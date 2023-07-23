Xiaomi’nin alt markası Redmi’nin, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Redmi 12 4G modelinden sonra, şimdi de cihazın 5G versiyonunun gelip gelmeyeceği merak konusu. Şirket, henüz Redmi 12 5G hakkında resmi bir açıklama yapmasa da, Geekbench üzerinde ortaya çıkan Xiaomi 23076RN4BI model kodlu cihaz, 5G versiyonunun yakında gelebileceğini düşündürüyor. Bu heyecan verici gelişme, teknoloji dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı. İşte Redmi’nin yeni giriş seviye canavarı!

Redmi 12 5G Snapdragon 4 Gen 2 İşlemcisiyle Coşacak!

Xiaomi 23076RN4BI, Geekbench platformunda Android 13 işletim sistemiyle görüldü. Cihazın Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye sahip olduğu düşünülüyor. Geekbench testindeki cihazın 8GB RAM’e sahip olduğu görülse de, Redmi cihazı daha fazla bellek seçeneğiyle satışa sunulabilir.

Cihaz Geekbench 6 testinde 916 tek çekirdek puanı ve 2106 çoklu çekirdek puanı ile dikkat çekti. Bu skorlar genelde giriş-orta seviye cihazlar arasında gördüğümüz skorlara benziyor. Yani yeni Redmi telefonu günlük işler için iyi bir performans sunarken, düşük grafikli oyunları da rahatça çalıştırabilecek.

Ayrıca, Xiaomi 23076RN4BI kod adının BIS’in veritabanında göründüğünü de söyleyelim. Bu da cihazın Hindistan lansmanını doğruluyor. Yani Redmi’nin canavarı sadece Çin pazarına özel olmayacak. Cihazın Hindistan pazarına gelecek olması, bize de geleceği anlamına gelebilir.

Şirket, Redmi 12’yi 1 Ağustos’ta Hindistan’da piyasaya sürecek, ancak hala belirsiz olan nokta, bu lansmanda 4G modeli mi yoksa 5G versiyonun mu satışa sunulacağı. Xiaomi cephesi bu konuda kesin bir şey söylemiyor. Çinli marka tarafından paylaşılan görsellerdeki telefonun tasarımının Çin’de satışta olan 4G sürümüyle benzer olduğu ve 50MP birincil kameraya sahip olduğu için tanıtımda 4G sürümün gösterilebileceğini söylemek mümkün.

Ancak, 5G modeli ile ilgili daha fazla ayrıntı henüz netlik kazanmamış durumda. Xiaomi’nin Redmi 12 5G’yi, yonga seti dışında başka hangi özelliklerle farklılaştıracağı merak konusu. Geliştirilen 5G teknolojisi ve kullanıcıların yüksek hızlı internet deneyimine olan talebi, cihazın 5G versiyonuna olan talebi artırmış durumda. Xiaomi de buna cevap vermek isteyecektir. Bu nedenle tanıtımda 5G sürümün gelmesi ihtimali de var.

Teknoloji dünyasında, Redmi 12’nin 5G modeline dair spekülasyonlar ve heyecan devam ediyor. Xiaomi’nin resmi açıklamalarını beklerken, tüketicilerin ve teknoloji tutkunlarının merakla gözlemlediği bu gelişme, akıllı telefon pazarında yeni bir rekabet dönemine işaret edebilir.

Xiaomi’nin kaliteli ve uygun fiyatlı telefonlarıyla tanınan bir marka olması nedeniyle, Redmi 12 5G’nin de başarılı olması ve kullanıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor. Ancak, tüm soruların yanıtlarını almak için Xiaomi’nin resmi açıklamasını beklemekten başka şimdilik yapılacak bir şey yok.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi’nin yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!