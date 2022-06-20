OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren realme, TechLife adıyla satılan ürünlerine bir yenisini eklemeyi planlıyor. Firmanın resmi internet sitesinde ortaya çıkan bilgilere göre robot süpürge, giyilebilir teknoloji ve hava temizleyici gibi birçok ürüne ev sahipliği yapan TechLife serisine yeni bir akıllı saat modeli geliyor.

TechLife Watch R100 olarak adlandırılması beklenen akıllı saat modeli, realme’nin oldukça sevilen Watch S modeline benzer özellikleriyle dikkat çekiyor!

Saat Üzerinden Arama Cevaplanabiliyor!

TechLife Watch R100, 1.32 inçlik 360×360 çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. Bunun realme Watch S modelinde gördüğümüz 1.3 inçlik ekrandan biraz daha büyük olduğunu söylemek mümkün. Bu ekranda kullanılan panel teknolojisi ise TFT LCD olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlatmak gerekirse, bu panel teknolojisi realme Watch S modelinde de kullanılmıştı.

TFT LCD kullanımı maliyetleri düşürse de, bu tür ekranlarda Always-On Display (Sürekli Açık Ekran) özelliğinin kullanımı, AMOLED ekranlı Galaxy Watch4 gibi akıllı saat modellerine kıyasla pile daha fazla etki ediyor.

Alüminyum kasa malzemesine sahip olan cihazın pil ömrü ise realme tarafından 7 gün olarak belirlenmiş. Bu cihaza benzer özellikler sunan realme Watch S modelinde ise pil ömrü 14 gün olarak belirtilmişti.

Bu kadar benzer özellikler sunan iki cihaz arasında böyle bir kullanım ömrü farkının bulunması, TechLife Watch R100’de sunulan bir özellikten kaynaklanıyor. TechLife Watch R100’de, daha yüksek fiyata satılan bazı akıllı saat modellerinde bile bulunmayan, dahili hoparlörden telefon görüşmesi yapma özelliği bulunuyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar çağrılarını saat üzerinden yanıtlayabiliyor. Henüz bu özelliğin ne kadar iyi çalıştığı bilinmese de, cihazın yer alması beklenen fiyat bandında böyle bir özelliğin oldukça nadir rastlandığını söylemekte fayda var.

Cihazın en öne çıkan özelliğinin bu olduğunu söylemek mümkün. Zira cihazın sağlık takibi özellikleri, akıllı bileklik modellerinde bile standart olarak görmeye alıştığımız özelliklere oldukça benziyor.

Gümüş ve siyah renk seçenekleriyle beraber geleceği kesinleşen cihazın resmi satış fiyatı ise 23 Haziran tarihinde belli olacak. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkacağı bilinen cihazın, yakın zamanda diğer ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor. Cihazın satış fiyatı hakkında henüz bir bilgi olmasa da, realme Watch S’e benzer bir fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir akıllı saat kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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