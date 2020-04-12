Realme X3 ortaya çıkmış olabilir!

Realme, tıpkı diğer firmalar gibi COVID-19‘u şiddetli bir biçimde hissetti. Şirketin salgın nedeniyle Narzo 10 telefonları ile ilgili planı bozulmuştu. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde bazı sertifikalar alıp Geekbench‘ten geçen ve X3 SuperZoom olduğu iddia edilen cihaz hakkında duyumlar almıştık. Şimdi ise Realme X3 hakkında bazı sızıntılar mevcut.

İlginizi çekebilir: LG Style3, Japonya’da ortaya çıktı!

Realme X3 ile ilgili olduğu düşünülen sızıntı ne?

Realme X3 olduğu tahmin edilen cihazın, Cinese 3C ve MIIT sertifikalarını alırken görüntülendiği düşünülüyor. Cihazın kesinleşmiş bir ismi bulunmamakta. Fakat model numarası RMX2142 olduğu ve X3 Superzoom‘un model numarası da RMX2086 olduğu için bunun bir Realme X3 varyasyonu olduğu tahmin ediliyor. Benzer iddialar Realme Narzo 10 serisi içinde gündeme gelmişti. Narzo 10‘un RMX2040 model numarası ile geleceği tahmin ediliyor. Fakat Realme 6i‘de aynı model numarası ile geldiği için Realme 6i‘nin farklı bir şekilde markalanmış sürümü olduğu tahmin ediliyor. Bu tarz isimlendirmelerin kullanıcıların ve basının kafasını karıştırdığını da söylemeden geçmeyelim.

Realme X3 olabilecek olan cihazla ilgili bildiğimiz tek gerçek bilgi, cihazın 5G destekli olacağı ve 30W değerinde hızlı şarj ile gelecek olması. X3 ile ilgili bazı farklı tahminlerde var. Bu tahminlerin başında cihazın kullanacağı yonga seti geliyor. X3 SuperZoom‘un Snapdragon 855+ ile çıkacağı Geekbench’te ortaya çıkmıştı. Realme X3′ün ise daha düşük bir versiyon olacağı göz önüne alınırsa Snapdragon 765G ile gelmesi muhtemel görünüyor. Veya alternatif bir çözüm olarak MediaTek Dimensity ile de gelebilir.

Her durumda, elimize ulaşan ipuçları ve sızıntıları da katarsak yakın zamanda X3 ailesinin tanıtılacağı sonucunu çıkarabiliriz. Önümüzdeki günlerde konu ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkacağını düşünüyoruz.