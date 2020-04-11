LG Style3, Japonya’da ortaya çıktı!

LG, yeni orta segment ve uygun fiyatlı telefonu olan LG Style3‘ü resmi olarak tanıttı. Bu cihazın LG‘nin Stylus serisi ile karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü LG Style3‘te, Stylus kalem desteği bulunmamakta. Telefon, Haziran ayında 38.000 JPY (350$/320€) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

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LG Style3, hangi teknik özelliklerle geliyor?

LG Style3, 2 nesil önceki amiral gemisi çipi olan Snapdragon 845 yonga seti ile gelecek. Snapdragon 845, Snapdragon 700 serisine göre hala daha iyi durumda ve GPU olarak fark edilir derecede daha hızlı ve güçlü. Cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Bu da onu orta segmente çeken bir başka özellik olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar microSD kart ile 512 GB‘ye kadar depolama alanı desteği sağlasa da günümüz cihazlarına göre taban depolama alanı düşük kalıyor. Aynı şekilde RAM konusunda da biraz daha cömert davranması beklenebilirdi.

Lg Style3, 6.1 inçlik 1440p+ çözünürlüklü OLED bir ekrana sahip. Cihazın boyutları listelenmiyor fakat cihazın oldukça kompakt olması muhtemel. Cihazda tek bir 8 MP selfie kamera bulunmasına rağmen geniş çentiğin olması dikkat çeken bir başka detay. Cihazın arkasında 48 MP ana kamera ve portre çekimleri için 5 MP değerinde bir derinlik sensörü bulunuyor. Kamera dizilimi orta segmentteki telefonlara göre biraz düşük kalıyor fakat incelemeden yine de net sonuç elde etmek mümkün değil. Parmak izi okuyucusuna gelirsek o da cihazın arka tarafında bulunuyor olacak.

Lg Style3, 3500 mAh değerinde bir batarya kapasitesine sahip ve şarj özellikleri tam olarak bilinmiyor. Fakat kablosuz şarjı desteklemediği belirtiliyor. Telefonun hem IP68 hem de IPX5 sertifikası bulunuyor. Telefon bazı özelliklerde orta sınıf telefonlara göre düşük olsa da Snapdragon 845 seçimi onu orta segmentte seçilebilir bir telefon haline getiriyor.