İsveç’in Göteborg kentinde hizmet veren yerli otonom aracın karıştığı kaza, yabancı basındaki taraflı iddialar nedeniyle Türkiye kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Yabancı medya organlarının kazayı yerli otonom sistemin hatası gibi sunması üzerine üretici firmadan beklenen resmi bilgilendirme paylaşıldı. Peki İsveç medyasında geniş yer bulan bu kazanın arkasındaki gerçek ne ve Karsan iddialara nasıl yanıt verdi?

Karsan İsveç’teki kaza iddialarına yanıt verdi

Yerli üretici Karsan, 25 Mayıs 2026 tarihinde İsveç’in Göteborg kentinde hizmet veren otonom aracıyla ilgili basına yansıyan kaza iddialarına yönelik resmi bir açıklama paylaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan duyuruda, yaşanan olayın otonom sistemlerden kaynaklanmadığı net bir dille belirtildi. Şirket, kaza anında araçların sürüş yeteneklerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre, Göteborg’daki operasyon sırasında otonom otobüse arkasından yaklaşan bir tramvay güvenli takip mesafesini koruyamayarak çarptı. Tramvayın araca arkadan temas etmesiyle sonuçlanan bu olayda şans eseri herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. İlk bulgular, kazanın otonom sürüş yazılımıyla ilgili olmadığını, tamamen şehir içi trafik akışında gerçekleşen sıradan bir trafik kazası niteliği taşıdığını gösteriyor.

Otonom e-ATAK için incelemeler devam ediyor

Otonom e-ATAK modelinin karıştığı kazanın tüm detayları, İsveç’teki yerel otoriteler ve ulaşım paydaşlarıyla koordineli bir şekilde değerlendirilmeye devam ediyor. Yerli markanın otonom teknolojisi, Avrupa’nın farklı şehirlerinde aktif olarak yolcu taşıyan güvenilir bir altyapıya sahip olmasıyla biliniyor. Bu kaza, otonom sistemlerin çevrelerindeki insan sürücülü geleneksel taşıtlarla nasıl etkileşime girdiğini anlamak açısından kritik veriler sunuyor.

Tramvayın arkadan çarpması, kazanın sorumluluğunu insan kontrolündeki veya geleneksel raylı sisteme bağlı unsura yüklüyor. Bu durum, otonom sürüş teknolojilerinin güvenliğinden ziyade, çevre unsurların bu yeni nesil araçlara uyumu konusunu gündeme taşıyor. Otonom sürüş sistemine sahip aracın sensör verileri ve sürüş kayıtları yerel yetkililerce titizlikle inceleniyor.

Kazanın Türkiye kamuoyundaki yansımaları

Karsan markasının yerli üretici kimliği, bu kazanın Türkiye’deki sosyal ağlarda ve teknoloji çevrelerinde hassas bir şekilde ele alınmasına neden oldu. Yabancı basındaki taraflı haber başlıkları, yerli mühendislik imajına zarar verebilecek dezenformasyon riskini barındırıyordu. Ancak resmi açıklamayla birlikte, hatanın yerli otonom teknolojide değil, takip mesafesini koruyamayan arkadan gelen araçta olduğu kesinleşti.

Türkiye’de otonom ve elektrikli araç teknolojilerine yönelik artan ilgi göz önüne alındığında, bu tür küresel operasyonlardaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Yerli teknolojilerin uluslararası arenadaki prestiji, bu tür haksız ithamlar karşısında üreticilerin şeffaf veri paylaşımı yapmasıyla korunuyor. Karsan cephesinin resmi açıklaması, spekülasyonların büyümesini engelleyerek kamuoyunu rahatlattı.

İlginizi Çekebilir: Karsan AI vizyonu CES 2026’da sahneye çıktı! Ulaşımın geleceği nasıl şekillenecek?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İsveç’te yaşanan bu kazada Karsan tarafından yapılan resmi açıklamayı yeterli ve ikna edici buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!