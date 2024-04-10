Custom ROM kullananların büyük bir çoğunluğu bu işe başlarken Cyanogenmod ile başlamıştı. Bunun ardından LineageOS ve CrDroid gibi önemli oyuncular geldiler. Ancak bu custom ROM’lardan sonra piyasaya sürülen Pixel Experience birçok kullanıcının gönlünü fethetmişti. Geldiğimiz noktada bugün ise Pixel Experience’ın artık derlenmeyeceği açıklandı. Detaylara bakalım.

Pixel Experience neden durduruluyor?

Experience projesinin sahibi Henrique Silva, internet sitesinden yaptığı duyuruda, “Her şey bir gün sona ermek zorunda…” başlıklı bir açıklama yaptı.

Ama önce biraz başa alalım. Pixel Experience projesi ilk olarak 2017 yılında başlatıldı. Projenin amacı Pixel olmayan akıllı telefonlarda Pixel deneyimi yaşatmaktı. Özellikle düşük segment cihazlarda bu ROM çok sevildi. P. Experience kendi şahsi cihazım olan Redmi Note 8’de de severek kullandığım bir ROM’du. Çünkü Experience ekibi genel olarak işini bilen geliştiricilerle çalışıyorlardı. Bu da en kötü cihazları bile kullanılabilecek hale getiriyordu. Aynı benim Redmi Note 8’imde olduğu gibi. Redmi Note 8’den sonra satın aldığım birçok cihazda da P. Experience kullandım.

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Ancak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi Pixel Experience’ın da sonu geldi. Experience projesinin sahibi Henrique Silva, internet sitesinde yapılan duyurunun içeriğinde projenin neden iptal edildiğini açıklamadı. Ancak bundan önceki ROM derlemelerini indirmek isteyenler için internet sitesinin açık kalacağını açıkladı.