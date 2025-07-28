Not: Bu videoda yer alan REDMAGIC 10S Pro modeli akıllı telefon REDMAGIC Türkiye tarafından temin edilmiştir.

İlginizi çekebilir; PC OYUNLARI OYNATAN TELEFON! | REDMAGIC 10S Pro İncelemesi

REDMAGIC 10S Pro hakkında detaylı bilgi ve ön sipariş için; https://bit.ly/3G5OqkU

REDMAGIC markasının en yeni telefonu REDMAGIC 10S Pro’yu bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Bu videoda ise 6 farklı oyun ile telefonun FPS ve performansına göz atıyoruz. PUBG Mobile, Genshin Impact, Wuthering Waves, eFootball, COD: Mobile, Real Racing 3 gibi oyunlar ile test ettiğimiz oyun performansına gelin hep beraber göz atalım.

REDMAGIC 10S Pro tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir oyuncu telefonu. Snapdragon 8 Elite Leading işlemcisi, 12 GB RAM’i ve 7050 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir ürün olmuş. Peki siz REDMAGIC 10S Pro’nun oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

REDMAGIC 10S Pro Özellikleri;

Boyut: 163,4 x 76,1 x 8,9 mm

163,4 x 76,1 x 8,9 mm Ağırlık: 229 gram

229 gram Malzeme: Havacılık Sınıfı Alüminyum Çerçeve

Havacılık Sınıfı Alüminyum Çerçeve Koruma: IP54

IP54 Ekran: 6,85 inç 1.5K (1216 x 2688 piksel) BOE AMOLED 144 Hz

6,85 inç 1.5K (1216 x 2688 piksel) BOE AMOLED 144 Hz Ekran Detayları: 10 bit, 2.592 Hz PWM, 2000 nit, 960 Hz / 2.500 Hz Anlık Dokunma Desteği

10 bit, 2.592 Hz PWM, 2000 nit, 960 Hz / 2.500 Hz Anlık Dokunma Desteği İşlemci: Snapdragon 8 Elite Leading

Snapdragon 8 Elite Leading Grafik: Adreno 830 (1,2 GHz)

Adreno 830 (1,2 GHz) Bellek: 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5T

12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5T Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Pro

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Pro Soğutma: ICE-X Soğutma Sistemi / Sıvı Metal 2.0 / 12.000 mm2 Buhar Odası

ICE-X Soğutma Sistemi / Sıvı Metal 2.0 / 12.000 mm2 Buhar Odası Fan: REDMAGIC Turbo Fan (23.000 RPM)

REDMAGIC Turbo Fan (23.000 RPM) Ana Kamera: 50 MP, OmniVision OV50E40, f/1.88, 23 mm, OIS

50 MP, OmniVision OV50E40, f/1.88, 23 mm, OIS Geniş Açı: 50 MP, OmniVision OV50D40, f/2.0, 13 mm

50 MP, OmniVision OV50D40, f/2.0, 13 mm Derinlik Sensörü: 2 MP OmniVision OV02F

2 MP OmniVision OV02F Ön Kamera: 16 MP OmniVision OV16EQ, f/2.0

16 MP OmniVision OV16EQ, f/2.0 Video: 8K 30 fps, 4K 60 fps, FHD 240 fps (Arka) / FHD 60 fps (Ön)

8K 30 fps, 4K 60 fps, FHD 240 fps (Arka) / FHD 60 fps (Ön) Ses: 3 Mikrofon / 2 Hoparlör (1115K)

3 Mikrofon / 2 Hoparlör (1115K) Ses Geliştirme: DTS: X Ultra

DTS: X Ultra Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi Batarya: 7050 mAh Si/Ca

7050 mAh Si/Ca Şarj: 80 Watt

REDMAGIC 10S Pro Fiyatları;