Civilization VI, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz oldu!

Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Store üzerinde, bugün itibariyle 28 Mayıs tarihine kadar Civilization VI yapımı ücretsiz oldu. Geçtiğimiz hafta GTA 5 hediyesiyle global anlamda dünyayı şaşkına uğratan Epic Games’in, bu hafta da “Gizemli Oyun” olarak duyurduğu oyun belli oldu. Yıllardır Strateji yapımları arasında serisiyle ses getiren yapım 168 TL’lik fiyat etiketine rağmen ücretsiz oldu.

Steam ile girdiği rekabette, Fortnite kozu ile birlikte her hafta çeşitli hediyeler sunan Epic Games’in ileride ciddi anlamda Steam ile daha sıkı bir rekabet sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu. Ancak gördüğümüz kadarıyla, Epic bu şekilde yüksek fiyatlı ve sevilen oyunları hediye etmeye devam ederse, oyun dünyası adına büyük bir katkıda bulunabilir.

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Civilization VI

Civilization VI, dünyanızla etkileşim kurmanın, imparatorluğunuzu daha fazla genişletmenin, kültürünüzü geliştirmenin ve zamana meydan okuyan bir uygarlık inşa etmek üzere tarihin en büyük liderleriyle mücadele etmenin yeni yollarını sunuyor. Yapım, deneyimli oyunculara en büyük başarı şansını elde etmek üzere uygarlıklarını inşa edecekleri ve düzenleyecekleri yeni yollar sunar. Yeni eğitim sistemleri, yeni oyunculara kolayca işe koyulabilmeleri için temel konseptleri tanıtır.

Civilization VI’ya ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Civilization VI için ayrılan bağlantıya giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın



Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 28 Mayıs 18:00.

Sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64bit / 10 64bit

Windows 8.1 64bit / 10 64bit İşlemci: Intel Core i3 2,5 GHz, AMD Phenom II 2,6 GHz

Intel Core i3 2,5 GHz, AMD Phenom II 2,6 GHz RAM: 4 GB RAM

4 GB RAM Boş Disk Alanı: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: 1 GB DirectX 11 (AMD 5570 , NVIDIA 450)

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