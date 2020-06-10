Xiaomi Mi 10 Youth Ice and Snow Set modeli duyuruldu!

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda piyasa sürdüğü Mi 10 Youth Edition akıllı telefonunun yeni versiyonu Mi 10 Youth Ice and Snow Set modelini duyurdu. Söz konusu telefon, özellikleri bakımında dışında rengi ve kampanyası ile dikkat çekiyor.

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Çinli teknoloji devi, nisan ayında amiral gemisi serisi Mi 10’a uygun fiyatlı özel bir sürüm olan Mi 10 Youth Edition’ı eklemişti. Şirket şimdide Çin’deki bir dondurma şirketi ile anlaşarak Mi 10 Youth Ice & Snow Set modelini duyurdu. Turuncu bir renkle tüketicilerin karşısına çıkacak olan model, Xiaomi’nin yöneticisi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Söz konusu telefon, donanımsal özellikler bakımından Mi 10 Youth Edition’la birebir aynı özellikleri taşıyor. Cihazın 6.57 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekranı bulunuyor. 180 Hz yenileme hızı bulunan telefonun parmak izi tarayıcısı ekran altına gömülü olarak geliyor.

Son olarak şirket, yaptığı anlaşma neticesinde sınırlı sayıda Mi 10 Youth Ice and Snow Set modelini farklı bir rengi ile satışa sunarken, cihazı satın alan insanlara da bir kutu dondurma hediye ediyor. Dondurma kampanyasının dışında, cihazın yeni rengi global pazarda alıcı bulma ihtimali oldukça yüksek.

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Xiaomi Mi 10 Youth Youth Ice and Snow modelinin teknik özellikleri