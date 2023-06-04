Xiaomi‘nin Redmi 12 serisinin yeni 4G akıllı telefonu Redmi 12’yi yakında tanıtması bekleniyor. Telefon Xiaomi Portekiz web sitesinde listelendi ve önemli özellikleri ortaya çıktı. Şirket sayfayı kaldırdı, ancak Kacper Skrzypek bunu tespit etti.

Redmi 12 özellikleri oldukça iyi görünüyor. Ekran 6,79 inç Full HD+ 90Hz. Ortasında 8MP ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik bulunuyor ve ekran tipi şu anda bilinmiyor ancak muhtemelen bir LCD ekran olacak.

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MediaTek Helio G88 işlemci telefona güç veriyor. Bu işlemci 12nm teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve bir ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU ile beraber geliyor. Redmi 12, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanına sahip.

Telefonun arka tarafında 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP derinlik/makro sensör içeren üçlü kamera yapılandırması bulunuyor. Redmi 12 ayrıca 18W hızlı şarj özelliğine ve 5000mAh bataryaya sahip.

İçindekiler Redmi 12 Beklenen Özellikler

Redmi 12 Beklenen Özellikler

90Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç FHD+ (1080×2400 piksel) ekran

ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU ile Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G88 12nm işlemci (Çift 2GHz Cortex-A75 + Hexa 2GHz 6x Cortex-A55 CPU)

128GB/256GB dahili depolama ile 4GB / 8GB RAM, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

MIUI 14 ile Android 13

Çift SIM

50MP arka kamera, 8MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro/derinlik kamerası,

LED flaş

8MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

Boyutlar: 168.60×76.28×8.17mm; Ağırlık: 198.5g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

18W hızlı şarj ile 5000mAh pil

Redmi 12 Mavi, Siyah ve Beyaz renklerde gelecek ve Portekiz’de 209,99 € (225 Dolar) fiyatla listelendi. Telefonun yakında daha fazla küresel pazarda duyurulması bekleniyor.