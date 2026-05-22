Bayram ve tatil dönemleri, evcil hayvan sahipleri için sevinçle birlikte endişeyi de beraberinde getiriyor. Evde kalan sevimli dostların beslenme düzeni, su ihtiyacı ve hijyeni gibi konular, tatil planlarını gölgeleyebiliyor. Ancak teknoloji, bu endişeleri ortadan kaldırarak evcil hayvan bakımında yeni bir dönem başlatıyor.

Akıllı evcil hayvan bakım ürünleri geliştiren PETKIT, sunduğu ekosistem ile bu soruna çözüm sunuyor. Artık evcil hayvan sahipleri, komşuya anahtar bırakma veya yüksek maliyetli pet otelleri yerine, akıllı telefonları üzerinden dostlarının tüm ihtiyaçlarını uzaktan karşılayabiliyor.

PETKIT akıllı ekosistemi tatil endişelerini ortadan kaldırıyor

Evden uzaktayken öğünlerin aksaması, suyunun bitmesi veya tuvaletinin kirlenmesi gibi endişeler, PETKIT ürünleri sayesinde geçmişte kalıyor. Markanın geliştirdiği akıllı cihazlar, evdeki rutinlerin kusursuz bir şekilde devam etmesini sağlarken, entegre kamera gibi özelliklerle anlık kontrol imkanı sunarak sahiplerinin içini rahatlatıyor.

Teknoloji ile gelen uzaktan ebeveynlik

PETKIT ekosistemi, farklı ihtiyaçlara yönelik özel ürünlerden oluşuyor. Yumshare Kameralı Akıllı Mama Kabı, önceden programlanan saatlerde otomatik olarak mama vererek beslenme düzenini koruyor. Entegre kamerası sayesinde evcil hayvanınızı dilediğiniz an canlı olarak izleyebilir ve onunla iletişim kurabilirsiniz.

Hijyen konusunda ise Purobot Max Pro 2 Akıllı Kedi Tuvaleti devreye giriyor. Bu cihaz, her kullanımdan sonra kendini otomatik olarak temizleyerek kötü koku ve kirlilik sorununu ortadan kaldırıyor. Böylece hem eviniz hem de kediniz temiz kalıyor.

Her zaman taze ve temiz su imkanı

Evcil hayvanların sağlığı için temiz suya erişim kritik önem taşıyor. Eversweet Max 2 Su Pınarı, sahip olduğu UVC sterilizasyon teknolojisi ile suyu sürekli olarak temiz ve taze tutuyor. Bu sayede evde olmadığınız uzun sürelerde bile dostunuzun sağlıklı su tükettiğinden emin olabiliyorsunuz.

Tüm bu cihazlar, tek bir mobil uygulama üzerinden kolayca yönetilebiliyor. Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla mama porsiyonlarını ayarlayabiliyor, temizlik döngülerini başlatabiliyor ve dostlarını canlı izleyebiliyor. EVOFONE distribütörlüğünde Türkiye’de satışa sunulan PETKIT ürünleri, 7 farklı noktadaki yetkili servis ağıyla da güvence sağlıyor.