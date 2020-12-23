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Realme Watch S Pro ile Master Edition saat ve kulaklığı duyuruldu
Realme, merakla beklenen Watch S Pro, Watch S Master Edition ve Buds Air Pro Master Edition modellerini duyurdu. Yeni akıllı saatler ve yeni kablosuz kulaklık, fiyatlarıyla oldukça dikkat çekiyor.
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Realme’nin ilk akıllı saati Realme Watch geçtiğimiz mayıs ayında tanıtılmıştı. Şirket, bugün de Watch S Pro ve Watch S Master Edition adını taşıyan akıllı saatler ile Buds Air Pro’nun Master Edition isimli kablosuz kulaklığını tanıttı.
Realme Watch S Pro, pek çok açıdan standart Watch S modeline benziyor olsa da daha iyi bir ekran deneyimi vadediyor. Yuvarlak bir tasarıma sahip olan saat; 1,39 inç büyüklüğünde 454×454 piksel çözünürlükte AMOLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca saat kullanıcılara 100’den fazla ekran arayüzü sunarken; akıllı telefon uygulamasından kendi arayüzünüzü yüklemenize de izin veriyor.
Sadece 2 saatlik bir şarj ile 14 günlük kullanım imkanı sunduğu duyurulan Realme Watch S Pro, çift GPS desteğinin bünyesinde barındırıyor ve resmi açıklamaya göre su geçirmiyor. SUS316L paslanmaz çelik kasaya sahip olan akıllı saat; yeşil, kahverengi, mavi ve siyah renklerinin yanında vegan deri kayış seçenekleri ile karşımıza çıkıyor.
Realme Watch S Master Edition ise Güney Koreli sanatçı Grafflex’in imzasını taşıyor. Saatin bileşenleri Watch S ile aynı olsa da; kayışında, kadranında ve kutusunda farklı desenler bulunuyor. Saatin kutusundan özel çıkartmalar da çıkıyor.
Realme’nin etkinliğindeki tanıtılan son ürün olan Realme Buds Air Pro Master Edition, Jose Levy tarafından özel olarak tasarlandı. Orijinal Buds Air Pro ile tamamen aynı özelliklere sahip olan kulaklığı “Master Edition” hale getiren şey, özel metalik gümüş tasarımı.
Çinli şirketin yeni tanıtmış olduğu giyilebilir teknoloji ürünleri için açıkladığı fiyat etiketleri şu şekilde:
- Realme Watch S Pro – 135 dolar
- Realme Watch S Master Edition – 80 dolar
- Realme Buds Air Pro Master Edition – 67 dolar
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Among Us, yarım milyar kullanıcıya ulaştı
Among Us, özellikle pandemi döneminde popülaritesini arttırdı. Kasım ayında yarım milyar kullanıcıyı aşan oyun, birçok oyuncu için eğlence ve grup olarak birleşme olanağı sundu.
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Among Us, Kasım ayına damgasını vurdu
Amerikan oyun stüdyosu tarafından tasarlanan oyun, 2018‘den beri oyuncularla birlikte. Fakat bulunduğumuz süreç içerisinde çoklu ve çevrimiçi oyunların çeşitliliği arttı. Bununla birlikte oyunların önemi de arttı çünkü insanlar, çevrimiçi oyunlar sayesinde sosyalleşebildiler. Oyun, en az 1 en fazla 3 oyuncu olmak üzere ipmoster yani sahtekar seçer. Oyun başladığında, kalan diğer oyuncular uzay temalı ortamda verilen görevleri yapar aynı zamanda belirli aralıklarla imposter’ı oylayarak bulmaya çalışırlar. Imposter’ın görevi ise oyuncuların bu görevleri yapmasını engellemek ve onları öldürmektir. Yapım şirketi oyunun ikinci serisini geleceğini duyurmuştu fakat daha sonra bunun yerine oyunu geliştirme kararı aldıklarını açıkladı
Kasım ayında yarım milyar kişiyi aşkın oyuncuya sahip oyun, şu ana kadarki mobil oyunlar arasında en çok oyuncuya sahip oldu. SuperData‘ya göre bu yıl içerisinde aylık en çok oyuncuya ulaşan oyun, diğer oyunları alt sıraya itti.
Yapım şirketi olan InnerSloth, ilgi çekici diğer özelliğiyle de oyuncularını şaşırttı. Şirket milyonlara ulaşmayı sadece dört çalışanla başardı. Toplama baktığımızda, bu da kişi başına 125 milyon oyuncu demek oluyor. Hatta Twitch‘te 400 binden fazla izleyiciye ulaşan bir izleyici kitlesine sahip Alexandria Ocasio-Cortez’in dikkatini çekti ve insanları oy vermeye teşvik etmek için oynayarak canlı yayın yaptı.
