunmuyor. Önceki modellerde basmatik bir yüzey bulunurken Airdots 3 modelinde dokunmatik yüzeylere geçiş yapılmış. Sol tarafa 2 kere dokunulduğunda akıllı asistan ve arama cevaplama, sağ tarafa 2 kere dokunulduğunda müzik/video durdur-başlat ve arama cevaplama özelliği bulunuyor. Ek olarak da mavi, beyaz ve pembe renkleri bulunuyor.
İçerisinde Bluetooth 5.2 teknolojisiyle beraber geliyor ve bu sayede bağlantı kısmında da bir sorun yaşatmıyor. Gecikme konusunda da başarılı olan model Qualcomm 3040 çipi kullanıyor. Giriş segmenti kulaklıklarda kullanılan bu çip işini iyi yapıyor. Ek olarakta Qualcomm aptX Adaptive özelliği sayesinde siz hangi işi yapıyorsanız ona göre ses gecikmesini ayarlayabiliyor. Örneğin bir savaş oyununda silah sesleri ve patlamaları olabildiğince gecikmeyi azaltarak size daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor, eğer sadece müzik dinliyorsanız gecikmeyi olabildiğince uzatarak pil ömrünü uzatıp daha iyi bir deneyim sunuyor.
Pil tarafında da cömert davranan Redmi Airdots 3 kutu içerisinde 500 mAh batarya bulunuyor. Ayrıca her bir kulaklıkta da 43 mAh batarya mevcut. Sadece kulaklıklar 7 saat tek kullanımlık bir çalma ömrü sunarken kutuyla beraber bu süre 30 saate çıkıyor. Eski modellerinde mikrofonlar kulağa yakın konumda iken bu modelde üst tarafa yerleştirişmiş. Mikrofon kalitesi artsa da yine de iyi bir kalitesi olduğunu söylemek doğru olmaz.
IPX4 sertifikası sayesinde de belirli bir seviyeye kadar sıvı direnci bulunuyor. En azında spor yaparken terlediğinizde kulaklık içerisine herhangi bir sıvı kaçma durumu olmuyor.
Ayrıca bu kulaklığı siz takipçilerimizden birinize hediye ediyoruz! İleriki günlerde Instagram hesabımız @hwptr üzerinden bir gönderi ile çekiliş şartlarını açıklayacağız. Eğer siz de bu kulaklığı kazanamayanlardansanız üzülmeyin! Bangood üzerinden satın almak için bir indirim kodu aldık. Bu sayede kulaklığı %40 daha ucuza satın alabilirsiniz !
Bu ürün #Banggood tarafından tedarik edilmiştir.
Xiaomi Redmi Airdots 3 TWS bluetooth 5.2 Earphone
Ürün Linki: https://ban.ggood.vip/Zajt
İndirim Kodu: BGD29450
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Giyilebilir Teknoloji
HUAWEI FreeBuds 4: Aktif Gürültü Engellemede yeni bir dönem
İyileştirilmiş kullanım rahatlığı ve aktif gürültü önleme performansı sunan HUAWEI FreeBuds 4, aynı zamanda yüksek çözünürlüklü ses kalitesi ve akıllı ses bağlantı deneyimiyle açık tasarım aktif gürültü engelleme 2.0 çağını başlatıyor.
Bakmakta fayda var: OPPO A74 ALINIR MI?
Pasif gürültü engelleme kulak kanalını dış gürültüden izole eden fiziksel kulak tıkaçları ile elde edilirken, aktif gürültü engelleme, mikrofonlar ve gürültü önleyici ses dalgalarının kullanımı ile elde ediliyor. Aktif gürültü engelleme, harici gürültüye aktif olarak karşı koymak için dijital araçlar kullanarak, fiziksel yollarla giderilemeyen gürültüyü de ortadan kaldırıyor.
Çoğu açık kablosuz kulak içi kulaklıkta aktif gürültü engelleme bulunmaz. Aktif gürültü engelleme özelliği bulunan kulaklık takarken, kullanıcıların metro vagonları veya otobüsler ve yoğun yol kenarları gibi gürültülü ortamlarda müziğin keyfini çıkarmak için genellikle ses seviyesini sonuna kadar açmaları gerekir. Bu, sessiz ve rahat bir dinleme deneyiminin keyfini çıkarmayı zorlaştırır.
