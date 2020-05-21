Haber
Civilization VI, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz oldu!
Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Store üzerinde, bugün itibariyle 28 Mayıs tarihine kadar Civilization VI yapımı ücretsiz oldu. Geçtiğimiz hafta GTA 5 hediyesiyle global anlamda dünyayı şaşkına uğratan Epic Games’in, bu hafta da “Gizemli Oyun” olarak duyurduğu oyun belli oldu. Yıllardır Strateji yapımları arasında serisiyle ses getiren yapım 168 TL’lik fiyat etiketine rağmen ücretsiz oldu.
Steam ile girdiği rekabette, Fortnite kozu ile birlikte her hafta çeşitli hediyeler sunan Epic Games’in ileride ciddi anlamda Steam ile daha sıkı bir rekabet sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu. Ancak gördüğümüz kadarıyla, Epic bu şekilde yüksek fiyatlı ve sevilen oyunları hediye etmeye devam ederse, oyun dünyası adına büyük bir katkıda bulunabilir.
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Civilization VI
Civilization VI, dünyanızla etkileşim kurmanın, imparatorluğunuzu daha fazla genişletmenin, kültürünüzü geliştirmenin ve zamana meydan okuyan bir uygarlık inşa etmek üzere tarihin en büyük liderleriyle mücadele etmenin yeni yollarını sunuyor. Yapım, deneyimli oyunculara en büyük başarı şansını elde etmek üzere uygarlıklarını inşa edecekleri ve düzenleyecekleri yeni yollar sunar. Yeni eğitim sistemleri, yeni oyunculara kolayca işe koyulabilmeleri için temel konseptleri tanıtır.
Civilization VI’ya ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Civilization VI için ayrılan bağlantıya giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 28 Mayıs 18:00.
Sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64bit / 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i3 2,5 GHz, AMD Phenom II 2,6 GHz
- RAM: 4 GB RAM
- Boş Disk Alanı: 12 GB
- Ekran Kartı: 1 GB DirectX 11 (AMD 5570 , NVIDIA 450)
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64bit / 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5 2,5 GHz, AMD FX8350 4,0 GHz
- RAM: 8 GB RAM
- Boş Disk Alanı: 12 GB
- Ekran Kartı: 2 GB DirectX 11 (AMD 7970, NVIDIA 770 )
Giyilebilir Teknoloji
Realme Buds Q tam kablosuz kulaklık, 25 Mayıs’da tanıtılacak!
Realme, 25 Mayıs tarihinde tanıtımını yapacağı 8 üründen birini daha açığa çıkardı. Realme Buds Q tam kablosuz kulaklık da etkinlik kapsamında tanıtılacak.
Daha önce ortaya çıkan Buds Air Neo’dan sonra Realme’nin 25 Mayıs tarihinde yapacağı tanıtım etkinliğinde yer alacak ikinci kulaklık modeli Buds Q, Weibo üzerinden paylaşıldı.
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Tanıtılacak olan yeni kulaklıklar tasarım açısından Air ve Air Neo modellerinin Apple AirPods modeline benzemesinin aksine, Samsung Galaxy Buds modeli ile benzerlik gösteriyor. Realme, Buds Q modelinin Fransız sanatçı José Lévy tarafından tasarlandığını, tasarımda yuvarlak çakıllardan esinlenildiğini ve kulaklara mükemmel şekilde uyduğunu belirtiyor. Cihazın teknik özellikleri henüz ortaya çıkmadı. Firma bu ürün için özellikleri tanıtım etkinliğine saklamışa benziyor.
İşlemci
Snapdragon 600 serisi 5G desteğine kavuşuyor!
Qualcomm, orta ve üst seviye cihazlar için sunduğu Snapdragon serisi işlemcilere 5G desteği eklemeye hızlı bir şekilde devam ediyor. 5G destekli işlemcilerde 800 ve 700 serisinin ardından sıra şimdi de Snapdragon 600 serisi işlemcilere gelmiş gibi görünüyor.
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Yeni nesil Snapdragon 600 serisi işlemciler 5G desteği sunacak!
Qualcomm’a yakın bir kaynağın aktardığı bilgiye göre, şirket giriş-orta seviye cihazlar için yeni bir Snapdragon 600 serisi işlemci geliştiriyor. SM6350 kodunu taşıyan işlemcinin 2.25 GHz’de çalışan 2 adet Cortex-A77 ve 1.8 GHz’de çalışan 6 adet Cortex-A55 çekirdeği taşıdığı belirtiliyor. Dahili 5G modem desteği ise Adreno 615 GPU’ya sahip olan işlemcinin en büyük özelliklerinden biri olacak.
Şimdilik tam adı belli olmayan işlemcinin kendi sınıfında bir ilk olması haricinde önemli bir özelliği daha bulunuyor. Qualcomm’un bu hamlesi, 5G bağlantı teknolojisini 200 doların altındaki akıllı telefonlara taşıyacak. Böylece giriş ve orta seviye telefonlarda da hızlı bir şekilde güncel teknolojiye geçilmesi sağlanacak. 5G modeme sahip Snapdragon 600 serisi işlemcinin 2020’nin ikinci çeyreğinde duyurulması ve yıl sonuna kadar akıllı telefonlara girmesi planlanıyor.
Qualcomm’un haricinde diğer yonga üreticileri de 5G uyumlu işlemci modelleri konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. MediaTek’in Helio serisine ait olduğu tahmin edilen MT6853, Huawei’nin ise Kirin 720 işlemcisiyle 5G uyumluluğunu düşük fiyat grubuna taşıması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un da Galaxy A ve Galaxy M serisi cihazlara güç vermek için Exynos 880 5G adlı bir işlemci geliştirdiği biliniyor.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3 Geekbench üzerinde görüntülendi!
Asus‘un oyuncu odaklı telefonu olan ROG Phone 3, Geek bench üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Asus ROG Phone 3 Geekbench puanı ortaya çıktı.
Son yıllarda oldukça popüler hale gelen oyuncu telefonlarının sayısı artmaya devam ediyor. Bu rekabetin önemli oyuncuları arasında yer alan Asus da ROG Phone 3 akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl serinin ikinci üyesini çıkaran firma görünüşe göre, oyuncu telefonlarına önem vermeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre, cihaz Geekbench isimli internet sitesinde teste tabi tutuldu. Performans testine tabi tutulan cihaz, çoklu çekirdek kısmından 3074 puan alırken, tekli çekirdek bölümünden 902 puan aldı. Amiral gemisi akıllı telefonlar kadar puan alan cihazın Qualcomm marka Snapdragon 865 işlemcisini kullanacağı da kesinleşmiş oldu. Ayrıca test sonuçlarına bakıldığında cihazın 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı da ortaya çıktı.
Oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacak ROG Phone 3, büyük ihtimal ile 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ayrıca Wi-Fi sertifikaları da ortaya çıkan cihazın, Wi-Fi 6 ile geleceği öğrenildi. Wi-Fi Alliance isimli sertifikalandırma sitesinde ortaya çıkan telefon, bir önceki seri ROG Phone 2‘ye benzer I001D kod adıyla görüntülendi. Bu sebep ile birlikte cihazın Zenfone 6 olmadığı da kesinleşmiş oldu. Tam çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan ROG Phone 3 bakalım ilerleyen günler de bizlere yeni detaylar verecek mi bekleyip göreceğiz.