Kullanıcıların çoğu oyunun, Nintendo Switch için serbest bırakılmasını istiyor. Fakat Nielsen, analizinde, oyunun toplamda olan sayılar üzerinde etkili olmadığını ve bunun mümkün olamayacağını söylüyor. Bunun yanında SuperData’ın baş analisti Carter Rogers, “Aylık aktif kullanıcıya sahip ikinci popüler oyun, sadece 300 milyon kullanıcıya ulaşabildi. Ayrıca Nielsen rakamları, yayıncılar, geliştiriciler ve ödeme hizmeti sağlayıcılarından gelen satış noktası ve etkinlik verilerinin karışımı aracılığıyla oyuncuya ulaşabiliyor.” dedi.
Oyunun bünyesinde bulundurduğu 500 milyon oyuncu, ücretsiz bir oyunun maksimum başarıyı nasıl elde ettiğini gösteren büyük bir örnek. Bunun yanında oyun, mobille kısıtlı kalmadı. Bilgisayarlarınızdan da erişebileceğiniz oyun, 500 milyon kişinin sadece yüzde üçünü kapsıyor. Bu sayıya baktığımızda Cyberpunk 2077, en heyecan verici AAA oyun lansmanlarından biri ve bu ay sadece 13 milyon koya satabildi.
Diğer oyunlarla kıyasladığımızda elbette büyük bir fark var fakat Among Us‘ın mobilde ücretsiz olması ve PC’de 10.5 TL olmasının da büyük etkisi var. Sadece mobil bazlı bakarsak, oyunun ulaştığı kitle takdir edilesi. InnerSloth, gelecek sene getireceği yeni güncellemelerle oyunu daha güçlü kılmayı hedefliyor.
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Cyberpunk 2077’nin güncel satış rakamları açıklandı!
Geliştirici CDProject Red, Cyberpunk 2077 için yeni satış rakamlarını duyurdu. RPG türündeki oyun 20 Aralık itibari ile 13 milyondan fazla kopya sattı ve bu da onu tüm zamanların en başarılı oyun çıkışlarından biri yapıyor.
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Yatırımcılar ve hissedarlar şikayetçiydi
Cyberpunk 2077 geçtiğimiz 10 Aralık’ta piyasaya sürüldü. Oyun özellikle PS4 ve Xbox One gibi eski nesil konsollarda optimize bir şekilde çalışmıyordu. Bu durum binlerce oyuncunun oyunu iade etmesine yol açarak CDPR‘yi zor durumda bırakmıştı. Çoğu yatırımcı ve hissedar durumdan şikayetçiydi. Oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana şirketin hisse fiyatı, şirketin kurucularına 1 milyar dolardan fazla servete mal olmuştu.
Fakat oyunun 10 gün gibi bir sürede bu kadar fazla satması CDPR‘nin pazarlama konusundaki başarısını ortaya koyuyor. Bloomberg analistleri tarafından yapılan tahmin oyunun çıktığı senede 20 milyon kopya satmasıydı. Cyberpunk 2077 şimdiden bu sayıyı yarıladı.CD Projekt Red, 13 milyonluk bu rakamın tüm platformlardaki satışları kapsadığını ve aynı zamanda müşteriler tarafından fiziksel ve dijital mağazalarda yapılan iadelerin de hesaba katıldığını söyledi.
CDPR, Cyberpunk 2077‘nin çıkardığı sorunlar karşısında yatırımcıları ve hissedarları sakinleştirmek için bu bilgileri açıkladıklarını söyledi. Şirket, “Yönetim Kurulu, yatırımla ilgili kararlar üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle yukarıdaki bilgileri güncel bir rapor şeklinde açıklamaya karar verdi” dedi.
Şirket daha önce Cyberpunk 2077 için ön siparişlerin lansmanla 8 milyona ulaştığını açıklamıştı, bu da oyunun piyasaya sürüldükten sonra ek olarak 5 milyon kopya sattığını gösteriyor. Geliştirici firma oyun için yapılan iade sayısını ise şimdilik açıklamaya yanaşmıyor.
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eSIM yeni yılda hayata geçecek
Bakan Adil Karaismailoğlu, SIM kartlar yerine kullanılacak eSIM teknolojisine 2021 yılında geçileceğini söyledi. Türkiye yeni SIM teknolojisini, yerli ve milli imkânlarla üreten ilk ülkelerden biri olacak.
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Yıllardır hayatımızda olan ve küçüle küçüle ‘nano’ ismini alan SIM kartlar artık hayatımızdan çıkıyor. 2021 itibarıyla hayata geçirilecek yeni teknolojide akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok alanda sim kart teknolojisine veda edilerek yeni sisteme geçilecek.
eSIM elektronik bir SIM kart olarak karşımıza çıkıyor. Başındaki “e” kelimesi ise ingilizce “embedded” (gömülü) kelimesinin kısaltması. Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret. Yeni SIM teknolojisi sayesinde artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli firmalarca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) iş birliğinde tasarlanan yeni SIM teknolojisine ilişkin, “Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021’de hayata geçecek.” ifadesini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden olacağını bildirdi.
Yeni SIM teknolojisi mimarisini hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, “Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021’de hayata geçecek.” değerlendirmesinde bulundu.
eSIM’in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde yakın zamanda görmeye başlayacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağının da altını çizdi.
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