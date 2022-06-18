Samsung tarafı, akıllı saat pazarında Apple’ın Apple Watch modelleriyle kıyasıya bir rekabet içerisinde. Galaxy Watch4 serisinde Tizen işletim sisteminden vazgeçerek Google ile ortak olarak geliştirilen Wear OS işletim sistemini kullanarak yazılım konusunda Apple’ın WatchOS işletim sistemine kafa tutan Samsung, yeni serisi olan Galaxy Watch5 ile de birçok konuda Apple’ı oldukça zorlayacak gibi görünüyor.

Son gelen haberler, hakkında çokça iddia bulunan cihazların renk seçenekleri ve serinin tepe modeli olan Galaxy Watch5 Pro’nun gövdesinde kullanılacak malzemeyi gözler önüne serdi!

Üç Farklı Model Bulunuyor!

Birçok sızıntı haberiyle gündeme gelen Evan Blass’ın paylaştığı bilgiler, cihaz hakkında geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bilgileri doğrulamanın yanında, aynı zamanda cihazlarda sunulacak renk seçeneklerini de gözler önüne seriyor. Blass’ın paylaştığı bilgilere bakılırsa, Samsung bu yıl akıllı saat modellerinde fazladan bir renk seçeneğine yer verecek.