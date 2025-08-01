Xiaomi’nin bütçe dostu Redmi 15 serisi Polonya’da resmi olarak tanıtıldı. Seride üç farklı cihaz yer alıyor: Redmi 15, Redmi 15 5G ve Redmi 15C. Bu modeller, giriş segmenti kullanıcıları için uygun fiyat ve yeterli donanımı bir araya getiriyor. Peki serideki cihazlar neler sunuyor?

Redmi 15 5G

Serinin en güçlü üyesi olan Redmi 15 5G, yüksek ekran tazeleme oranı ve güçlü işlemcisiyle dikkat çekiyor. Geniş ekranıyla içerik tüketimi için oldukça ideal bir cihaz olan bu model, aynı zamanda büyük bataryasıyla uzun süreli kullanım vadediyor.

Teknik Özellikler

Ekran: 6.9 inç IPS LCD, 144Hz yenileme hızı

6.9 inç IPS LCD, 144Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 6s Gen 3

Snapdragon 6s Gen 3 RAM / Depolama: 4 GB RAM, 128 GB depolama

4 GB RAM, 128 GB depolama Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 bilinmeyen lens

50 MP ana kamera + 2 bilinmeyen lens Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.000 mAh, 33W hızlı şarj

7.000 mAh, 33W hızlı şarj Renk Seçenekleri: Siyah, Yeşil, Titanyum

Redmi 15

Serinin standart versiyonu olan Redmi 15, aynı ekranı ve bataryayı korurken, daha düşük güçlü bir işlemci ile geliyor. Bu modelde RAM ve depolama seçenekleri daha esnek. Giriş seviyesi kullanıcılar için günlük kullanımda yeterli performans sağlayabilir.

Teknik Özellikler

Ekran: 6.9 inç IPS LCD, 144Hz yenileme hızı

6.9 inç IPS LCD, 144Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 685

Snapdragon 685 RAM / Depolama: 6 GB / 128 GB veya 8 GB / 256 GB

6 GB / 128 GB veya 8 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.000 mAh, 33W hızlı şarj

7.000 mAh, 33W hızlı şarj Renk Seçenekleri: Siyah, Mor, Titanyum

Redmi 15C

Serinin bütçe dostu seçeneği olan Redmi 15C, daha düşük çözünürlüklü ekranı ve farklı bir işlemcisiyle fiyat/performans dengesini hedefliyor. Batarya kapasitesi bir miktar düşük olsa da, 33W şarj desteği bu eksikliği telafi ediyor.

Teknik Özellikler

Ekran: 6.9 inç IPS LCD, 720p çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

6.9 inç IPS LCD, 720p çözünürlük, 120Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra

MediaTek Helio G81 Ultra RAM / Depolama: 4 GB RAM, 128 GB depolama

4 GB RAM, 128 GB depolama Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 6.000 mAh, 33W hızlı şarj

6.000 mAh, 33W hızlı şarj Renk Seçeneği: Siyah

Redmi 15 Serisi Fiyatları

Redmi 15 5G: PLN 899 (yaklaşık $240 / €210)

PLN 899 (yaklaşık $240 / €210) Redmi 15: PLN 649 (yaklaşık $170 / €150)

PLN 649 (yaklaşık $170 / €150) Redmi 15C: PLN 499 (yaklaşık $130 / €115)

İlginizi Çekebilir: Galaxy Watch Ultra uzay görevlerine hazır! Samsung Apple’ı kıskandıracak!

Sizce Redmi 15 serisinin en iyi seçeneği hangisi? Fiyatlar ve özellikler göz önüne alındığında tercihiniz hangisi olurdu? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Daha fazla mobil teknoloji haberi için bizi takip etmeyi unutmayın.