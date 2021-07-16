Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Tarihinde İlk Kez Dünyanın En Çok Satan 2. Markası Konumuna Yükseldi
2021 yılının 2. çeyreğini geride bırakmamızla beraber; yılın bu dönemine ait veriler de Canalys gibi araştırma şirketleri tarafından yayınlanmaya başladı. Covid-19 pandemisinin başta Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok kıtada yavaş yavaş etkisini yitirmesiyle beraber de; azalan ekonomik belirsizliklerin sonucu olarak akıllı telefon satış adetleri yükselmiş durumda. Fakat 2021’in ikinci çeyreğindeki en dikkat çekici istatistiğin, Xiaomi’nin büyük yükselişi olduğunu görüyoruz. Gelin bakalım akıllı telefon pazarında yılın 2. çeyreğinde neler olmuş.
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2021 yılının 2. çeyreğinin şampiyonu Samsung
Akıllı telefon satışlarındaki artış da en çok Samsung’un işine yaramış gibi gözüküyor. Bu dönemde global akıllı telefon satışının %19’unu kapsayan satış adediyle Samsung, 2. çeyreğin en çok akıllı telefon satan ismi olarak yerini aldı. Fakat asıl dikkat çeken yükselişse Xiaomi’den geldi. Global pazardaki payını %17’ye çıkaran Xiaomi, %14’te kalan Apple’ı geçmeyi başararak; tarihinde ilk kez 2. sıraya yükseldi. Apple’ın ardından gelen Oppo ve Vivo ile de, listenin en üst sırasında yer alan ilk 5 isim tamamlanmış oldu.
Canalys Research Manager Ben Stanton, “Xaomi, deniz aşırı ülkelerde hızlı bir büyüme içine girdi. Örnek vermek gerekirse Xiaomi’nin satışları Latin Amerika’da %300, Afrika’da %150 ve Batı Avrupa’da %50 arttı.” dedi. Xiaomi’nin, şirket büyüdükçe iş modelinin de evrim geçirerek daha da geliştiğini belirten Stanton, Xiaomi’nin partner firmalarla iş birliğinin eskisinden çok daha iyi bir olduğunu ve bunun yanı sıra bu iş birlikçilerden tedarik ettiği malın stok kontrolünü ve dağıtımını da çok iyi yaptığını belirtti. Böylelikle Xiaomi tedarikte yaşanan problemlerin sancılarını diğer markalardan daha az hissetti.
Stanton’a göre Xiaomi’nin, akıllı telefon müşterilerinin gözüne girmesini sağlayan en önemli unsur da Apple ve Samsung’dan %40 – %75 oranında daha uygun fiyatlı cihazlar sunabilmesi. Fakat bunu dediğimizde aklınıza 150 dolar civarlarında giriş segmenti akıllı telefonlar gelmesin. Xiaomi satışlarındaki artışı daha çok amiral gemisi segmentinde yakalamak istiyor. Mi 11 Ultra modeli bu yıl, Xiaomi’nin uluslar arası pazarda yüksek miktarlarda satabilmeyi en çok arzuladığı akıllı telefon. Yine de bu noktada Xiaomi’nin işi gerçekten çok zor olacak çünkü arkasında kendisini kovalayan Oppo ve Vivo gibi 2 önemli marka da var; ve bu markaların global pazarda kendilerini oturttukları konum çok daha farklı bir noktada. Dahası, Xiaomi’nin önünde hala çok çetin bir rakip var ve o rakip Güney Koreli dev üretici Samsung. Xiaomi’nin bu devi yerinden ederek 1. sıraya oturması çok zor olacaktır. Fakat Xiaomi’nin yıllık büyüme oranın %83 olması da, birçok insana “neden olmasın” dedirtiyor.