Açık tasarım, kulak kanalının derinliklerine inen kulak tıkaçlarının olmaması nedeniyle kullanıcı için daha nefes alabilir ve rahat bir kullanım sunuyor. Bununla birlikte, açık kulak içi kulaklıklar farklı takma stillerine ve kulak boyutlarına göre daha esnek olsa da gürültü engelleme teknolojisinin akustik ortamı da değişmeye daha yatkın. Bu durum, kullanıcıların kulaklarına farklı şekilde oturan açık tip kulak içi kulaklıklarda aynı gürültü engelleme parametrelerinin kullanılmasının, farklı seviyelerde gürültü engelleme verimliliği sağladığı anlamına geliyor. Bu nedenle, açık tasarım aktif gürültü önleme özellikli kulak içi kulaklıklarla ilgili zorluk, kulak uyumunun istikrarlı ve etkili bir gürültü önleme etkisine sahip olmaktan ödün vermemesini sağlamak.
Kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimi için uyarlanabilir gürültü engelleme
Huawei’nin akustik mühendisleri, HUAWEI FreeBuds 4’ü geliştirirken önce insan kulağının akustik empedansı ile ilgili kapsamlı veriler toplamış. Ekip, farklı koşullar altında optimum gürültü iptali sağlamak için birden fazla parametre seti tasarlamış. Tasarlanan parametre setlerine rağmen, open-fit kulaklıkların gürültü engelleme performansı kulak şekline ve ne kadar sıkı takıldıklarına bağlı olarak kişiden kişiye önemli ölçüde değişebiliyor ve bu da open-fit etkili gürültü engelleme elde etmek için başka bir zorluk yaratıyor.
Bunun üstesinden gelmek için HUAWEI FreeBuds 4, Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. HUAWEI FreeBuds 4, kullanıcının kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayarak, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirleyerek en konforlu gürültü engelleme deneyimini sağlayarak tutarlı ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlıyor. Yerleşik AI algoritmasıyla birleştiğinde, kulaklıklar çeşitli veri kümelerinden en uygun gürültü engelleme parametrelerini atayarak en yüksek gürültü önleme performansını sunuyor. HUAWEI FreeBuds 3’te, kullanıcıların kendilerine en iyi sonucu veren gürültü engelleme parametrelerini bulmak için manuel yapmaları gerekiyordu. Yepyeni HUAWEI FreeBuds 4 ile kullanıcılar artık gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde akıllı gürültü engelleme parametreleri eşleştirmesinin keyfini çıkarabilir ve her zaman, her yerde özelleştirilmiş bir dinleme deneyimi yaşayabiliyor.
Basit bağlantı ile akıllı, konforlu bir ses deneyimi
Hafiflik ve rahatlığı ön planda tutan HUAWEI FreeBuds 4 kulaklıkların her biri sadece 4,1 g ağırlığında ve her kulağa rahatça oturan bir yapıda. 21,2 mm kalınlığındaki şarj kutusu, yalnızca 38 g ağırlığında olup, tıpkı bir araba anahtarı gibi cepte taşınması kolay. Ergonomik tasarım süreci ve 3D kulak modellemesi sayesinde HUAWEI FreeBuds 4, daha iyi oturması ve havadar bir kullanım deneyimi için kavislendirilerek gürültü engelleme ve konfor arasında dengeye ulaşıyor.
HUAWEI FreeBuds 4 ile eşleştirme ve bağlantı daha akıllı hale getirilmiş. Yakındaki cihaz eşleştirmeyi, çift cihaz bağlantısını ve Huawei akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlarla Ses Merkezi kontrolünü desteklediği gibi ayrıca bir HUAWEI MateBook ile de eşleştirmeyi destekleyen ilk cihaz. 40 kHz’e kadar frekans aralığını destekleyen kulaklıklar, ayrıntılarda daha net sesler ve yüksek frekanslı sesler üretiyor. HUAWEI FreeBuds 4 ayrıca kullanıcıların oyun ve eğlencenin keyfini daha iyi çıkarması için HD Kayıt ve 150 ms’e kadar Düşük Gecikme Modu da sunuyor.
