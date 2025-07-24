Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün kızışırken, Xiaomi’den gelen son sızıntılar tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknoloji dünyası, markanın yeni fiyat/performans canavarı olması beklenen Redmi 15 modelini konuşuyor. Ortaya çıkan bilgiler, cihazın özellikle 5G versiyonuyla orta segmentteki tüm dengeleri değiştirebileceğini gösteriyor. Önceki nesillere kıyasla yapılan büyük geliştirmeler, Redmi 15 modelini şimdiden merakla beklenen cihazlar listesinin başına taşıdı.

Redmi 15 Neler Sunacak?

Sızdırılan bilgilere göre yeni Redmi 15, özellikle ekran özellikleriyle sınıf atlıyor. Cihazın 6,9 inç boyutunda, 1080p+ çözünürlüklü ve 144Hz gibi iddialı bir yenileme hızına sahip panelle geleceği söyleniyor. Bu, genellikle 720p ekranların tercih edildiği bu segment için devrim niteliğinde bir yükseltme. Yüksek yenileme hızı, oyun ve günlük kullanımda akıcı bir deneyim vaat ediyor.

Performans tarafında ise Redmi 15, gücünü Snapdragon 6s Gen 3 yonga setinden alacak. Genellikle Snapdragon 4 serisi işlemcilerin kullanıldığı Redmi serileri için bu, önemli bir performans artışı anlamına geliyor. 6 nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, 8 GB’a varan RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı ile birleşerek kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu donanım paketi, Redmi 15 modelinin kendi segmentinde bir güç merkezi olacağını kanıtlıyor.

Cihazın en çok konuşulan özelliklerinden biri ise şüphesiz bataryası. Xiaomi, “Tek Şarj. İki gün. Sıfır Endişe” sloganıyla pazarlamayı planladığı devasa 7.000 mAh batarya ile geliyor. Bu kapasite, Redmi 15 modelini yoğun kullanımda dahi iki günü rahatlıkla çıkarabilecek bir maraton koşucusuna dönüştürüyor. Bataryanın 33W hızla şarj olacak olması, bu devasa pili doldurmanın biraz zaman alacağı anlamına gelse de, şarj sıklığının azalacak olması büyük bir avantaj.

Kamera kurulumunda ise 50 MP ana kamera başı çekerken, ona 2 MP’lik bir yardımcı sensör ve ön tarafta 8 MP’lik bir selfie kamerası eşlik ediyor. Malezya kaynaklı sızıntılara göre cihazın beklenen fiyat etiketi 165-180 dolar aralığında olacak. Bu fiyatlandırma, Redmi 15 modelini rekabette oldukça avantajlı bir konuma getirebilir.

Redmi 15 Sızdırılan Teknik Özellikler

Ekran: 6,9 inç, 1080p+ Çözünürlük, 144Hz Yenileme Hızı

6,9 inç, 1080p+ Çözünürlük, 144Hz Yenileme Hızı İşlemci: Snapdragon 6s 3. Nesil (6 nm)

Snapdragon 6s 3. Nesil (6 nm) RAM: 8 GB’a kadar

8 GB’a kadar Depolama: 256 GB’a kadar

256 GB’a kadar Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Şarj: 33W Hızlı Şarj Desteği

33W Hızlı Şarj Desteği Ana Kamera: 50 MP

50 MP Yardımcı Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Bağlantı: NFC (Pazara göre değişebilir), 5G

NFC (Pazara göre değişebilir), 5G Tahmini Fiyat: 165-180 Dolar

İlginizi Çekebilir: Redmi 15C özellikleri ve fiyatı sızdırıldı! Piyasayı sallayacak!

Siz Redmi 15 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.