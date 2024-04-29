Geçtiğimiz günlerde sizlerle Getir Avrupa’dan çekiliyor haberini paylaşmıştık. Bugün konu hakkında bir açıklama geldi ve şirket iddiaları doğruladı. Türkiye’nin önde gelen hızlı teslimat şirketlerinden Getir, önemli bir kararla ABD ve Avrupa pazarlarındaki operasyonlarını sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Bu karar, Türkiye dışındaki faaliyetlerini durdurarak Türkiye’deki operasyonlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Getir Avrupa ve ABD Operasyonlarını Durduruyor: Türkiye Pazarı Odakta

Getir’in ABD’de hizmet veren FreshDirect’i satın alması, şirketin uluslararası alanda genişlemesine yönelik önemli bir adımdı. Ancak şimdi Getir, stratejisini yeniden gözden geçirerek Türkiye pazarına odaklanma kararı aldı. Avrupa ve ABD’deki operasyonlarını sonlandırma kararı, şirketin Türkiye’deki rekabet gücünü artırma ve yerel pazardaki lider konumunu sağlamlaştırma amacını taşıyor.

Getir’in İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’de sunduğu hizmetler, şirketin toplam gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyordu. Ancak şirket, bu pazarlardaki faaliyetlerini sonlandırarak Türkiye’deki operasyonlarına daha fazla odaklanma kararı aldı. Yapılan açıklamada, bu değişikliğin Türkiye pazarında daha etkin ve verimli bir hizmet sunulmasını sağlayacağı vurgulandı.

Öte yandan, Getir’in Türkiye’deki operasyonlarını güçlendirmek için yeni finansman sağladığı da açıklandı. BAE merkezli Mubadala ve G Squared’den alınan yeni finansmanın, Türkiye operasyonlarının iyileştirilmesi ve genişletilmesi için kullanılacağı belirtildi. Bu finansmanın, Türkiye pazarındaki rekabet avantajını artırmak ve Getir’in büyümesini desteklemek için kullanılması planlanıyor.

Getir’in İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’den çekilme kararı, şirketin stratejik bir dönüşüm sürecine girdiğini gösteriyor. Türkiye pazarına odaklanarak yerel operasyonlarını güçlendirmeyi amaçlayan Getir, bu kararla Türkiye’deki lider konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili gelecekteki gelişmeleri yakından takip edeceğiz ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Geçtiğimiz yıllarda da benzer haberler ortaya çıktığında Getir bu haberleri yalanlamış, ardından yaptığı duyuru ile İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinden çekilmişti. Görünen o ki tarih tekerrür ediyor. Getir’in bir dönem 12 milyar doları bulan piyasa değeri başarısının ardından, ne yazık ki bir süredir işleri pek de iyi gitmiyordu.

Özellikle pandemi döneminde büyük başarı yakalayan Getir, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD gibi pazarlara hızla açılmıştı. Ancak artık şirketi Türkiye dışındaki ülkelerde etkin olarak göremeyeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket neden böyle bir karar aldı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!