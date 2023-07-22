Samsung’un OPPO, Xiaomi ve Huawei gibi Çinli rakiplerinin tamamen düz şekilde kapanabilen katlanabilir akıllı telefonlar üretmeye başlaması, Koreli şirketin onlarla başa çıkmak için endişeyle beklemesine neden olmuştu. Ancak sonunda, Samsung’un beklenen hamlesi önümüzdeki hafta gerçekleşecek gibi görünüyor. Resmi hesaplardan paylaşılan Galaxy Z Flip 5 reklam afişleri, Samsung’un katlanma işini sonunda hallettiğini gösteriyor!

Katlanabilir Telefonların Babası Samsung Tüm İhtişamıyla Boy Gösterecek!

Samsung Hindistan, 26 Temmuz’da gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Z Flip 5’i Twitter üzerinden tanıtmaya başladı. Teaser görüntüsünde, telefonun düz bir şekilde katlanabildiği vurgulanıyor ve cihaz kapatıldığında hiçbir boşluk görünmüyor.

What do you think this symbol means? Drop a comment below!#JoinTheFlipSide #SamsungUnpacked pic.twitter.com/tvNWTLaQoM — Samsung India (@SamsungIndia) July 21, 2023

Bu tanıtım, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir özellik olan düz bir şekilde kapanabilir katlanabilir telefonu müjdeliyor. Samsung, Flip 5’i rakiplerine karşı daha güçlü bir pozisyona taşıyacak bir özellikle piyasaya sunmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Teaser, Flip 5’in çeşitli açılardan birbirine katlanan bir grup telefonun oluşturduğu şifreli sembolle dolu. Bu sembollerin anlamı henüz açıklanmadı ve Samsung, bunların anlamı hakkında sosyal medya üzerinden kullanıcılardan yorum bekliyor.

26 Temmuz etkinliğinde Galaxy Z Flip 5’in yanı sıra, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Watch 6 serisi ve Galaxy Tab S9 ailesi de görücüye çıkacak. Samsung, bu etkinlikle katlanabilir telefonlar, akıllı saatler ve tabletlerle dolu yeni bir ürün yelpazesini tanıtarak bu delicesine rekabetçi pazarda daha da güçlenmeyi hedefliyor.

Katlanabilir telefon teknolojisi, mobil cihaz dünyasında devrim niteliğinde bir yenilik olarak kabul ediliyor. Samsung’un Galaxy Z Flip 5 ile bu alandaki iddiasını güçlendirmesi ve Çinli rakipleriyle başa çıkmak için duyuracağı yenilikler merakla bekleniyor. 26 Temmuz’daki etkinlik, teknoloji dünyasında heyecan yaratacak yeni ürünlerin tanıtımına sahne olacak gibi görünüyor. Bizler de bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği için nefeslerimizi tuttuk bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Z Flip 5’in kardeşi Z Fold 5 modeli de boşluksuz katlanabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!