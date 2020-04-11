Akıllı Telefonlar
LG Style3, Japonya’da ortaya çıktı!
LG, yeni orta segment ve uygun fiyatlı telefonu olan LG Style3‘ü resmi olarak tanıttı. Bu cihazın LG‘nin Stylus serisi ile karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü LG Style3‘te, Stylus kalem desteği bulunmamakta. Telefon, Haziran ayında 38.000 JPY (350$/320€) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.
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LG Style3, hangi teknik özelliklerle geliyor?
LG Style3, 2 nesil önceki amiral gemisi çipi olan Snapdragon 845 yonga seti ile gelecek. Snapdragon 845, Snapdragon 700 serisine göre hala daha iyi durumda ve GPU olarak fark edilir derecede daha hızlı ve güçlü. Cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Bu da onu orta segmente çeken bir başka özellik olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar microSD kart ile 512 GB‘ye kadar depolama alanı desteği sağlasa da günümüz cihazlarına göre taban depolama alanı düşük kalıyor. Aynı şekilde RAM konusunda da biraz daha cömert davranması beklenebilirdi.
Lg Style3, 6.1 inçlik 1440p+ çözünürlüklü OLED bir ekrana sahip. Cihazın boyutları listelenmiyor fakat cihazın oldukça kompakt olması muhtemel. Cihazda tek bir 8 MP selfie kamera bulunmasına rağmen geniş çentiğin olması dikkat çeken bir başka detay. Cihazın arkasında 48 MP ana kamera ve portre çekimleri için 5 MP değerinde bir derinlik sensörü bulunuyor. Kamera dizilimi orta segmentteki telefonlara göre biraz düşük kalıyor fakat incelemeden yine de net sonuç elde etmek mümkün değil. Parmak izi okuyucusuna gelirsek o da cihazın arka tarafında bulunuyor olacak.
Lg Style3, 3500 mAh değerinde bir batarya kapasitesine sahip ve şarj özellikleri tam olarak bilinmiyor. Fakat kablosuz şarjı desteklemediği belirtiliyor. Telefonun hem IP68 hem de IPX5 sertifikası bulunuyor. Telefon bazı özelliklerde orta sınıf telefonlara göre düşük olsa da Snapdragon 845 seçimi onu orta segmentte seçilebilir bir telefon haline getiriyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia 9.3 ve Nokia 7.3, Ağustos’ta tanıtılabilir!
Nokia’nın tanıtacağı bir sonraki amiral gemisi ve orta sınıf akıllı telefonları Nokia 9.3 ve Nokia 7.3 modellerinin, Ağustos Ayı’nda tanıtılabileceği bilgisi sızdırıldı.
Söylentiler Nokia’nın 9.3 modelini bu yılın üçüncü çeyreğinin sonlarında (Ağustos-Eylül) tanıtacağı yönünde. Nokia, söz konusu cihazıyla aynı tarihlerde tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 20 ve Huawei Mate 40 gibi cihazlara rakip olacak.
Aynı etkinlikte Nokia 9.3 ile birlikte geçtiğimiz yılın Eylül Ayı’nda tanıtılan Nokia 7.2 modelinin devamı olacak Nokia 7.3 modelinin tanıtılacağı da söylentiler arasında. Kaynağı belirli olmayan bir haberlere göre firma, Nokia 9.3 ve Nokia 7.3 modellerinin prototip testlerine başlamış durumda. Haberde söz konusu testlerin oldukça başarılı geçtiği belirtiliyor. Ayrıca Nokia 7.3 modelinin 5G ve 4G olmak üzere 2 versiyonu olacağı da belirtilenler arasında. Cihazların tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla açıklama ve sızıntı olacaktır fakat maalesef şu an için cihazlara ait daha fazla bilgi bulunmuyor.
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Nokia’nın isim haklarını elinde bulunduran Çin’li HMD Global yöneticilerinin, COVID-19 salgınında yaşanacak gelişmelere göre bu tarih ile ilgili değişikliğe gitme ihtimalleri oldukça yüksek. İçinde bulunduğumuz durumdan maalesef tüm sektörler etkilenmiş durumda. Konu ilgili resmi bir açıklama olmadığından haberimizde ki bilgilerde değişiklik olabileceğini ve haberimizin sızıntılara dayandığını bir kez daha belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A71, DxOmark testinde görüntülendi
Samsung tarafında bu yıl içinde çıkmış olan Galaxy A71 modeli, DxOmark testinde görüldü. Akıllı telefonların kamera incelemelerini yapan DxOmark, Samsung’un orta segmentteki gözde telefonu için puanını belirledi.
