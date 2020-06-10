Redmi 9, dikkat çeken fiyatıyla resmen tanıtıldı!

Xiaomi’nin alt markası konumundaki Redmi, giriş-orta sınıfta yer alan yeni akıllı telefon modeli Redmi 9’u duyurdu. Uygun fiyatı ile dikkat çeken Redmi 9, kullanıcısı için sınıfına göre hiç de fena olmayan özellikler sunuyor!

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Redmi 9 tanıtıldı: Full HD+ ekran, dörtlü arka kamera, 5020 mAh batarya!

Tasarımı ve özellikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Redmi 9, genel olarak Redmi Note 8 Pro modeline oldukça benziyor. Plastik bir kasaya sahip olan telefon; siyah, yeşil ve yansımalı mor olmak üzere 3 renk seçeneği ile geliyor. Xiaomi’nin belirttiğine göre mor renk seçeneğinin arka kısmında özel bir kaplama yapılarak cam kaplamaya benzer bir görünüm elde edilmiş. Ayrıca cihazın ön yüzü Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

6.53 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan Redmi 9, gücünü MediaTek’in Helio G80 işlemcisinden alıyor. 3/4 GB LPDDR4X RAM ve 32/64 GB eMMC 5.1 depolama ise performans tarafında yeterli bir çözüm sunuyor. Cihazın öne çıkan özelliklerinden biri de dörtlü arka kamera kurulumu gibi görünüyor. 13 megapiksel çözünürlüklü f/2.2 ana sensöre 8 megapiksellik geniş açı, 5 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor. Damla çentik formundaki ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde tutuluyor ve geniş açı çekim modu ile destekleniyor.

5.020 mAh kapasiteli büyük bir bataryanın güç verdiği Redmi 9’da 18W kapasiteli hızlı şarj desteği de unutulmuyor. Bazı bölgelerde NFC destekli şekilde sunulacak telefonun işletim sistemi ise ilginç şekilde MIUI 11 arayüzlü Android 9 Pie sürümünde tutulmuş. 3 GB RAM + 32 GB depolamaya sahip sürümü 149 Euro fiyata sahip olan Redmi 9’un 4 GB RAM/64 GB depolamalı versiyonu ise 179 Euro’dan alıcı bulacak.