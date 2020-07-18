Akıllı Telefonlar
Realme X3 Pro, IFA Berlin etkinliğinde duyurulabilir!
Realme, amiral gemisi cihazı X3 Pro için geri sayımı sürdürüyor. Gelen haberlere göre firma yeni cihazını IFA Berlin etkinliğinde duyuracak.
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Realme IFA için büyük bir duyuru hazırlıyor!
IFA Berlin 2020, Corona virüsün gölgesinde gerçekleşecek gibi gözüküyor. İnternet üzerinden yapılmayacak etkinlik yoğun güvenlik önlemlerine sahip olacak. Öte yandan bu etkinliğe salgın nedeniyle bazı firmalar katılmamayı düşünürken, bazı firmalar da ilk kez katılma fırsatını yakalayacak. Bu firmalardan biri olan Realme de, etkinlik için hazırlıklarını sürdürüyor. Firmanın Hindistan CEO‘su Madhav Sheth Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile birlikte, etkinlik için büyük duyuruya sahip olduklarını belirtti. Bu paylaşımın ardından ise gözler, firmanın amiral gemisi cihazı olan X3 Pro‘ya çevrildi. Yapılan yorumlara göre firmanın yeni amiral gemisi cihazı X3 Pro bu etkinlikte tanıtılacak.
See you in Europe. Big announcement to come from #realme in #IFA20.#DareToLeap https://t.co/THmlQyXIFK
— Madhav (@MadhavSheth1) July 17, 2020
Madhav Sheth, herhangi bir detay vermezken, firmanın “büyük duyuru” olarak adlandıracağı başka da bir cihazı şu an için bulunmuyor. X3 serisinin en kuvvetli cihazı olacak olan Pro modelinin, Snapdragon 865 Plus işlemci ile gelmesi bekleniyor. 3 ile 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek IFA Berlin 2020, sınırlı katılımcıya sahip olacak. Samsung‘un katılmaması beklenen etkinlik, Realme gibi firmaların da ilki olarak tarihe geçecek. Bakalım Realme firmasının yapacağı “büyük duyuru” ne olacak. Bir son dakika sürprizi görecek miyiz merakla takip ediyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Motorola G9 Play, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Motorola firmasının orta giriş seviye cihazı olarak karşımıza çıkan G9 Play, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın teknik özelliklerine dair yeni detaylar ortaya çıktı.
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Moto G9 Play test sonuçları ortaya çıktı!
Motorola, yeni akıllı telefonu G9 Play ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma orta giriş seviyeye konumlandırdığı cihazını geliştirmeye devam ederken, yeni detaylar da bu süre zarfında ortaya çıkıyor. Geekbench üzerinde teste sokulan cihazın sonuçları ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansında 313 puan alan G9 Play, çoklu çekirdek performansında bizleri 1370 puan ile karşılıyor. Ayrıca cihazın test sonuçlarının yer aldığı tabloda bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.
Teknik özelliklerinden bazıları ortaya çıkan G9 Play, test sonuçlarına göre “guamp” koduna sahip bir işlemci kullanacak. İlk gelen yorumlara göre işlemcinin Snapdragon 665 veya 662 olması bekleniyor. Her iki ihtimalde de performans olarak bir önceki nesilde yer alan Helio P70M işlemcisinden daha iyi sonuçlar vermesi bekleniyor. 4 GB RAM ile bizleri karşılayacağı kesinleşen cihazın 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Tasarım detayları veya daha detaylı teknik özelliklerine ulaşılamayan cihazın herhangi bir fiyat bilgisine ulaşılamıyor. Bu sene içerisinde G serisi cihazları daha iyi özelliklerle piyasaya sunmak isteyen Motorola da uygun fiyatlı G9 Play cihazını piyasaya yine bu yıl içerisinde çıkarmayı hedefliyor.
Akıllı Telefonlar
TSMC, 3 nm üretimden geçecek yonga setleriyle ilgili detayları açıkladı!
TSMC, 7 nm üretim sürecini iki yıl önce seri bir şekilde üretmeye başladı. Bu yıl ise şirket, 5 nm üretim sürecini seri bir şekilde üretecek. Huawei ve Apple, 5 nm üretim kapasitesinin çoğunu önceden sipariş etmişti. Şimdi ise TSMC‘nin hedefinde 3 nm üretim sürecine dayanan yonga setleri üretmek var. İlk üretimlerin bu sene, seri üretimin ise 2021’in ikinci yarısında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
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TSMC, 3 nm üretim süreci hakkında neler açıkladı?
TSMC, yaptığı açıklamada 3 nm üretim sürecine dair önemli bilgiler paylaştı. Yeni yonga setlerinde bu yılki 5 nm üretim sürecine göre transistör yoğunluğu %15 artırılacak. Ayrıca performans %10-15 arası artış gösterirken, enerji verimliliği de %20-25 civarında artacak. Önceki raporlarda, TSMC‘nin 3 nm için FinFET transistörleri bırakıp GAA transistörlerine geçiş yapacağı söylentileri vardı. Fakat son raporlar TSMC’nin GAA transistör teknolojisini kullanarak 2 nm üretim sürecini geliştirmeye başladığını gösteriyor. Bu raporlar, şirketin 3 nm için geleneksel FinFET transistörlerini kullanacağını gösteriyor.
Medya raporlarına göre, yeni çipler ilk olarak TSMC’nin planladığı gibi iPhone ve iPad için Apple A16 yonga setinde kullanılacak. Bu yeni çiplerin 2022’de kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor. TSMC‘nin şu anda seri olarak ürettiği Snapdragon 875 SoC yonga seti önceki nesile göre %30 performans artışı sunacak. Bu çiplerin kullanılacağı ilk telefonları ise 2021 ilk çeyreğinde göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, en net görüntüleriyle karşımızda!
22 Temmuz‘da piyasaya çıkacak olan Asus ROG Phone 3, bugüne kadar pek çok kez sızdırılmış video ve görüntülerle karışımıza çıkmıştı. Bugün ise güvenilir bir sızıntıcı olan Evan Blass tarafından yeni görseller paylaşıldı. Bu görseller bugüne kadar cihazı gördüğümüz en net görüntüler olarak değerlendirildi.
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Asus ROG Phone 3 nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Evan Blass tarafından paylaşılan görüntüler önceki sızıntıları destekliyor. Asus ROG Phone 3, selefi olan ROG Phone 2 gibi çentiksiz bir ekran sunuyor. Düğme yerleşimleri de neredeyse aynı diyebiliriz. Ancak stereo hoparlörde artık fazladan bir renk vurgusu bulunmuyor. Asus‘un yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3, arka tarafta ROG Phone 2 gibi parlayan bir ROG logosuna sahip. ROG logosunun hemen altında “Republic of Gamers” yazısının işlendiğini görüyoruz.
ROG Phone 3, ROG Phone 2‘ye göre önemli değişikliklere sahip olacak. Bunların başında ekran teknolojisi ve kamera dizilimi geliyor. Cihaz, arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu ile gelecek. Bu kameralar TENAA‘ya göre 64 MP çözünürlüklü ana kamera ve 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera olacak. Diğer kameranın özellikleri henüz bilinmiyor.
ROG Phone 3, Snapdragon 865+ ile gelecek ve kutudan Android 10 ile çıkacak. Cihazın 12 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar depolama alanı seçenekleri bulunacak. Ayrıca çift modlu 5G desteği de bu telefonda bulunacak. Ekran tarafında ise 6.59 inçlik Full HD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran bizi bekliyor. Sızıntılara göre cihaz, USB-C bağlantı noktasından şarj olan 6.000 mAh pil ile gelecek.