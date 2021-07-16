Xiaomi, Tarihinde İlk Kez Dünyanın En Çok Satan 2. Markası Konumuna Yükseldi

2021 yılının 2. çeyreğini geride bırakmamızla beraber; yılın bu dönemine ait veriler de Canalys gibi araştırma şirketleri tarafından yayınlanmaya başladı. Covid-19 pandemisinin başta Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok kıtada yavaş yavaş etkisini yitirmesiyle beraber de; azalan ekonomik belirsizliklerin sonucu olarak akıllı telefon satış adetleri yükselmiş durumda. Fakat 2021’in ikinci çeyreğindeki en dikkat çekici istatistiğin, Xiaomi’nin büyük yükselişi olduğunu görüyoruz. Gelin bakalım akıllı telefon pazarında yılın 2. çeyreğinde neler olmuş.

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2021 yılının 2. çeyreğinin şampiyonu Samsung

Akıllı telefon satışlarındaki artış da en çok Samsung’un işine yaramış gibi gözüküyor. Bu dönemde global akıllı telefon satışının %19’unu kapsayan satış adediyle Samsung, 2. çeyreğin en çok akıllı telefon satan ismi olarak yerini aldı. Fakat asıl dikkat çeken yükselişse Xiaomi’den geldi. Global pazardaki payını %17’ye çıkaran Xiaomi, %14’te kalan Apple’ı geçmeyi başararak; tarihinde ilk kez 2. sıraya yükseldi. Apple’ın ardından gelen Oppo ve Vivo ile de, listenin en üst sırasında yer alan ilk 5 isim tamamlanmış oldu.

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Canalys Research Manager Ben Stanton, “Xaomi, deniz aşırı ülkelerde hızlı bir büyüme içine girdi. Örnek vermek gerekirse Xiaomi’nin satışları Latin Amerika’da %300, Afrika’da %150 ve Batı Avrupa’da %50 arttı.” dedi. Xiaomi’nin, şirket büyüdükçe iş modelinin de evrim geçirerek daha da geliştiğini belirten Stanton, Xiaomi’nin partner firmalarla iş birliğinin eskisinden çok daha iyi bir olduğunu ve bunun yanı sıra bu iş birlikçilerden tedarik ettiği malın stok kontrolünü ve dağıtımını da çok iyi yaptığını belirtti. Böylelikle Xiaomi tedarikte yaşanan problemlerin sancılarını diğer markalardan daha az hissetti.

Stanton’a göre Xiaomi’nin, akıllı telefon müşterilerinin gözüne girmesini sağlayan en önemli unsur da Apple ve Samsung’dan %40 – %75 oranında daha uygun fiyatlı cihazlar sunabilmesi. Fakat bunu dediğimizde aklınıza 150 dolar civarlarında giriş segmenti akıllı telefonlar gelmesin. Xiaomi satışlarındaki artışı daha çok amiral gemisi segmentinde yakalamak istiyor. Mi 11 Ultra modeli bu yıl, Xiaomi’nin uluslar arası pazarda yüksek miktarlarda satabilmeyi en çok arzuladığı akıllı telefon. Yine de bu noktada Xiaomi’nin işi gerçekten çok zor olacak çünkü arkasında kendisini kovalayan Oppo ve Vivo gibi 2 önemli marka da var; ve bu markaların global pazarda kendilerini oturttukları konum çok daha farklı bir noktada. Dahası, Xiaomi’nin önünde hala çok çetin bir rakip var ve o rakip Güney Koreli dev üretici Samsung. Xiaomi’nin bu devi yerinden ederek 1. sıraya oturması çok zor olacaktır. Fakat Xiaomi’nin yıllık büyüme oranın %83 olması da, birçok insana “neden olmasın” dedirtiyor.

Bakalım post pandemik dönemde yaşanan bunca tedarik krizine rağmen firmalar büyümelerini nasıl devam ettirecekler ve bu problemlerden ne kadar etkilenecekler. İlginç bir 3. çeyreğin bizleri beklediğini söylememiz çok zor olmayacaktır. Fakat birçok insan, 3. çeyrekte Xiaomi’nin Samsung’un tahtını da elinden almasını bekliyor. Bu durum gerçekleşecek mi bilemeyiz ama, akıllı telefon üreticileri arasındaki bu rekabeti izlemek gerçekten çok zevkli olacak.