Not: Bu videoda yer alan REDMAGIC 10S Pro modeli akıllı telefon REDMAGIC Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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Snapdragon 8 Elite Leading işlemcisinden gücünü alan ve oyun noktasında zirveyi temsil eden REDMAGIC 10S Pro incelemesiyle karşınızdayız. Emulatorler ile PC oyunlarını da oynatabilme kabiliyetine sahip REDMAGIC 10S Pro’nun detaylarını Aydoğan aktarıyor.

REDMAGIC 10S Pro hakkında detaylı bilgi ve ön sipariş için; https://bit.ly/3G5OqkU

REDMAGIC 10S Pro Özellikleri;

Boyut: 163,4 x 76,1 x 8,9 mm

163,4 x 76,1 x 8,9 mm Ağırlık: 229 gram

229 gram Malzeme: Havacılık Sınıfı Alüminyum Çerçeve

Havacılık Sınıfı Alüminyum Çerçeve Koruma: IP54

IP54 Ekran: 6,85 inç 1.5K (1216 x 2688 piksel) BOE AMOLED 144 Hz

6,85 inç 1.5K (1216 x 2688 piksel) BOE AMOLED 144 Hz Ekran Detayları: 10 bit, 2.592 Hz PWM, 2000 nit, 960 Hz / 2.500 Hz Anlık Dokunma Desteği

10 bit, 2.592 Hz PWM, 2000 nit, 960 Hz / 2.500 Hz Anlık Dokunma Desteği İşlemci: Snapdragon 8 Elite Leading

Snapdragon 8 Elite Leading Grafik: Adreno 830 (1,2 GHz)

Adreno 830 (1,2 GHz) Bellek: 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5T

12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5T Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Pro

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Pro Soğutma: ICE-X Soğutma Sistemi / Sıvı Metal 2.0 / 12.000 mm2 Buhar Odası

ICE-X Soğutma Sistemi / Sıvı Metal 2.0 / 12.000 mm2 Buhar Odası Fan: REDMAGIC Turbo Fan (23.000 RPM)

REDMAGIC Turbo Fan (23.000 RPM) Ana Kamera: 50 MP, OmniVision OV50E40, f/1.88, 23 mm, OIS

50 MP, OmniVision OV50E40, f/1.88, 23 mm, OIS Geniş Açı: 50 MP, OmniVision OV50D40, f/2.0, 13 mm

50 MP, OmniVision OV50D40, f/2.0, 13 mm Derinlik Sensörü: 2 MP OmniVision OV02F

2 MP OmniVision OV02F Ön Kamera: 16 MP OmniVision OV16EQ, f/2.0

16 MP OmniVision OV16EQ, f/2.0 Video: 8K 30 fps, 4K 60 fps, FHD 240 fps (Arka) / FHD 60 fps (Ön)

8K 30 fps, 4K 60 fps, FHD 240 fps (Arka) / FHD 60 fps (Ön) Ses: 3 Mikrofon / 2 Hoparlör (1115K)

3 Mikrofon / 2 Hoparlör (1115K) Ses Geliştirme: DTS: X Ultra

DTS: X Ultra Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi Batarya: 7050 mAh Si/Ca

7050 mAh Si/Ca Şarj: 80 Watt

REDMAGIC 10S Pro Fiyatları;

12 GB + 256 GB: 51.799 TL / 52.999 TL

16 GB + 512 GB: 64.799 TL / 65.999 TL

24 GB + 1 TB: 81.799 TL / 82.999 TL

Ön Spariş Dönemi: 31 Temmuz – 5 Ağustos