Akıllı Telefonlar
Realme XT, Nisan Ayı güvenlik güncellemesini aldı!
Geçtiğimiz Ocak Ayı’nda Android 10 temelinde Realme UI 1.0 arayüzüne geçen Realme XT, birkaç düzeltme ve yenilik de barındıran Nisan Ayı güvenlik güncellemesini aldı.
Realme XT modeli için yayımlanan RMX1921EX_11_C.04 kodlu Nisan Ayı güvenlik güncellemesi yeni güvenlik yaması haricinde geliştirmeler de barındırıyor. Güncelleme notlarında 3. parti uygulamaların ses kalitesinde geliştirme yapılığı belirtiliyor. Ayrıca “Saat” uygulamasının alarımları otomatik olarak devredışı bırakmasını sağlayan bir hata düzeltmesi de güncelleme ile birlikte sunuluyor.
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Nisan Ayı güncellemesi notları
Güvenlik
- Android güvenlik yaması; Nisan 2020
Düzeltmeler
- 3. parti uygulamalar için ses kalitesi geliştirildi.
- Karanlık mod aktif iken son konum bilgileri listesinin sağına ok eklendi.
- Müzik çalındığında çıkan rahatsız edici ses giderildi.
- Alarmı otomatik olarak kapatan arka plan uygulamalarını kapatma hatası giderildi.
Dağıtımına başlanan güncelleme kademeli olarak tüm XT kullanıcılarına dağıtılacak.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından değerlendirildi!
Bu yıl piyasaya çıkan en çok dikkat çeken konsept telefonlardan birisi Samsung Galaxy Z Flip oldu. Şimdi ise cihazın DxOMark puanı ortaya çıktı. Galaxy Z Flip, her ne kadar katlanabilir ekrana sahip ve ilgi çeken ekrana sahipte olsa kamera tarafında çok iyi bir sonuç vermiyor.
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Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından 105 genel puan alarak çok da kötü olmayan bir skora ulaştı. Bu puan, Apple‘ın iki sene önceki amiral gemileri olan iPhone XS ve iPhone XS Max‘in arkasında kalıyor. Galaxy Z Flip, her ne kadar çok kötü bir skor almasa da geçtiğimiz yıllarda çıkan telefonların bile gerisinde kalması oldukça dikkat çekici.
Galaxy Z Flip, premium segmentte yarış bu kadar kızışmışken ve rekabet fazlayken aldığı bu skorla segmentinin gerisinde kaldı. Cihazın DxOMark detaylarına baktığımızda ayrıntı seviyelerinin bazen oldukça düşük olduğu, otomatik odaklamanın yavaşlığı belirtiliyor. Ayrıca cihazın ultra geniş açılı kamerası bazen iç mekanlarda renkleri fazla dağıtıyor ve doğal olmayan görüntüler oluşturuyor. Galaxy Z Flip, bokeh efektinde ise derinlik tahmini yaparken yapaylıklar bulunduruyor.
Bunların haricinde Galaxy Z Flip, geniş bir dinamik aralığa ve doğruluğu oldukça iyi çalışan beyaz dengesine sahip. Video kayıt ederken ise renkleri, odağı ve sabitlemesi oldukça iyi olarak değerlendiriliyor.
Akıllı Telefonlar
Tim Cook, iPhone SE hakkında iddialı konuştu!
Bu yıl yenilenen iPhone SE, Apple’ın orta sınıf akıllı telefon kullanıcılarına ulaşması açısından önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Markanın CEO’su Tim Cook ise yaptığı son açıklama ile Android işletim sistemini kullanan rakiplerine gözdağı verdi!
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Tim Cook: iPhone SE, en güçlü Android telefondan bile daha hızlı!
Apple, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin yatırımcı sunumunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Sunuma katılan yatırımcılarla bir araya gelen Tim Cook, markanın en yeni akıllı telefon iPhone SE ile ilgili çok cesur açıklamalarda bulundu. Cook, yeni iPhone modeline ilişkin hangi bölgelerde yüksek satış beklendiğine ilişkin bir soruya “düşük gelir seviyesine sahip ülkeler” cevabını verdi. Bununla da yetinmeyen Tim Cook, yeni telefonun uygun fiyat etiketinin pek çok kişiyi iOS’a geçiş için zorlayacağını ifade etti.
Toplantının en şaşırtıcı yanıtı ise, iPhone SE’nin Android telefonlara kıyasla nereye konumlandığına ilişkin bir soruya geldi. Bu soruya oldukça net bir cevap veren Cook, cihazın “piyasadaki en iyi ve en güçlü Android telefondan bile daha hızlı” olduğunu iddia etti. Telefonun fiyatlandırma stratejisi ile ilgili gelen bir eleştiri ise, markanın her zaman en iyi ürünleri uygun fiyata sunma hedefi olduğu şeklinde yanıtlandı.
Tim Cook’un iddialı açıklamaları, markanın iPhone SE modelinden çok umutlu olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Türkiye’de henüz satışa sunulmayan telefonun şirket karlılığına nasıl etki edeceği de merakla bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 Pro kamera ve ses özellikleri ortaya çıktı!
Meizu, son zamanlarda Meizu 17 serisi hakkında oldukça fazla bilgi veriyor. Bugün ise cihazların kamera ve ses özellikleri ortaya çıktı. Elimizdeki bilgilerin biri cihazın Pro versiyonunda 129 derecelik ultra geniş açılı kamera bulunacağı ile ilgili. Diğeri ise cihazın stereo hoparlörlerinin özelliklerini ortaya çıkarıyor.
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Meizu 17 Pro ile ilgili neler ortaya çıktı?
Ortaya çıkan teaser ve yorumlara göre Meizu 17 Pro, piyasadaki en geniş açılı telefonlardan biri olacak. Tam 129 derecelik açı bulunduran ultra geniş açılı kameranın 32 MP çözünürlüğünde olacağı ve 4’e 1 Pixel-bining özelliği barındıracağı söyleniyor. Bu söylentiler doğru ise cihazın ultra geniş açılı kamerası gerçekten dikkat çekecektir.
İkinci ve son teasera geldiğimizde ise Meizu 17 Pro ve muhtemelen Meizu 17‘nin de hoparlör özelliklerinden bahsediyor. Cihazlarda üçüncü nesil “Çift Ultra Lineer Stereo Hoparlör”ler bulunacak. Ses teknolojisine aşina kişiler tarafından bu özellik, minimum bozulma ile maksimum ses çıkışı olarak değerlendiriliyor. Çoğu zaman hoparlörün bu şekilde ve stabil bir şekilde çalışacağı belirtiliyor. Yani hoparlör konusunda Meizu 17 serisinin oldukça iddialı olacağını söyleyebiliriz.
Her iki teknik özellikle ilgili net bilgiyi Meizu 17 serisinin çıkış tarihi olan 8 Mayıs‘ta öğreneceğiz. Gelecek hafta içinde ultra geniş açılı kamera ve stereo hoparlör hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.