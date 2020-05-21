Akıllı Telefonlar
Redmi 10X, çift hatlı ilk 5G telefon olacak!
Xiaomi‘nin yeni telefonu Redmi 10X, tanıtımına yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre cihaz, 5G özellikli ilk çift hatlı telefon olacak.
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Çift hatlı ilk 5G telefon!
Xiaomi‘nin fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren Redmi, yeni akıllı telefonu 10X‘i duyurmak üzere. Normalde Redmi Note 9 serisinin Çin pazarındaki versiyonu olması beklenen cihazın, lansman tarihine yakın yeni özellikleri ortaya çıktı. 26 Mayıs tarihinde tanıtımı yapılan cihaz, görünüşe göre çift hatlı olacak. Firma tarafından tanıtım günü yaklaştıkça yeni bilgiler ortaya çıkarken. Redmi 10X, akıllı telefon piyasasına çıkan ilk çift hatlı 5G telefon olacak. Weibo üzerinde paylaşımla ortaya çıkarılan bu durumun yanı sıra firma, yeni özellikler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. AMOLED ekran ile gelecek cihaz, her zaman açık ekran (AOD) özelliği ile geliyor. Ayrıca cihazın MIUI 12‘nin süper duvar kağıtlarına sahip olacağı firma tarafından açıklandı.
MediaTek Dimensity 820 işlemcisinden gücünü alacağını bildiğimiz cihaz, görünüşe göre iki farklı varyasyon ile bizleri karşılayacak. Redmi 10X 5G ve 10X Pro 5G adlarıyla bizleri karşılayacak cihazlar 26 Mayıs 2020 tarihinde Xiaomi tarafından tanıtılacak. Amiral gemisi telefonlara yakın performansların beklendiği cihazlar hakkında her hangi bir fiyat bilgisi yer almıyor. Bakalım Xiaomi, 26 Mayıs tarihine kadar bizlere yeni detaylar vermeye devam edecek mi.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3 Geekbench üzerinde görüntülendi!
Asus‘un oyuncu odaklı telefonu olan ROG Phone 3, Geek bench üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Asus ROG Phone 3 Geekbench puanı ortaya çıktı.
Son yıllarda oldukça popüler hale gelen oyuncu telefonlarının sayısı artmaya devam ediyor. Bu rekabetin önemli oyuncuları arasında yer alan Asus da ROG Phone 3 akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl serinin ikinci üyesini çıkaran firma görünüşe göre, oyuncu telefonlarına önem vermeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre, cihaz Geekbench isimli internet sitesinde teste tabi tutuldu. Performans testine tabi tutulan cihaz, çoklu çekirdek kısmından 3074 puan alırken, tekli çekirdek bölümünden 902 puan aldı. Amiral gemisi akıllı telefonlar kadar puan alan cihazın Qualcomm marka Snapdragon 865 işlemcisini kullanacağı da kesinleşmiş oldu. Ayrıca test sonuçlarına bakıldığında cihazın 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı da ortaya çıktı.
Oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacak ROG Phone 3, büyük ihtimal ile 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ayrıca Wi-Fi sertifikaları da ortaya çıkan cihazın, Wi-Fi 6 ile geleceği öğrenildi. Wi-Fi Alliance isimli sertifikalandırma sitesinde ortaya çıkan telefon, bir önceki seri ROG Phone 2‘ye benzer I001D kod adıyla görüntülendi. Bu sebep ile birlikte cihazın Zenfone 6 olmadığı da kesinleşmiş oldu. Tam çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan ROG Phone 3 bakalım ilerleyen günler de bizlere yeni detaylar verecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
LG Q61, teknik özellikleriyle birlikte duyuruldu!
LG, yeni orta segment telefonunu Güney Kore‘de LG Q61 olarak adlandırdı. Cihaz bugün teknik özellikleriyle birlikte resmi olarak duyuruldu. Telefon şimdilik Güney Kore pazarında satışa çıkacak.
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LG Q61 hangi teknik özellikler ile gelecek?
LG Q61, 6.5 inçlik 19.5:9 en boy oranına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile gelecek. Ön tarafta nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve 5 MP değerinde derinlik algılayıcı sensör bulunuyor. Kameralar yatay biçimde konumlandırılmış olup kamera diziliminin altında parmak izi okuyucusu mevcut. Q61, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Bu depolama alanını microSD kart ile genişletebilmek mümkün olacak.
LG Q61, 2.3 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir CPU kullanacak. Telefon DTS-X 3D Surround ses sistemli hoparlör ile birlikte gelecek. LG, ses konusuna yine ayrı bir önem vermiş gibi görünüyor. Cihazın MIL-STD-810G askeri standartlarına uyumlu olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Telefonun 4000 mAh değerinde pil kapasitesi bulunuyor. Q61‘in diğer önemli özellikleri ise NFC desteği ve çift bant Wi-Fi desteği olarak sıralanıyor.
Q61, tek beyaz renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Fiyatlandırma olarak ise 300$ fiyat etiketi ile gelecek. Güney Kore‘deki resmi satışlar 29 Mayıs günü başlayacak. LG‘nin cihazı diğer pazarlara getirip getirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 Tactical Edition duyuruldu!
Samsung bugün itibarıyla, Galaxy S20 Tactical Edition isimli modelini duyurdu. S20 serisi ile fiziksel ve yazılımsal yönden askeri güvenlik standartlarını birleştiren modelin detaylarına yakından bakalım.
Galaxy S20 Tactical Edition, DualDAR mimarisini temel alan çift katmanlı şifreleme yeteneklerine sahip bir model olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, 5G, Wi-Fi 6, özel SIM kart teknolojisi ve CRBS radyo dahil olmak üzere pek çok bağlantı teknolojisini destekliyor. Donanım destekli bir gece görüş modu da bulunan modelde, aynı zamanda “Gizli Mod” adı verilen geliştirilmiş bir “Uçak Modu” bulunuyor.
Performans tarafında standart sürümde olduğu gibi cihaz gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alıyor ve 12 GB RAM’e sahip. Aynı şekilde 120 Hz yenileme hızı bulunan ekran da cihazda yer alıyor.
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Galaxy S20 TE, donanım özelliklerinden çok güvenlik ve bağlantı seçenekleri ile öne çıkan bir model. Samsung, cihazın Amerikan Federal Hükümeti ve Savunma Bakanlığı çalışanlarının ihtiyaçlarına göre tasarlandığını ve göreve hazır bir çözüm olduğunu bildiriyor.
Samsung Galaxy S20 Tactical Edition, içinde bulunduğumuz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren A.B.D’de operatör kanalı ile satışta olacak. Söz konusu modelin hedef aldığı kullanıcı kitlesi düşünüldüğünde ülkemize gelmeyeceğini söylemek mümkün. Cihazın fiyatına ait bir bilgi de henüz paylaşılmış değil.
Samsung Galaxy S20 Tactical Edition özellikleri
- Ekran: 6.2 inç Dinamik AMOLED (3200 x 1440 piksel, 60Hz / 120Hz)
- Boyut: 68,6 x 152,4 x 7,6 mm
- Ağırlık: 162g
- Batarya: 4.000mAh
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 12 MP
- RAM: 12 GB
- Depolama: 128 GB (microSD kart ile 1TB’a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Özel SIM, CRBS radyo, GPS/AGPS+GLONASS+Beidou