Bakalım post pandemik dönemde yaşanan bunca tedarik krizine rağmen firmalar büyümelerini nasıl devam ettirecekler ve bu problemlerden ne kadar etkilenecekler. İlginç bir 3. çeyreğin bizleri beklediğini söylememiz çok zor olmayacaktır. Fakat birçok insan, 3. çeyrekte Xiaomi’nin Samsung’un tahtını da elinden almasını bekliyor. Bu durum gerçekleşecek mi bilemeyiz ama, akıllı telefon üreticileri arasındaki bu rekabeti izlemek gerçekten çok zevkli olacak.
|Üretici
|2021 Yılı 2. Çeyrek
(satış yüzdesi)
|Yıllık Büyüme
|Samsung
|19%
|+15%
|Xiaomi
|17%
|+83%
|Apple
|14%
|+1%
|Oppo
|10%
|+28%
|Vivo
|10%
|+27%
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 5G İncelemesi | EN UCUZ 5G’Lİ TELEFON
Redmi Note ailesi herkes tarafından sevilen, beğenilen, tercih edilen ve kullanılan telefon modellerinden bir tanesi. Redmi Note 10 ailesi tanıtıldığı zaman Redmi Note 9 ailesi gibi ilgi göreceği kesindi. Nitekim de öyle oldu diyebiliriz. Ayrıca ailedeki 5G destekleyen tek telefon olarak da dikkat çekiyor.
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Redmi Note 10 5G’nin tasarımına bakacak olursak ailenin diğer üyelerine fazlasıyla benziyor. Çok şık yeşil rengi elimizde olan modelin arka kapağında REDMI yazısının hemen yanına konumlandırılan 5G ibaresi mevcut. Parmak izi güç tuşuna entegre olan modelde ses tuşları da sağ tarafa yerleştirmiş. 161.8 x 75.3 x 8.9 mm ebatlarında, 190 gram ağırlığında ve gri, gümüş, mavi, yeşil renklerinin olduğunu da söyleyelim.
Ekran tarafında Redmi Note 10 ailesinden farklı olarak IPS LCD bir ekran kullanıyor. 6.5 inç FHD+ 90Hz panel kullanan model AdaptiveSync ekran özelliğine sahip. Yani 30 Hz/50 Hz/60 Hz/90 Hz arasında değişken bir ekran teknolojisini içerisinde barındırıyor. 500 nit parlaklık maksimum parlaklığın yanında 405 ppi piksel yoğunluğu bizlere sağlıyor. Ek olarak da Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.
Performans konusunda ilk defa bir telefonda deneyimlediğimiz MediaTek Dimensity 700 5G işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye Mali-G57 MC2 grafik birimi eşlik ediyor. Bizim elimizde ki modelin 4GB RAM, 128GB hafızaya sahip. Ek olarak da LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama biçimini destekliyor. Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile gelen modelde FM Radyo da bulunuyor.
Kamera kısmında 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerinde bir ana kamera bulunuyor. İkinci kamerası ise 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerinde makro çekimler yapabilen bir kamera. Üçüncü kamerada 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip olan bir derinlik algılayıcı kamera/sensör. Bu kameralar ile 1080p 30fps video çekimler yapabilmek mümkün. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlükte f/2.0 diyafram değerinde bir ön kamera bulunuyor. Ön kamera ile de 1080p 30fps video çekimi yapabiliyorsunuz.
Redmi Note 10 5G’nin en güçlü olduğu alan sayabileceğimiz batarya tarafında içerisinde 5000 mAh 18W hızlı şarj destekli bir pil bulunuyor. 2 güne varan bir pil ömrü vadeden telefon PCMarkt testinden 17 saat 34 dakika gibi yüksek bir skor alıyor.
Ses konusu Redmi Note 10 5G ailesindeki diğer üyelerden geri kalıyor. Mono hoparlör bulunması sebebiyle seslerin tize daha yakın sesler veriyor. Ses yüksekliği ise orta seviye bir telefona göre normal denilebilir.
