Uluslararası Veri Kurumu (IDC), 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin akıllı telefon pazar payı verilerini bugün açıkladı ve Çinli teknoloji devleri Honor ve Huawei’nin liderlik koltuğunda olduğunu duyurdu.

Yalnızca Çin’de, bu yılın ilk çeyreğinde 69,26 milyon akıllı telefonun satıldığı belirtiliyor. Bu, ülkedeki akıllı telefon satışlarında yıllık %6,5’lik bir artış anlamına geliyor. Rapora göre, Honor %13,2’lik yıllık artışla %17,1 pazar payı elde etti. Katlanabilir cihazlar ve Honor Magic 6’nın markayı büyük devlerin rakiplerinden biri haline getirdiği ifade ediliyor.

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Öte yandan, Huawei, geçen yılın ağustos ayında Huawei Mate 60 serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana kaybettiği konumunu hızla geri kazanıyor. 2024’ün ilk çeyreğinde %17’lik bir pazar payı elde ederek neredeyse Honor’u yakaladı. Şirket, yıllık bazda %110 oranında şaşırtıcı bir büyüme kaydetti. Nova 12 serisinin tüm çeyrekteki sevkiyatların 1/3’ünü oluşturduğu belirtiliyor.

Ancak, tedarik zinciri sorunlarının hala mevcut olduğu ve bu durumun Çinli devin pazar talebini karşılama yeteneklerini sınırladığı vurgulanıyor. Bununla birlikte, yeni Pura 70 serisi amiral gemilerinin Huawei’ye 2024’ün ikinci çeyreğinde daha da etkileyici bir rakam sunabileceği öngörülüyor.

Rapora göre, üçüncü sırada, sırasıyla %15,7 ve %15,6 pazar paylarıyla Oppo ve Apple yer alıyor. Ancak, bu iki şirketin Çin’deki yıllık büyümesinin olumlu olmadığı belirtiliyor. OPPO’nun sevkiyatları %15,5 düşerken, Apple’ın sevkiyatları %6,6 düşüş gösterdi. Bu düşüşlerin Çinli firmanın yükselişinin bir sonucu olabileceği belirtiliyor.

Özellikle Apple’dan bahsedilirken, şirketin fiyatlarını piyasadaki mevcut senaryoya göre ayarladığı ifade ediliyor. Ancak IDC, ülkedeki diğer bazı OEM’lerin artan rekabetiyle karşı karşıya kalabileceğini öne sürüyor.