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Samsung Galaxy A71, kamera testine 1.8 diyafram aralığına sahip 64 Megapiksellik kamerası ile giren cihaz, aldığı 84 puanla beklentilerin altında kaldı. 6.7 inçlik Super AMOLED ekranı, Snapdragon 730 yonga seti ve 4500 mAh bataryası ile öne çıkan cihaz, özellikle kamera yerleşimi ile bir hayli dikkat çekmişti.
DxOmark, genel kamera performansına 84 puan verdiği Samsung Galaxy A71 modelinin, fotoğraf çekimine 89, video çekimine ise 74 puan verdi. Cihazın almış olduğu bu puanlar kullanıcıların içinde bir hayli sürpriz oldu. Çünkü geçtiğimiz yıl çıkarılan Galaxy A50’nin DxOmark puanı bile Samsung Galaxy A71’den yüksek.
Samsung Galaxy A71 modelinin teknik özellikleri
- 6,7 inç büyüklüğünde Full HD + (2400 x 1080 piksel) Infinity-O Super AMOLED ekran
- Sekiz çekirdekli (2.2GHz çift + 1.8GHz altı çekirdek) Snapdragon 730 işlemci, Adreno 618 GPU
- 6GB / 8GB RAM
- 128GB dahili depolama (micro SD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir)
- 64 Megapiksel arka kamera f/1.8 açıklık + f/2.2 açıklığına sahip 12 Megapiksel 123 derecelik ultra geniş açılı kamera + f/2.2 açıklıklı 5 Megapiksel derinlik sensörü + f/2.4 açıklıklı 5 Megapiksel makro kamera
- f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32 Megapiksel ön kamera
- Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı
- 3.5mm kulaklık girişi
- Dolby Atmos
- Boyutlar: 163.6 x 76.0 x 7.7 mm
- Ağırlık: 179g
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C
- 25W hızlı şarjlı 4000 mAh kapasiteli batarya
- Android 10 (Samsung One UI 2.0
Akıllı Telefonlar
Samsung, Google için yonga seti üretebilir
Samsung, kendi ürettiği Exynos yonga setleri için yeni bir müşteriye sahip olmaya çok yakın. Paylaşılan bilgiye göre şirket, Google için özel yapılandırılmış Exynos işlemciler üretebilir.
Güney Koreli teknoloji şirketi, sektörün birçok alanında yer almaya ve üretmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefon pazarında kendisini dışında pek çok markaya ekran, yonga seti gibi ürün satışı yapıyor. Şu anda sektördeki pek çok akıllı telefon üreticisi, doğrudan ya da dolaylı olarak Samsung ile iş birliği içinde olduğunu söyleyebiliriz.
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Son zamanlarda şirketin üretmiş olduğu Exynos işlemcileri, rakibi Qualcomm’un Snapdragon modellerinden daha düşük performans göstermesi gibi birçok sorun ortaya çıktı. Durum böyle olunca kullanıcılar, Exynos üretiminin durdurulması ve akıllı telefonları için Qualcomm yonga seti kullanılması konusunda Samsung’a baskıda bulundular. Tüm bunlara rağmen Samsung, kendi işlemcisinden vazgeçmeye niyetli değil.
Paylaşılan rapora göre Samsung’un, Google için özel bir çipin geliştirilmesi konusunda bir ortaklık anlaşması imzaladığı belirtiliyor. Bu yonga setinin bir hayli güçlü olacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
Yeni Exynos yonga, Samsung’un 5nm LPE üretim teknolojisine dayanacak. Toplam 8 çekirdek içerecek olan Exynos işlemcide 2 adet Cortex A78, 2 adet Cortex A76 ve 4 adet Cortex A55 çekirdekleri kullanılacak.
Google’ın, Samsung tarafından istemiş olduğu yeni yonga setini hangi ürünlerde kullanacağı henüz netlik kazanmadı. Teknoloji devi, söz konusu işlemciyi telefon, tablet ya da notebook tarafında değerlendirebilir.