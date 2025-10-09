Vertiv™ PowerIT rack tipi güç dağıtım üniteleri (PDU), artık 57,6 kW’a kadar güç kapasitesiyle sunuluyor.

İstanbul, Türkiye [Haziran 25, 2025] – Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, Vertiv™ PowerIT rack tipi güç dağıtım ünitelerinin (PDU) yeni modellerini tanıttı. Vertiv PowerIT ürün ailesinin bir uzantısı olan bu modeller, yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) gibi veri yoğun iş yüklerinin artan güç gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirildi. Gelişmiş güç yönetimi özellikleri, esnek yapılandırma seçenekleri ve artırılmış iç bileşen güvenilirliğiyle dikkat çeken bu çözümler, veri merkezlerinin büyüyen BT ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlayarak güç altyapılarının kesintisiz şekilde ölçeklendirilmesini mümkün kılıyor. Temel, izlenebilir ve switched modelleri, şu anda Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerinde kullanıcılarla buluşuyor.

Kabin başına 25 kW’ın üzerindeki güç yoğunluklarının artmasıyla birlikte, veri merkezi operatörleri artık yükleri dengeli bir şekilde dağıtabilen ve elektrik ihtiyaçlarını verimli şekilde karşılayabilen yüksek kapasiteli güç dağıtım çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Vertiv PowerIT rack tipi güç dağıtım üniteleri, Kuzey Amerika’da yaygın olan 208V Delta ve EMEA ile diğer uluslararası pazarlarda kullanılan 240/415V WYE konfigürasyonlarında üç fazlı güç dağıtımı sunuyor. Bu yapı sayesinde elektrik yükü fazlar arasında dengeleniyor, devrelerin aşırı yüklenme riski azalıyor, voltaj kararlılığı sağlanıyor ve genel sistem güvenilirliği artıyor.

Vertiv EMEA Bölgesindeki Güç ve BT Uygulamalardan Sorumlu Kanal Başkan Yardımcısı Andrea Ferro, “Yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarının hızla yaygınlaşması, veri merkezlerinde benzeri görülmemiş bir güç talebi yaratıyor. Vertiv™ PowerIT rack tipi PDU, bu değişen ihtiyaçlara uçtan uca çözüm sunma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. Yüksek yoğunluklu bilişim için özel olarak tasarlanan çözümlerimizle, EMEA bölgesindeki ve dünya genelindeki müşterilerimizin yeni nesil veri merkezlerine uygun, güvenilir ve esnek güç altyapılarını verimli şekilde ölçeklendirmelerini sağlıyoruz.” dedi.

Vertiv PowerIT rack tipi güç dağıtım ünitesi, izlenebilir (monitored) ve anahtarlamalı (switched) modellerinde, enerji yönetimini optimize etmek için gerçek zamanlı ve hassas güç tüketim verisi sunuyor. Zorlu koşullara uygun olarak tasarlanan bu ünite, yüzde 95 neme kadar olan ortamlarda ve 60°C’ye varan sıcaklıklarda güvenle çalışarak yüksek yoğunluklu veri merkezlerinde bile istikrarlı performans ve esneklik sağlıyor.

Anahtarlamalı modeller, soket bazında uzaktan kontrol imkânı, hızlı kurulum değişiklikleri ve kritik BT ekipmanları için gelişmiş koruma sunuyor. Vertiv’e özel donanım tabanlı bir güvenlik modülüne sahip Secure Boot özelliğiyle donatılan izlenebilir modeller ise, ağ kartı yazılımının bütünlüğünü koruyarak yetkisiz müdahaleleri engelliyor. Ayrıca, siparişe özel yapılandırma ve mühendislik odaklı üretim seçenekleriyle, müşteriler priz konfigürasyonundan giriş tipine, şasi renginden kullanım detaylarına kadar PDU’larını ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirebiliyor.

Vertiv PowerIT rack tipi güç dağıtım ünitesi, Vertiv™ Distribution Assurance Package ile birlikte sunuluyor. Bu kapsamlı paket; 7 yıl garanti, 7/24 acil müdahale, yerinde ve uzaktan destek ile profesyonel devreye alma hizmetleri sağlayarak sistemin güvenilirliğini artırmayı ve maksimum kesintisizlik sağlamayı hedefliyor.

Vertiv PowerIT rack PDU hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak veya Vertiv’in uçtan uca güç ve soğutma yönetimi çözümlerini incelemek için Vertiv.com’u ziyaret edebilirsiniz. Uygulamanıza en uygun rack PDU’yu bulmak için Vertiv™ rPDU Finder’ı kullanabilirsiniz