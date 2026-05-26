İtalyan süper otomobil üreticisi, uzun süredir merakla beklenen ilk tamamen elektrikli modelini nihayet görücüye çıkardı. Apple'ın efsanevi eski tasarım şefi Jony Ive'ın dokunuşlarıyla şekillenen, hem estetik hem de performans anlamında otomotiv dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. LoveFrom tasarım kolektifinin imzasını taşıyan bu lüks model, elektrikli geleceğe İtalyan asaletini taşıyor. Peki dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çekenve tasarımıyla otomobil tutkunlarını cezbetmeyi başarabilecek mi?, Apple'ın ikonik ürünlerine yön veren Jony Ive ve Marc Newson liderliğindeki LoveFrom kolektifi tarafından tasarlandı. Şirket, dış tasarımdan iç mekana ve dijital arayüze kadar uzanan bütünsel bir sadelik dilinin benimsendiğini belirtiyor. Bu ortaklık, otomobil dünyasında benzeri görülmemiş bir minimalist estetik anlayışını beraberinde getiriyor. Aracın dış gövdesi pürüzsüz, kesintisiz ve akıcı hatlarıyla dikkat çeken adeta tek parçadan oluşan bir kabuk formuna sahip. Gövde üzerinde konumlandırılan havada asılı duran ön ve arka aerodinamik kanatlar, rüzgar direncini en aza indirirken aerodinamik verimliliği zirveye taşıyor. Tasarımdaki bu yalınlık, geleneksel spor otomobillerin agresif hatlarına oldukça estetik bir alternatif sunuyor.Dört kapılı ve beş koltuklu bir gövde yapısına sahip olan elektrikli model, gücünü dört adet elektrik motorundan alıyor. Bu motorlar bir araya gelerek toplamda tam 1.035 beygir gücü üreterek Luce'yi yolların en hızlılarından biri yapıyor. Yüksek kapasiteli 122 kWh batarya paketi ise bu muazzam gücün arkasındaki ana enerji kaynağı olarak görev yapıyor. İtalyan üreticinin paylaştığı resmi verilere göre araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,5 saniye gibi inanılmaz bir sürede ulaşabiliyor. Bu değerler, elektrik gücünün anlık tork avantajıyla birleştiğinde kullanıcılara pist odaklı bir sürüş deneyimi vadediyor. Elektrikli dönüşümün markanın performans DNA'sını bozmadığını görmek oldukça heyecan verici diyebiliriz.Bu hamle, geleneksel motor sesine sıkı sıkıya bağlı olan lüks spor otomobil pazarında radikal bir değişimi temsil ediyor. Ferrari'nin Jony Ive gibi bir tasarım dehasıyla ortaklığa gitmesi, otomobili sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda hareketli bir sanat eseri olarak konumlandırdığını gösteriyor. Günlük kullanımda bu kadar yüksek bir gücün sessizlikle buluşması, yeni nesil zengin kullanıcı kitlesini hedefliyor.Yeni süper otomobilin üretimine 2026 yılının sonlarında başlanması ve ilk teslimatların Avrupa pazarında yapılması planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri pazarına giriş tarihi ise 2027 yılının ikinci çeyreği olarak hedefleniyor. Aracın resmi satış fiyatı ise şu şekilde açıklandı: Ferrari Luce – Standart: 550.000 € (640.000 $)