HUAWEI FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatla HUAWEI Online Mağaza’da satışta. Vade farksız 4 taksit ödeme fırsatıyla sunulan bu gelişmiş kulaklığı satın alan tüketiciler, siteye ürün hakkındaki yorumlarını bıraktıklarında HUAWEI CP31 araç şarj aleti de kazanıyorlar.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Giyilebilir Teknoloji
Kandaki Oksijen Değerini Ölçen OPPO Band Sport Türkiye’de
OPPO, akıllı saat modelinden sonra akıllı ürünler kategorisindeki bir diğer ürün olan OPPO Band Sport’u Türkiye pazarında satışa sundu.
Bakmakta fayda var: Xiaomi Mi 12, Snapdragon 895 yonga setiyle piyasaya çıkacak!
OPPO, uykunun her saniyesinde aktif olarak kandaki oksijen (SpO2) değerini ölçen ve 1.1 inç tam renkli AMOLED ekranıyla estetiğini koruyan OPPO Band Sport modelini Türkiye’de satışa sundu. 12 farklı egzersiz moduna ve çeşitli işlevlere sahip OPPO Band Sport, sürekli aktif ve hızlı yaşam temposuna sahip olanlar için ideal bir model olarak öne çıkıyor.
İçindekiler
Uykudaki koruyucunuz
Günümüzde stres veya baş döndüren program yoğunluğu nedeni ile her zamankinden daha fazla sayıda insan uyku problemleri yaşıyor. OPPO Band Sport’un sağlık izleme işlevi uykudaki sorunları tespit edebiliyor. Uyku, nabız ve sürekli olarak kandaki oksijen değerini ölçen OPPO Band Sport, kullanıcıların sağlığı için kayıt tutarak gerekli analizleri yapıyor.
Kandaki oksijen değerinin sürekli izlenmesi üründe bulunan optik kan oksijeni sensörü sayesinde mümkün oluyor. Bu sensör, kullanıcı uykudayken ürünün her saniye kandaki oksijen değerini izlemesini sağlıyor. Sekiz saatlik bir uyku süresinde hiç durmadan 28 bin 800 kez kullanıcıların vücudundaki oksijen değerini tam olarak okuyabiliyor. Profesyonel uyku izleme özelliğine sahip olan OPPO Band Sport kullanıcıların daha sağlıklı uyku biçimleri geliştirmesine yardımcı oluyor.
Nabız ölçme monitörüne de sahip olan OPPO Band Sport, optik sensörü sayesinde kullanıcıların nabzını gece ve gündüz ölçebiliyor. Nabız hızlanırsa ürün titreşim yayarak kalp atışlarında düzensizlik olduğu konusunda kullanıcıları uyarıyor. Egzers iz sırasında kalp atış hızını ölçen OPPO Band Sport ile kullanıcılar, aşırı antrenmandan kaçınabiliyor ve fitness hedeflerine ulaşmak için yeterli olacak tempoyu öğrenebiliyor.
OPPO Band Sport 12 egzersiz moduyla aktif bir yaşam
Uyku sorunlarının yanı sıra genç yetişkinleri kaygılandıran bir başka sağlık konusu da egzersiz. Egzersiz yapmayı kolaylaştıran OPPO Band Sport’ta koşu, yürüme, bisiklet, yüzme, badminton, kriket ve yoga dahil olmak üzere 12 farklı egzersiz modu bulunuyor. OPPO Band Sport egzersiz verilerini kaydederken kullanıcılar da sağladıkları ilerlemeyi, sadece Google Play’de bulunan HeyTap Health uygulamasından takip edebiliyorlar. Bu da aktif bir hayat için motivasyonu artırmanın anahtarı olarak karşımıza çıkıyor.
Modern yaşamlar için modern kolaylıklar
OPPO Band Sport kullanıcının akıllı telefonunun bir uzantısı olarak da görev yapıyor. Kullanıcılar gelen mesajları ve arama bilgilerini alabiliyor, müzik çalma fonksiyonunu kontrol edebiliyor ve hatta cep telefonlarını bile bulabiliyorlar. OPPO Band Sport pil için yüksek performanslı, az enerji tüketen bir işlemci kullanıyor. 100mAh düzeyindeki pil sadece 1.5 saatte tam olarak şarj oluyor.
Siyah rengi ile raflardaki yerini alan Band Sport’un Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 349 TL.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
Samsung, yeni akıllı saat platformunu tanıttı!
