Not: Bu videoda yer alan REDMAGIC 10S Pro modeli akıllı telefon REDMAGIC Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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İçindekiler
REDMAGIC 10S Pro İle 6 Oyun! | Snapdragon 8 Elite Leading (OC)
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REDMAGIC markasının en yeni telefonu REDMAGIC 10S Pro’yu bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Bu videoda ise 6 farklı oyun ile telefonun FPS ve performansına göz atıyoruz. PUBG Mobile, Genshin Impact, Wuthering Waves, eFootball, COD: Mobile, Real Racing 3 gibi oyunlar ile test ettiğimiz oyun performansına gelin hep beraber göz atalım.
REDMAGIC 10S Pro tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir oyuncu telefonu. Snapdragon 8 Elite Leading işlemcisi, 12 GB RAM’i ve 7050 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir ürün olmuş. Peki siz REDMAGIC 10S Pro’nun oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
REDMAGIC 10S Pro Özellikleri;
- Boyut: 163,4 x 76,1 x 8,9 mm
- Ağırlık: 229 gram
- Malzeme: Havacılık Sınıfı Alüminyum Çerçeve
- Koruma: IP54
- Ekran: 6,85 inç 1.5K (1216 x 2688 piksel) BOE AMOLED 144 Hz
- Ekran Detayları: 10 bit, 2.592 Hz PWM, 2000 nit, 960 Hz / 2.500 Hz Anlık Dokunma Desteği
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Leading
- Grafik: Adreno 830 (1,2 GHz)
- Bellek: 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5T
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Pro
- Soğutma: ICE-X Soğutma Sistemi / Sıvı Metal 2.0 / 12.000 mm2 Buhar Odası
- Fan: REDMAGIC Turbo Fan (23.000 RPM)
- Ana Kamera: 50 MP, OmniVision OV50E40, f/1.88, 23 mm, OIS
- Geniş Açı: 50 MP, OmniVision OV50D40, f/2.0, 13 mm
- Derinlik Sensörü: 2 MP OmniVision OV02F
- Ön Kamera: 16 MP OmniVision OV16EQ, f/2.0
- Video: 8K 30 fps, 4K 60 fps, FHD 240 fps (Arka) / FHD 60 fps (Ön)
- Ses: 3 Mikrofon / 2 Hoparlör (1115K)
- Ses Geliştirme: DTS: X Ultra
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi
- Batarya: 7050 mAh Si/Ca
- Şarj: 80 Watt
REDMAGIC 10S Pro Fiyatları;
- 12 GB + 256 GB: 51.799 TL / 52.999 TL
- 16 GB + 512 GB: 64.799 TL / 65.999 TL
- 24 GB + 1 TB: 81.799 TL / 82.999 TL
- Ön Sipariş Dönemi: 31 Temmuz – 5 Ağustos