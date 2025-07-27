Not: Bu videoda yer alan REDMAGIC 10S Pro modeli akıllı telefon REDMAGIC Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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İçindekiler
PC OYUNLARI OYNATAN TELEFON! | REDMAGIC 10S Pro İncelemesi
Snapdragon 8 Elite Leading işlemcisinden gücünü alan ve oyun noktasında zirveyi temsil eden REDMAGIC 10S Pro incelemesiyle karşınızdayız. Emulatorler ile PC oyunlarını da oynatabilme kabiliyetine sahip REDMAGIC 10S Pro’nun detaylarını Aydoğan aktarıyor.
REDMAGIC 10S Pro hakkında detaylı bilgi ve ön sipariş için; https://bit.ly/3G5OqkU
REDMAGIC 10S Pro Özellikleri;
- Boyut: 163,4 x 76,1 x 8,9 mm
- Ağırlık: 229 gram
- Malzeme: Havacılık Sınıfı Alüminyum Çerçeve
- Koruma: IP54
- Ekran: 6,85 inç 1.5K (1216 x 2688 piksel) BOE AMOLED 144 Hz
- Ekran Detayları: 10 bit, 2.592 Hz PWM, 2000 nit, 960 Hz / 2.500 Hz Anlık Dokunma Desteği
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Leading
- Grafik: Adreno 830 (1,2 GHz)
- Bellek: 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5T
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Pro
- Soğutma: ICE-X Soğutma Sistemi / Sıvı Metal 2.0 / 12.000 mm2 Buhar Odası
- Fan: REDMAGIC Turbo Fan (23.000 RPM)
- Ana Kamera: 50 MP, OmniVision OV50E40, f/1.88, 23 mm, OIS
- Geniş Açı: 50 MP, OmniVision OV50D40, f/2.0, 13 mm
- Derinlik Sensörü: 2 MP OmniVision OV02F
- Ön Kamera: 16 MP OmniVision OV16EQ, f/2.0
- Video: 8K 30 fps, 4K 60 fps, FHD 240 fps (Arka) / FHD 60 fps (Ön)
- Ses: 3 Mikrofon / 2 Hoparlör (1115K)
- Ses Geliştirme: DTS: X Ultra
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi
- Batarya: 7050 mAh Si/Ca
- Şarj: 80 Watt
REDMAGIC 10S Pro Fiyatları;
12 GB + 256 GB: 51.799 TL / 52.999 TL
16 GB + 512 GB: 64.799 TL / 65.999 TL
24 GB + 1 TB: 81.799 TL / 82.999 TL
Ön Spariş Dönemi: 31 Temmuz – 5 Ağustos