Ağ bağlantısı kısmında orta seviyeye yeni bir soluk getiren Redmi Note 10 5G isminden de anlaşılacağı gibi 5G şebeke bağlantısına sahip. Bu sayede bu telefonu tercih edecek kullanıcılar gelecekte ülkemizde 5G aktif olduğunda yüksek bağlantı hızına ulaşabilecekler. Ek olarak Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantılarına sahip olan model, bağlantı konusunda da günümüz teknolojilerini içerisinde barındırıyor.
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Akıllı Telefonlar
OPPO A74 ALINIR MI?
OPPO, yerli üretim akıllı telefonlarının arasına en son A74 modelini kattı. Bizde sizler için bir editör gözüyle değil, kullanıcı gözüyle bu telefonun alınıp alınmayacağı konusunda bir sohbet gerçekleştirdik. Eren’in OPPO A74 hakkındaki düşüncelerinde telefonun en öne çıkan özelliklerinin başında batarya performansının çok iyi olduğunu vurguladı.
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OPPO A74 teknik özelliklerine bakacak olursak:
Ekran: 6.43 inç Full HD+ AMOLED 409 ppi
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662 Adreno 610 4GB RAM 128GB Hafıza
Android 11 ColorOS 11.1
Kamera:48 MP + 2 + 2, 16MP ön kamera
Batarya: 5000 mAh 33W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj destekli
Ses: Mono hoparlör, kulaklık girişi
Ağ Bağlantıları: WiFi 5 Bluetooth 5.0
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Akıllı Telefonlar
Bu Yaz Tatilin Tadı OPPO ile Çıkacak!
OPPO A Serisi akıllı telefon modelleri A54 ve A74 ile kablosuz kulaklık modeli Enco Air, yaklaşan yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeniz için iyi birer alternatif olarak karşımıza çıkıyor.
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İçindekiler
OPPO A54
OPPO A54’ün arka kısmında 13MP ana kamera, yakın mesafe çekimleri için 2MP makro kamera ve arka planı bulanıklaştırıp fotoğrafın konusunu vurgulayan çekimler için 2MP bokeh özelliği bulunuyor. Renk doygunluğunu ve parlaklığını dengeleyen Dazzle Color ile tüm ortamlardaki çekimleri iyileştiren OPPO A54, Yapay Zeka Sahne Tanıma özelliğiyle ise yeşil bitkiler, havai fişekler, kuşlar, gün doğumu ve gün batımı dahil olmak üzere 23’e kadar farklı senaryoyu akıllıca tanıyabiliyor. A54, gece çekimlerinde ayrıntıları aydınlatmak için Gece Modu’nun dahil olduğu bir dizi farklı fotoğraf özelliklerine de sahip. 5000 mAh kapasiteli bir pille birlikte gelen OPPO A54, tek bir şarjla 2 güne kadar dayanıklılık sunuyor. Tek şarjla 20 saate yakın bir süre YouTube’da video izleyebilir, 23 saat boyunca da WhatsApp’ta yazışabiliyorsunuz. A54’ün 18W hızlı şarjı, telefonunuzu yalnızca 2 saat 23 dakika içinde tamamen şarj ediyor. Piliniz bitmek üzereyken devreye giren Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünün yalnızca %5’inde bile WhatsApp’ta 85 dakikaya kadar sohbet ve 91 dakika telefon görüşmesi imkanı tanıyor.
OPPO A74
Arkada dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve videoları yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük ayrıntıları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefonun 5000mAh pili ve 33W hızlı şarjı zamanınızdan keyif almanıza olarak sağlıyor. OPPO A74’ün pili yalnızca 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz. OPPO laboratuvarlarında yapılan testlere göre, yalnızca 5 dakikalık şarj ile 5,73 saat telefon görüşmesi yapabilir, Instagram’da 1,37 saat zaman geçirebilir ya da YouTube’da 1,81 saat video izleyebilirsiniz.
Enco Air ile kablosuz müzik dinleme keyfi
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, lüks bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık ultra hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor.
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