Realme Watch S Pro ile Master Edition saat ve kulaklığı duyuruldu

Realme, merakla beklenen Watch S Pro, Watch S Master Edition ve Buds Air Pro Master Edition modellerini duyurdu. Yeni akıllı saatler ve yeni kablosuz kulaklık, fiyatlarıyla oldukça dikkat çekiyor.

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Realme’nin ilk akıllı saati Realme Watch geçtiğimiz mayıs ayında tanıtılmıştı. Şirket, bugün de Watch S Pro ve Watch S Master Edition adını taşıyan akıllı saatler ile Buds Air Pro’nun Master Edition isimli kablosuz kulaklığını tanıttı.

Realme Watch S Pro, pek çok açıdan standart Watch S modeline benziyor olsa da daha iyi bir ekran deneyimi vadediyor. Yuvarlak bir tasarıma sahip olan saat; 1,39 inç büyüklüğünde 454×454 piksel çözünürlükte AMOLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca saat kullanıcılara 100’den fazla ekran arayüzü sunarken; akıllı telefon uygulamasından kendi arayüzünüzü yüklemenize de izin veriyor.

Sadece 2 saatlik bir şarj ile 14 günlük kullanım imkanı sunduğu duyurulan Realme Watch S Pro, çift GPS desteğinin bünyesinde barındırıyor ve resmi açıklamaya göre su geçirmiyor. SUS316L paslanmaz çelik kasaya sahip olan akıllı saat; yeşil, kahverengi, mavi ve siyah renklerinin yanında vegan deri kayış seçenekleri ile karşımıza çıkıyor.

Realme Watch S Master Edition ise Güney Koreli sanatçı Grafflex’in imzasını taşıyor. Saatin bileşenleri Watch S ile aynı olsa da; kayışında, kadranında ve kutusunda farklı desenler bulunuyor. Saatin kutusundan özel çıkartmalar da çıkıyor.

Realme’nin etkinliğindeki tanıtılan son ürün olan Realme Buds Air Pro Master Edition, Jose Levy tarafından özel olarak tasarlandı. Orijinal Buds Air Pro ile tamamen aynı özelliklere sahip olan kulaklığı “Master Edition” hale getiren şey, özel metalik gümüş tasarımı.

Çinli şirketin yeni tanıtmış olduğu giyilebilir teknoloji ürünleri için açıkladığı fiyat etiketleri şu şekilde: