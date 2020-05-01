Realme 6 Pro, Realme 6, Realme 6i ve Realme XT video kıyaslama

Ülkemize bu sene içerisinde giriş yapan realme markasının en yeni serisi realme 6 ailesinin uygun fiyatlı modeli realme 6i ile dörtlü kamera kıyaslamamızı yaptık.

İlginizi çekebilir; Realme 6i kutu açılışı & ilk izlenimler

realme 6i, realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Reami Note 8 ile kıyasladığımız telefonun hem ön hem de arka kamerası ile verdiği sonuçları videomuzda görebilirsiniz.

Hem ön hem arka kameralarda 1080p 30fps kayıt alınmıştır.