Samsung ve Google’ın akıllı saatler için ortak olarak geliştirdiği yeni arayüz olan One UI Watch, bugün resmi olarak piyasaya çıktı. Şirket, yeni akıllı saat platformunu MWC 2021 fuarında gerçekleştirdiği sunum ile kullanıcılara tanıttı. Gelecekte çıkması beklenen bütün Samsung akıllı saatlerde bu arayüzün kullanılması planlanıyor. Firmanın yeni arayüzle birlikte Galaxy Watch 4’ü de tanıtması bekleniyordu. Ancak şirket bu akıllı saati tanıtmakta acele etmemeye karar verdi. Bununla birlikte ağustos ayında gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 4’ü görebiliriz.
İlginizi çekebilir: Google Pixel 5a’nın çıkış tarihi belli oldu!
Mevcut Samsung akıllı saatler, One UI Watch güncellemesini alacak mı?
Samsung, piyasada mevcut olan akıllı saatlere One UI Watch güncellemesini vermeyeceğini açıkladı. Bunun yerine kullanımda olan Tizen platformu için üç yıllık güncelleme desteği sözü verdi. Bu, bazı kullanıcıları memnun etmese de üç yıl güncelleme garantisi firmaya olan güven açısından önemli bir gelişme.
One UI Watch arayüzü, daha fazla uygulamayı erişime açmak ve işlevleri basitleştirmek hedefiyle ortaya çıktı. Ayrıca yeni arayüz, akıllı telefonlar ve akıllı saatler arasındaki etkileşimi geliştirmeyi hedefliyor. Yeni platform ile birlikte akıllı telefona indirilen bir uygulama, akıllı saate de entegre olacak. Tabi bunun için mevcut uygulamanın akıllı saatler için uyumlu olması gerekiyor. Ayrıca akıllı telefonlarda saat fonksiyonu belirli bir şehir için özelleştirilmişse, aynı bilgiler otomatik olarak akıllı saatte de gösterilecektir.
One UI Watch’ın bir diğer özelliği de kişileri engellemeye yönelik eşitleme desteğidir. Bu özellikle birlikte, saatinizde bir çağrıyı veya mesajı engellediğinizde mevcut kişi telefonda da otomatik olarak engellenecektir. Bunun bir benzeri telefonda engellenen kişinin saatte de engellenmesi olarak karşımıza çıkacak. Yeni ürün yazılımı, Google Play mağazası için de destek sunacak. Kullanıcılar, Spotify, Youtube Music, Adidas Running veya Sleep Cycle gibi uygulamaları yükleyebilecekler. Hatta bu uygulamalara Google Haritalar da dahil olacak.
Tizen destekli Galaxy Watchların yeni akıllı saatlere göre geride kaldığı en önemli konu, üçüncü parti uygulama desteği olacak. Bunun haricinde şirket, One UI Watch için birçok yeni saat kadranı oluşturacak. Firma, özelleştirmeyi mümkün olduğunca kolaylaştırmak için yeni bir tasarım aracını piyasaya sürecek. Bununla birlikte Samsung, One UI Watch tabanlı saatlerde performansı ve pil ömrünü arttırma sözü verdi. Yeni platforma dayanan ilk Galaxy Watch’un ağustos ayında piyasaya sürülmesi muhtemel gözüküyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 3 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 4 hafta önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 4 hafta önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 2 ay önce
Coinbase CEO’su Dogecoin kurucusunun iddialarına yanıt verdi!
Ethereum kurucu ortağı: “İnanılmaz bir yükseliş bekliyoruz”
El Salvador stablecoin çıkarmaya hazırlanıyor!
Redmi Airdots 3 İncelemesi | Bass Severler Buraya | HEDİYELİ
LG, Mobil Telefon Birimini Kapatmasına Rağmen Tarihinin En Karlı Çeyreğini Yaşadı!
Redmi Airdots 3 İncelemesi | Bass Severler Buraya | HEDİYELİ
OPPO Reno 5 Lite Alınır mı?
POCO X3 Pro Alınır mı?
Redmi Note 10 5G İncelemesi | EN UCUZ 5G’Lİ TELEFON
TCL’in İlk Yerlisi! | TCL 20 SE Kutu Açılışı
Redmi Airdots 3 İncelemesi | Bass Severler Buraya | HEDİYELİ
OPPO Reno 5 Lite Alınır mı?
POCO X3 Pro Alınır mı?
Redmi Note 10 5G İncelemesi | EN UCUZ 5G’Lİ TELEFON
TCL’in İlk Yerlisi! | TCL 20 SE Kutu Açılışı
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.