Samsung’un OPPO, Xiaomi ve Huawei gibi Çinli rakiplerinin tamamen düz şekilde kapanabilen katlanabilir akıllı telefonlar üretmeye başlaması, Koreli şirketin onlarla başa çıkmak için endişeyle beklemesine neden olmuştu. Ancak sonunda, Samsung’un beklenen hamlesi önümüzdeki hafta gerçekleşecek gibi görünüyor. Resmi hesaplardan paylaşılan Galaxy Z Flip 5 reklam afişleri, Samsung’un katlanma işini sonunda hallettiğini gösteriyor!

Samsung Hindistan, 26 Temmuz’da gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Z Flip 5’i Twitter üzerinden tanıtmaya başladı. Teaser görüntüsünde, telefonun düz bir şekilde katlanabildiği vurgulanıyor ve cihaz kapatıldığında hiçbir boşluk görünmüyor.

