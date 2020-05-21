Redmi 10X, çift hatlı ilk 5G telefon olacak!

Xiaomi‘nin yeni telefonu Redmi 10X, tanıtımına yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre cihaz, 5G özellikli ilk çift hatlı telefon olacak.

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Çift hatlı ilk 5G telefon!

Xiaomi‘nin fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren Redmi, yeni akıllı telefonu 10X‘i duyurmak üzere. Normalde Redmi Note 9 serisinin Çin pazarındaki versiyonu olması beklenen cihazın, lansman tarihine yakın yeni özellikleri ortaya çıktı. 26 Mayıs tarihinde tanıtımı yapılan cihaz, görünüşe göre çift hatlı olacak. Firma tarafından tanıtım günü yaklaştıkça yeni bilgiler ortaya çıkarken. Redmi 10X, akıllı telefon piyasasına çıkan ilk çift hatlı 5G telefon olacak. Weibo üzerinde paylaşımla ortaya çıkarılan bu durumun yanı sıra firma, yeni özellikler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. AMOLED ekran ile gelecek cihaz, her zaman açık ekran (AOD) özelliği ile geliyor. Ayrıca cihazın MIUI 12‘nin süper duvar kağıtlarına sahip olacağı firma tarafından açıklandı.

MediaTek Dimensity 820 işlemcisinden gücünü alacağını bildiğimiz cihaz, görünüşe göre iki farklı varyasyon ile bizleri karşılayacak. Redmi 10X 5G ve 10X Pro 5G adlarıyla bizleri karşılayacak cihazlar 26 Mayıs 2020 tarihinde Xiaomi tarafından tanıtılacak. Amiral gemisi telefonlara yakın performansların beklendiği cihazlar hakkında her hangi bir fiyat bilgisi yer almıyor. Bakalım Xiaomi, 26 Mayıs tarihine kadar bizlere yeni detaylar vermeye devam edecek mi.