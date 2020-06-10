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Xiaomi Mi 10 Youth Ice and Snow Set modeli duyuruldu!
Xiaomi, geçtiğimiz aylarda piyasa sürdüğü Mi 10 Youth Edition akıllı telefonunun yeni versiyonu Mi 10 Youth Ice and Snow Set modelini duyurdu. Söz konusu telefon, özellikleri bakımında dışında rengi ve kampanyası ile dikkat çekiyor.
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Çinli teknoloji devi, nisan ayında amiral gemisi serisi Mi 10’a uygun fiyatlı özel bir sürüm olan Mi 10 Youth Edition’ı eklemişti. Şirket şimdide Çin’deki bir dondurma şirketi ile anlaşarak Mi 10 Youth Ice & Snow Set modelini duyurdu. Turuncu bir renkle tüketicilerin karşısına çıkacak olan model, Xiaomi’nin yöneticisi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
Söz konusu telefon, donanımsal özellikler bakımından Mi 10 Youth Edition’la birebir aynı özellikleri taşıyor. Cihazın 6.57 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekranı bulunuyor. 180 Hz yenileme hızı bulunan telefonun parmak izi tarayıcısı ekran altına gömülü olarak geliyor.
Son olarak şirket, yaptığı anlaşma neticesinde sınırlı sayıda Mi 10 Youth Ice and Snow Set modelini farklı bir rengi ile satışa sunarken, cihazı satın alan insanlara da bir kutu dondurma hediye ediyor. Dondurma kampanyasının dışında, cihazın yeni rengi global pazarda alıcı bulma ihtimali oldukça yüksek.
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Xiaomi Mi 10 Youth Youth Ice and Snow modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.57 inç, FHD+ AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 765G
- RAM: 6 GB ya da 8 GB
- Depolama: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: 16 MP selfie kamerası
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 8 MP periscope lens + 8 MP geniş açı kamera + 2 MP makro kamera
- Batarya: 4.160 mAh (22.5 watt hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 10 ve MIUI 12
- Renk: Mavi, Beyaz, Siyah, Yeşil ve Portakal / Şeftali
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MEB, karneler hakkında açıklamada bulundu!
Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), Mart ayında başlayan uzaktan eğitimin sona ermesine az bir zaman kala karneler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağını, lise öğrencileri için de ikinci dönem karnelerin basılı ortamda düzenlenmeyeceğini belirtti.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüse karşı mücadele kapsamında ülkemizde ilkokuldan, üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarının bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlamasına karar verilmişti. Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı yıl sonu işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi.
Bu eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınarak yapılacak. Tüm derslerden başarılı olanlar ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Ayrıca doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları ise 22-30 Haziran‘da gerçekleştirilecek.
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MEB: başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek
19 Haziran’da sona erecek olan uzaktan eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak. Liselerde ise 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olacak. Bu nedenle liselerde ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek. Ancak “teşekkür”, “takdir”, “onur” ve “üstün” başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanlar muaf sayılacak. Ayrıca yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak.
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Elektrikli 2021 BMW iX3 teslimatları, bu yılın sonunda başlayacak!
BMW‘nin tamamen elektrikli SUV modeli iX3‘ün üretimine, Çin’deki BMW Brilliance Automotive Dadong tesislerinde, önceden planlandığı gibi bu yazın sonunda başlanacak.
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Alman üretici, iX3‘ün uyum testlerini başarıyla tamamladığını ve test sonuçlarının, önemli pazarlardaki düzenleyici makamlara gönderildiğini açıkladı. BMW iX3’ün geliştirme ekibinin yöneticisi Arno Keller, “İlk kez Çin ve Avrupa’da, tam elektrikli bir model için uyum testlerini aynı anda tamamladık. Test ekibimizdeki personelimiz bu süreci, muazzam bir fedakarlık ve çalışma ile tamamladı.” dedi.
Uyum testleri, 4 haftalık bir süre içinde 7 bin 700 km’den fazla sürüşün dahil olduğu, 340 saati aşkın bir programdan oluşuyordu. Küresel pazarın tedarikinden sorumlu olan Çin’deki fabrikada, iX3’ün seri üretim öncesindeki 200. örneği üretildi.
BMW’nin dediğine göre iX3, WLTP döngüsüne göre 74 kWh değerinde bir bataryadan gücünü alacak. Yaklaşık 440 km menzil sunması beklenen sistemin, 282 beygir güç ve 400 Nm torka sahip olacağı söyleniyor.
i4 ve amiral gemisi SUV olması beklenen iNext‘te de kullanılması beklenen 5. nesil eDrive teknolojisi, ilk kez iX3’te kullanılacak. 5. nesil eDrive sisteminde motor, elektronikler ve şanzıman ortak bir yerde bulunuyor. Böylelikle farklı araçlarda, aynı sistemin kullanılmasının daha da kolaylaşacağı söyleniyor. Ayrıca BMW, elektrik motorlarında nadir toprak metallerinin kullanılmasının gerekmediğini ve kullanılabilirlik sorunlarından kurtulduğunu iddia ediyor.
BMW iX3, ilk müşterileriyle 2020 yılı sonunda buluşacak.
Kaynak: Carscoops
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Elektrikli 2021 Mercedes EQA, hafif kamuflajıyla görüntülendi!
Mercedes‘in küçük sınıf elektrikli crossover modeli olacak EQA, Almanya sokaklarında görüntülendi. Bu kez ön ve arka kısım haricinde kamuflajından kurtulmuş.
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Ön ızgara ve ön-arka farların, yeni nesil GLA ile oldukça benzer olmasına rağmen, bu modelde ön farlar biraz daha farklı olacak gibi görünüyor. Ayrıca egzoz çıkışı da olmadığı için EQA‘nın arka tamponu, yeni GLA‘ya oranla biraz daha düz çizgilere sahip gibi duruyor.
Mercedes EQA, Alman üreticinin giriş seviyesi elektrikli modeli olarak EQB ve EQC‘nin altında yer alacak. EQA’nın 201, 268 ve 335 beygirlik üç farklı güç aktarma sistemi ile satılması bekleniyor.
Son zamanlarda çıkan elektrikli araçlardaki gibi farklı pil kapasitelerine sahip olması beklenen aracın, 60-110 kWh arasında, yaklaşık 400 km menzile sahip seçenekler sunacağı söyleniyor. Dört tekerlekten çekiş seçeneğinin EQA’da olup olmayacağı ise henüz belli değil.
Mercedes EQA’nın barındırdığı teknolojilerle, günümüz beklentilerini karşılaması bekleniyor. Sürücülerin yarı otonom sürüş sistemi, en son nesil MBUX bilgi-eğlence sistemi ve dijital gösterge panelinin başta olduğu birçok teknolojiyi barındıracağı söyleniyor.
Pandemi öncesinde EQA’nın, bu sonbaharda tanıtılması bekleniyordu. Şu an için bir değişiklik açıklanmadı fakat aracın 2021 yılında satışta olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: Carscoops