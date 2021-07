Redmi Airdots 3 İncelemesi | Bass Severler Buraya | HEDİYELİ

İyileştirilmiş kullanım rahatlığı ve aktif gürültü önleme performansı sunan HUAWEI FreeBuds 4, aynı zamanda yüksek çözünürlüklü ses kalitesi ve akıllı ses bağlantı deneyimiyle açık tasarım aktif gürültü engelleme 2.0 çağını başlatıyor.

Pasif gürültü engelleme kulak kanalını dış gürültüden izole eden fiziksel kulak tıkaçları ile elde edilirken, aktif gürültü engelleme, mikrofonlar ve gürültü önleyici ses dalgalarının kullanımı ile elde ediliyor. Aktif gürültü engelleme, harici gürültüye aktif olarak karşı koymak için dijital araçlar kullanarak, fiziksel yollarla giderilemeyen gürültüyü de ortadan kaldırıyor.

Çoğu açık kablosuz kulak içi kulaklıkta aktif gürültü engelleme bulunmaz. Aktif gürültü engelleme özelliği bulunan kulaklık takarken, kullanıcıların metro vagonları veya otobüsler ve yoğun yol kenarları gibi gürültülü ortamlarda müziğin keyfini çıkarmak için genellikle ses seviyesini sonuna kadar açmaları gerekir. Bu, sessiz ve rahat bir dinleme deneyiminin keyfini çıkarmayı zorlaştırır.

Açık tasarım, kulak kanalının derinliklerine inen kulak tıkaçlarının olmaması nedeniyle kullanıcı için daha nefes alabilir ve rahat bir kullanım sunuyor. Bununla birlikte, açık kulak içi kulaklıklar farklı takma stillerine ve kulak boyutlarına göre daha esnek olsa da gürültü engelleme teknolojisinin akustik ortamı da değişmeye daha yatkın. Bu durum, kullanıcıların kulaklarına farklı şekilde oturan açık tip kulak içi kulaklıklarda aynı gürültü engelleme parametrelerinin kullanılmasının, farklı seviyelerde gürültü engelleme verimliliği sağladığı anlamına geliyor. Bu nedenle, açık tasarım aktif gürültü önleme özellikli kulak içi kulaklıklarla ilgili zorluk, kulak uyumunun istikrarlı ve etkili bir gürültü önleme etkisine sahip olmaktan ödün vermemesini sağlamak.

Kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimi için uyarlanabilir gürültü engelleme

Huawei’nin akustik mühendisleri, HUAWEI FreeBuds 4’ü geliştirirken önce insan kulağının akustik empedansı ile ilgili kapsamlı veriler toplamış. Ekip, farklı koşullar altında optimum gürültü iptali sağlamak için birden fazla parametre seti tasarlamış. Tasarlanan parametre setlerine rağmen, open-fit kulaklıkların gürültü engelleme performansı kulak şekline ve ne kadar sıkı takıldıklarına bağlı olarak kişiden kişiye önemli ölçüde değişebiliyor ve bu da open-fit etkili gürültü engelleme elde etmek için başka bir zorluk yaratıyor.

Bunun üstesinden gelmek için HUAWEI FreeBuds 4, Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. HUAWEI FreeBuds 4, kullanıcının kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayarak, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirleyerek en konforlu gürültü engelleme deneyimini sağlayarak tutarlı ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlıyor. Yerleşik AI algoritmasıyla birleştiğinde, kulaklıklar çeşitli veri kümelerinden en uygun gürültü engelleme parametrelerini atayarak en yüksek gürültü önleme performansını sunuyor. HUAWEI FreeBuds 3’te, kullanıcıların kendilerine en iyi sonucu veren gürültü engelleme parametrelerini bulmak için manuel yapmaları gerekiyordu. Yepyeni HUAWEI FreeBuds 4 ile kullanıcılar artık gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde akıllı gürültü engelleme parametreleri eşleştirmesinin keyfini çıkarabilir ve her zaman, her yerde özelleştirilmiş bir dinleme deneyimi yaşayabiliyor.

Basit bağlantı ile akıllı, konforlu bir ses deneyimi

Hafiflik ve rahatlığı ön planda tutan HUAWEI FreeBuds 4 kulaklıkların her biri sadece 4,1 g ağırlığında ve her kulağa rahatça oturan bir yapıda. 21,2 mm kalınlığındaki şarj kutusu, yalnızca 38 g ağırlığında olup, tıpkı bir araba anahtarı gibi cepte taşınması kolay. Ergonomik tasarım süreci ve 3D kulak modellemesi sayesinde HUAWEI FreeBuds 4, daha iyi oturması ve havadar bir kullanım deneyimi için kavislendirilerek gürültü engelleme ve konfor arasında dengeye ulaşıyor.

HUAWEI FreeBuds 4 ile eşleştirme ve bağlantı daha akıllı hale getirilmiş. Yakındaki cihaz eşleştirmeyi, çift cihaz bağlantısını ve Huawei akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlarla Ses Merkezi kontrolünü desteklediği gibi ayrıca bir HUAWEI MateBook ile de eşleştirmeyi destekleyen ilk cihaz. 40 kHz’e kadar frekans aralığını destekleyen kulaklıklar, ayrıntılarda daha net sesler ve yüksek frekanslı sesler üretiyor. HUAWEI FreeBuds 4 ayrıca kullanıcıların oyun ve eğlencenin keyfini daha iyi çıkarması için HD Kayıt ve 150 ms’e kadar Düşük Gecikme Modu da sunuyor.

HUAWEI FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatla HUAWEI Online Mağaza’da satışta. Vade farksız 4 taksit ödeme fırsatıyla sunulan bu gelişmiş kulaklığı satın alan tüketiciler, siteye ürün hakkındaki yorumlarını bıraktıklarında HUAWEI CP31 araç şarj aleti de kazanıyorlar.