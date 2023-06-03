Belki de bu senenin en çok konuşulan iki telefonu POCO F5 ve POCO F5 Pro arasından hangisini almak daha mantıklı bir seçenek olur? Bu sorunun cevabını bu videoda veriyoruz.

POCO F5 ve F5 Pro aslında Çin’de Redmi Note 12 Turbo ve Redmi K60 olarak satılıyor. Global pazara POCO olarak çıkan telefonlar sadece ülkemizde değil, dünyanın diğer yerlerinde de ilgiyle karşılanıyor. Sunduğu teknik özelliklere bakacak olursak segmentindenki fiyat/performans oranı en iyi telefonlar olarak bulunuyor. POCO F5 Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisi, F5 Pro ise Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu derece güçlü işlemcilere sahip olan telefonlar 12GB RAM ve 256GB depolama seçenekleri ile üst seviye performans sunabiliyor.

POCO F5 Pro modeli F5 modeline göre arka tarafında cam kapak bulundurması, 2K ekranı, amiral gemisi işlemcisi, ufak farkla da olsa daha büyük bataryası gibi artıları bulunuyor. Aralarındaki fiyat farkı düşünüldüğünde sizce POCO F5 Pro mu almak yoksa POCO F5’i almak mı daha mantıklı? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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