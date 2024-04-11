Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni giriş segment akıllı telefonu olacak olan Redmi 13 üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi 13 sertifikalarını aldı geliyor. Detaylara bakalım.

Redmi 13 sertifikaları

Redmi 13 sertifika tarafında FCC sertifikasını almıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi 13 sertifikalarından IMDA ve EEC sertifikaları yayınlandı. BU sertifikalar herhangi bir bilgi açıklamıyor ancak Redmi 13 sertifikalarının alınması akıllı telefonun lansmanının yakın olduğunu gösteriyor.

Bundan önceki sızıntılarda akıllı telefon FCC sertifikasını almıştı. Sertifikaya göre Redmi 13 pil tarafında 4930 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olacak. Redmi 13 pili 33W kablolu şarj hızına sahip olacak.

Bir önceki nesil: Redmi 12

Redmi 12, 1080×2400 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panele sahip. Giriş segment akıllı telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz ekran özelliklerinden.

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Redmi 12 kaputun altında 12 nm üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Helio G88 yonga seti ile birlikte geliyor. Isınma sorunları yaşanabilecek bir yonga seti. Bu yonga setine iki farklı RAM ve dahili depolama varyasyonu eşlik ediyor:

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama

Kamera tarafında ise Redmi 12 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.