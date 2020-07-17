Motorola G9 Play, Geekbench üzerinde görüntülendi!

Motorola firmasının orta giriş seviye cihazı olarak karşımıza çıkan G9 Play, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın teknik özelliklerine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

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Moto G9 Play test sonuçları ortaya çıktı!

Motorola, yeni akıllı telefonu G9 Play ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma orta giriş seviyeye konumlandırdığı cihazını geliştirmeye devam ederken, yeni detaylar da bu süre zarfında ortaya çıkıyor. Geekbench üzerinde teste sokulan cihazın sonuçları ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansında 313 puan alan G9 Play, çoklu çekirdek performansında bizleri 1370 puan ile karşılıyor. Ayrıca cihazın test sonuçlarının yer aldığı tabloda bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

Teknik özelliklerinden bazıları ortaya çıkan G9 Play, test sonuçlarına göre “guamp” koduna sahip bir işlemci kullanacak. İlk gelen yorumlara göre işlemcinin Snapdragon 665 veya 662 olması bekleniyor. Her iki ihtimalde de performans olarak bir önceki nesilde yer alan Helio P70M işlemcisinden daha iyi sonuçlar vermesi bekleniyor. 4 GB RAM ile bizleri karşılayacağı kesinleşen cihazın 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Tasarım detayları veya daha detaylı teknik özelliklerine ulaşılamayan cihazın herhangi bir fiyat bilgisine ulaşılamıyor. Bu sene içerisinde G serisi cihazları daha iyi özelliklerle piyasaya sunmak isteyen Motorola da uygun fiyatlı G9 Play cihazını piyasaya yine bu yıl içerisinde çıkarmayı hedefliyor.