Katlanabilir akıllı telefon pazarında donanım sınırlarını zorlayan Çinli Oppo, yeni nesil amiral gemisi OPPO Find N6 modelini Türkiye’de resmen satışa sundu. Fiyatıyla şaşırtan telefon, yalnızca 2 TB depolama alanına sahip iPhone 17 Pro Max modelinin gerisinde kalıyor. 26 Mayıs 2026 itibarıyla son kullanıcıya ulaşması beklenen model, ultra ince kasa yapısıyla öne çıkıyor. Peki ultra premium segmente hitap eden OPPO Find N6, bu maliyetin karşılığında kullanıcılara neler vadediyor?

OPPO Find N6 tasarımı ve işlemci gücü

Tasarım standartlarını değiştiren OPPO Find N6, açık konumdayken elde ettiği 4,2 mm kalınlık değeriyle günlük kullanımda ergonomik bir tutuş sağlıyor. Cihaz, bu kalınlık değeriyle, katlanmış haldeyken bile standart bir akıllı telefon gibi hissettiriyor diyebiliriz.

Katlanabilir panellerin en büyük fiziksel sorunu olan menteşe izi, şirketin “Sıfır Kıvrım Hissi” teknolojisiyle donatılan yeni nesil titanyum esnek menteşe mekanizmasıyla asgari düzeye indiriliyor. Üreticinin verilerine göre bu mekanik sistem, ekranın hasar görmeden 1 milyon kez katlanabilmesine olanak tanıyor. Yani katlanabilir telefonlarda büyük bir endişe konusu olan dayanıklılık kısmında da kullanıcılar verdiği paranın hakkını alacak.

Katlanabilir telefonların alameti farikası ise doğal olarak ekranları. Görüntüleme donanımında iç kısımda 8,12 inç büyüklüğünde, 2248 x 2480 piksel çözünürlüğe sahip bir LTPO OLED panel görev yapıyor. LTPO ekran sayesinde, cihaz ekran yenileme hızını, ekranda gösterilen içeriğe göre ayarlama yeteneğine sahip.

120 Hz tazeleme hızı sunan bu ekran, Dolby Vision ve HDR10+ standartlarını destekleyerek multimedya tüketiminde 2500 nit tepe parlaklığına ulaşabilen iç ekran oldukça yetenekli. Cihazın dış yüzeyindeki 6,62 inçlik ikinci LTPO OLED ekran ise doğrudan güneş ışığı altındaki kullanılabilirliği artırarak 3600 nit parlaklık seviyesine erişiyor.

Sistemin işlem yükünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformu üstleniyor. Bu işlemci, daha önce Galaxy S26 Ultra, Vivo X300 Ultra ve Honor Magic 8 serisi gibi amiral gemisi segmentindeki diğer cihazlarda da kullanımıştı. Snapdragon 8 Elite ile saf güç konusunda benzer olan bu işlemci, özellikle yapay zeka işleme, yani NPU konusunda oldukça yetenekli. Bu sayede cihazda birçok yapay zeka özelliğine yer verilebilmiş durumda.

OPPO Find N6 özellikleri arasında öne çıkan Hasselblad destekli arka kamera kurulumu; 200 MP ana sensör, 50 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açılı lensten oluşuyor. İç ve dış panele yerleştirilen 20 MP kameralar görüntülü görüşmeleri desteklerken, Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzüyle kutudan çıkan cihaz, 80W hızlı şarj yetenekli 6000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

Teknik özellikler

İç Ekran: 8,12 inç LTPO OLED, 2248 x 2480 piksel, 120 Hz, 2500 nit parlaklık

8,12 inç LTPO OLED, 2248 x 2480 piksel, 120 Hz, 2500 nit parlaklık Dış (Kapak) Ekran: 6,62 inç LTPO OLED, 1140 x 2616 piksel, 120 Hz, 3600 nit parlaklık

6,62 inç LTPO OLED, 1140 x 2616 piksel, 120 Hz, 3600 nit parlaklık İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 200 MP (Ana) + 50 MP (Periskop Telefoto) + 50 MP (Ultra Geniş Açı)

200 MP (Ana) + 50 MP (Periskop Telefoto) + 50 MP (Ultra Geniş Açı) Ön Kamera: 20 MP (İç) + 20 MP (Dış)

20 MP (İç) + 20 MP (Dış) Batarya: 6000 mAh, 80W hızlı şarj

6000 mAh, 80W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Fiyat ve satış bilgisi

Cihaz Türkiye’de resmi olarak 26 Mayıs 2026 tarihinden itibaren satılmaya başlanacak. Uzun zamandır akıllı telefonlar 100 bin TL sınırının aşıldığına şahidiz, ancak bu modelle beraber, 200 bin TL sınırına hiç olmadığımız kadar yakınız diyebiliriz.

Aşağıda cihazın fiyatını bulabilirsiniz:

OPPO Find N6 – Başlangıç versiyonu: 179.999 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye pazarına 179.999 TL seviyesinden giriş yapan OPPO Find N6, sunduğu donanımla rakipleri karşısında başarılı olabilir mi?