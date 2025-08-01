Samsung’un akıllı saat dünyasındaki yeni amiral gemisi Galaxy Watch Ultra, şimdi uzaya gözünü dikmiş durumda. Peki bu saat gerçekten uzay görevlerinde kullanılabilecek kadar gelişmiş mi? Yeni akıllı saat Avrupa Uzay Ajansı’nın yürüttüğü özel bir araştırmada hangi görevleri üstlendi? Detaylara birlikte bakalım.

Galaxy Watch Ultra uzay görevleri için seçildi! Uzaya gidiyor!

Samsung’un Galaxy Watch Ultra modeli, şimdiye dek yapılmış en sıra dışı testlerden birine dahil edildi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ve Havacılık Tıbbı Enstitüsü tarafından yürütülen ve SOLIS8 adını taşıyan izolasyon çalışmasında, bu akıllı saat altı kişiye takıldı.

Katılımcılar, Dünya’da sekiz gün boyunca izole bir ortamda tutuldu. Amaç, bir uzay görevinde karşılaşılabilecek fiziksel ve psikolojik etkileri simüle etmekti. Galaxy Watch Ultra, katılımcıların hayati belirtilerini ve sağlık verilerini kablosuz bir şekilde, herhangi bir veri bağlantısı olmadan topladı. Bu özellik, saatleri uzay görevleri için ideal bir araç haline getiriyor.

Çalışma, Samsung Almanya ve IT hizmet sağlayıcısı Adesso iş birliğiyle gerçekleştirildi. Araştırmacılar, Galaxy Watch Ultra’nın şifreli veri iletimi, ara cihazlara (akıllı telefon gibi) ihtiyaç duymadan çalışabilmesi ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde özellikle zorlu koşullarda bile güvenilir sağlık izleme sunduğunu belirtiyor.

Bu çalışma, akıllı saatlerin sadece spor ya da günlük kullanım için değil, ileri düzey sağlık izleme ve hatta uzay görevleri için de ciddi bir potansiyel taşıdığını gösteriyor. Toplanan veriler, DLR tarafından geliştirilen ve astronotların yaşam destek sistemlerini izlemeyi hedefleyen “Biobase” adlı veri tabanında değerlendiriliyor.

Ayrıca bu çalışma, akıllı saatlerin ilk kez izole bir uzay ortamı simülasyonunda kullanıldığı bilimsel bir deney olmasıyla da dikkat çekiyor. Uzay araştırmalarında giyilebilir teknolojilerin rolü giderek artarken, Galaxy Watch Ultra’nın bu alanda da adından söz ettirmesi şaşırtıcı değil.

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Sizce Galaxy Watch Ultra, gelecekteki uzay görevlerinde gerçekten astronotların bileğine takılacak mı? Akıllı saatlerin bu kadar ileri görevlerde yer alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazla teknoloji gelişmesi için bizi takip etmeyi unutmayın.