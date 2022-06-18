Samsung tarafı, akıllı saat pazarında Apple’ın Apple Watch modelleriyle kıyasıya bir rekabet içerisinde. Galaxy Watch4 serisinde Tizen işletim sisteminden vazgeçerek Google ile ortak olarak geliştirilen Wear OS işletim sistemini kullanarak yazılım konusunda Apple’ın WatchOS işletim sistemine kafa tutan Samsung, yeni serisi olan Galaxy Watch5 ile de birçok konuda Apple’ı oldukça zorlayacak gibi görünüyor.
Son gelen haberler, hakkında çokça iddia bulunan cihazların renk seçenekleri ve serinin tepe modeli olan Galaxy Watch5 Pro’nun gövdesinde kullanılacak malzemeyi gözler önüne serdi!
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Üç Farklı Model Bulunuyor!
Birçok sızıntı haberiyle gündeme gelen Evan Blass’ın paylaştığı bilgiler, cihaz hakkında geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bilgileri doğrulamanın yanında, aynı zamanda cihazlarda sunulacak renk seçeneklerini de gözler önüne seriyor. Blass’ın paylaştığı bilgilere bakılırsa, Samsung bu yıl akıllı saat modellerinde fazladan bir renk seçeneğine yer verecek.
Blass’ın paylaştığı bilgilerde, “Heart_Small” ve “Heart_Large” adıyla iki model görünüyor. Bu isimleri, sizlerle geçen ay paylaştığımız haberlerde de görmüştük. Paylaşılan bilgilere göre, Heart_Small olarak adlandırılan SM-R90X model numarasına sahip cihaz, 40 ve 42 mm boyutundayken; Heart_Large olarak adlandırılan ve SM-R91X model numarasına sahip olan cihaz ise 44 ve 46 mm’lik boyut seçeneğine sahip olacak.
Bu bilgileri önceki sızıntı haberlerinde de görmüştük. Ortaya çıkan diğer bilgiler ise ilk defa cihazların renk seçeneklerini ortaya çıkardı. Buna göre, Heart_Small modeli gümüş, pembe altın ve grafit renk seçeneklerine sahip olacak. Heart_Large modeli ise gümüş, safir ve grafit renk seçeneklerine sahip olacak. Heart_Small modelinin Galaxy Watch4 ile aynı renklere sahip olduğu görülüyor. Galaxy Watch4 Classic modelinin yerini alması beklenen Heart_Large modelinde ise gümüş ve grafit renklerine ek olarak fazladan bir adet renk seçeneği sunulmuş.
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir akıllı saat modeli kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!
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