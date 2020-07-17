Akıllı Telefonlar
Motorola G9 Play, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Motorola firmasının orta giriş seviye cihazı olarak karşımıza çıkan G9 Play, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın teknik özelliklerine dair yeni detaylar ortaya çıktı.
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Moto G9 Play test sonuçları ortaya çıktı!
Motorola, yeni akıllı telefonu G9 Play ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma orta giriş seviyeye konumlandırdığı cihazını geliştirmeye devam ederken, yeni detaylar da bu süre zarfında ortaya çıkıyor. Geekbench üzerinde teste sokulan cihazın sonuçları ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansında 313 puan alan G9 Play, çoklu çekirdek performansında bizleri 1370 puan ile karşılıyor. Ayrıca cihazın test sonuçlarının yer aldığı tabloda bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.
Teknik özelliklerinden bazıları ortaya çıkan G9 Play, test sonuçlarına göre “guamp” koduna sahip bir işlemci kullanacak. İlk gelen yorumlara göre işlemcinin Snapdragon 665 veya 662 olması bekleniyor. Her iki ihtimalde de performans olarak bir önceki nesilde yer alan Helio P70M işlemcisinden daha iyi sonuçlar vermesi bekleniyor. 4 GB RAM ile bizleri karşılayacağı kesinleşen cihazın 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Tasarım detayları veya daha detaylı teknik özelliklerine ulaşılamayan cihazın herhangi bir fiyat bilgisine ulaşılamıyor. Bu sene içerisinde G serisi cihazları daha iyi özelliklerle piyasaya sunmak isteyen Motorola da uygun fiyatlı G9 Play cihazını piyasaya yine bu yıl içerisinde çıkarmayı hedefliyor.
Akıllı Telefonlar
TSMC, 3 nm üretimden geçecek yonga setleriyle ilgili detayları açıkladı!
TSMC, 7 nm üretim sürecini iki yıl önce seri bir şekilde üretmeye başladı. Bu yıl ise şirket, 5 nm üretim sürecini seri bir şekilde üretecek. Huawei ve Apple, 5 nm üretim kapasitesinin çoğunu önceden sipariş etmişti. Şimdi ise TSMC‘nin hedefinde 3 nm üretim sürecine dayanan yonga setleri üretmek var. İlk üretimlerin bu sene, seri üretimin ise 2021’in ikinci yarısında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
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TSMC, 3 nm üretim süreci hakkında neler açıkladı?
TSMC, yaptığı açıklamada 3 nm üretim sürecine dair önemli bilgiler paylaştı. Yeni yonga setlerinde bu yılki 5 nm üretim sürecine göre transistör yoğunluğu %15 artırılacak. Ayrıca performans %10-15 arası artış gösterirken, enerji verimliliği de %20-25 civarında artacak. Önceki raporlarda, TSMC‘nin 3 nm için FinFET transistörleri bırakıp GAA transistörlerine geçiş yapacağı söylentileri vardı. Fakat son raporlar TSMC’nin GAA transistör teknolojisini kullanarak 2 nm üretim sürecini geliştirmeye başladığını gösteriyor. Bu raporlar, şirketin 3 nm için geleneksel FinFET transistörlerini kullanacağını gösteriyor.
Medya raporlarına göre, yeni çipler ilk olarak TSMC’nin planladığı gibi iPhone ve iPad için Apple A16 yonga setinde kullanılacak. Bu yeni çiplerin 2022’de kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor. TSMC‘nin şu anda seri olarak ürettiği Snapdragon 875 SoC yonga seti önceki nesile göre %30 performans artışı sunacak. Bu çiplerin kullanılacağı ilk telefonları ise 2021 ilk çeyreğinde göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, en net görüntüleriyle karşımızda!
22 Temmuz‘da piyasaya çıkacak olan Asus ROG Phone 3, bugüne kadar pek çok kez sızdırılmış video ve görüntülerle karışımıza çıkmıştı. Bugün ise güvenilir bir sızıntıcı olan Evan Blass tarafından yeni görseller paylaşıldı. Bu görseller bugüne kadar cihazı gördüğümüz en net görüntüler olarak değerlendirildi.
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Asus ROG Phone 3 nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Evan Blass tarafından paylaşılan görüntüler önceki sızıntıları destekliyor. Asus ROG Phone 3, selefi olan ROG Phone 2 gibi çentiksiz bir ekran sunuyor. Düğme yerleşimleri de neredeyse aynı diyebiliriz. Ancak stereo hoparlörde artık fazladan bir renk vurgusu bulunmuyor. Asus‘un yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3, arka tarafta ROG Phone 2 gibi parlayan bir ROG logosuna sahip. ROG logosunun hemen altında “Republic of Gamers” yazısının işlendiğini görüyoruz.
ROG Phone 3, ROG Phone 2‘ye göre önemli değişikliklere sahip olacak. Bunların başında ekran teknolojisi ve kamera dizilimi geliyor. Cihaz, arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu ile gelecek. Bu kameralar TENAA‘ya göre 64 MP çözünürlüklü ana kamera ve 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera olacak. Diğer kameranın özellikleri henüz bilinmiyor.
ROG Phone 3, Snapdragon 865+ ile gelecek ve kutudan Android 10 ile çıkacak. Cihazın 12 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar depolama alanı seçenekleri bulunacak. Ayrıca çift modlu 5G desteği de bu telefonda bulunacak. Ekran tarafında ise 6.59 inçlik Full HD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran bizi bekliyor. Sızıntılara göre cihaz, USB-C bağlantı noktasından şarj olan 6.000 mAh pil ile gelecek.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon 875G ilk kez görüntülendi!
Bugün bir Weibo blog yazarı, yatırım bankasının MediaTek ve Qualcomm ile ilgili pazar araştırması raporunun fotoğrafını paylaştı. Rapor, Qualcomm’un Snapdragon 875G yongasının Samsung‘un 5nm EUV teknolojisini kullanacağını gösterdi. Yeni yonga seti 2021’in ilk çeyreğinde satışa sunulacak.
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Qualcomm Snapdragon 875G haricinde başka hangi yonga setleri görüntülendi?
Qualcomm Snapdragon 875G dışında orta segment ve giriş seviyesi telefonlar için çeşitli yonga setleri görüntülendi. Bunlar, Samsung‘un 5nm EUV teknolojisini kullanan Snapdragon 735G ve giriş seviyesi için piyasaya çıkacak olan Snapdragon 435G olarak sıralanıyor. Bu iki yonga seti 2021 ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak. Ayrıca Qualcomm, bu yılın dördüncü çeyreğinde Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 olmak üzere iki adet giriş-orta segment yonga seti tanıtacak. Kısacası Qualcomm gelecek 6 ay içinde pek çok yeni çip ile karşımızda olacak.
MediaTek, önümüzdeki süreçte hangi yonga setlerini tanıtacak?
MediaTek‘e geldiğimizde ise 7nm üretim sürecinden geçen Dimensity 600, yakın zaman içinde piyasaya çıkacak. Aynı zamanda 6nm’lik yeni bir Dimensity 400 yonga setinin de yolda olduğunu söyleyebiliriz. Dimensity 400, bu yılın son çeyreğinde satışa çıkabilir.
Son olarak ortaya çıkan raporda, Snapdragon 875G ile ilgili fiyatlandırma konusunda detaylar mevcut. Rapora göre Snapdragon 875G, 260 dolara piyasaya çıkacak. Bu demek oluyor ki 220 dolardan 260 dolara ciddi bir artış söz konusu olacak. En iyi ihtimalle eski modellerde de fiyat düşüşü beklenebilir.