The Last of Us dizisi için beklenen haber geldi. Herkesin severek izlediği The Last of Us dizisi yeni sezon onayı aldı. Şirket, The Last of Us yeni sezona onay verdi. Peki The Last of Us dizisi konusu ne, oyuncular kimler, Türkiye’de nereden izlenebilir?

The Last of Us dizisi 4. sezon onayı aldı! Sebebi ne?

The Last of Us dizisi, izleyicilerden aldığı büyük ilginin ardından 2. oyunun hikayesini eksiksiz şekilde ekranlara taşıyabilmek için 4. sezona uzatılıyor.

HBO tarafından yapılan açıklamada, dizinin 3. sezonunun ardından doğrudan final yapmayacağı, olay örgüsünün detaylarını koruyabilmek adına 4 sezonluk bir yapıma dönüşeceği belirtildi.

The Last of Us konusu ne?

Dizi, Naughty Dog tarafından geliştirilen ve PlayStation platformunda büyük başarı yakalayan aynı adlı oyuna dayanıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen hikâye, ölümcül bir mantar enfeksiyonunun insanlığı kırıp geçirmesinin ardından hayatta kalanların dramını ve mücadelelerini konu alıyor.

Merkezdeki karakterler Joel ve Ellie’nin, ABD’nin çorak bölgelerinde verdiği yolculuk ve hayatta kalma mücadelesi, dizinin kalbini oluşturuyor. Dizi yalnızca aksiyon değil; insanlık, travma, bağ kurma ve kayıplarla yüzleşme gibi temaları da işliyor.

Diziye yeni sezonla birlikte Abby karakterinin dahil olması da bekleniyor. Dizi severlerin sabırsızlıkla beklediği bu gelişme, hikâyenin çok daha dramatik ve çatışmalı bir boyuta taşınacağının sinyallerini veriyor.

The Last of Us oyuncu kadrosu

Başrollerde Pedro Pascal (Joel) ve Bella Ramsey (Ellie) yer alıyor. İkili, oyunlardaki karakterlere gösterdikleri sadakatle büyük beğeni topladı. Diğer önemli oyuncular arasında Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene) ve Anna Torv (Tess) gibi isimler bulunuyor.

The Last of Us 4. sezon ne zaman gelecek?

Henüz 3. sezonun yayın tarihi tam olarak açıklanmasa da yapımcılar, 4. sezon için planlamaların başladığını ve 2. oyunun tüm hikayesini aktarmak için bu sezonun gereklilik arz ettiğini belirtti. Bu durum, 2. oyunun hem Ellie’nin hem de Abby’nin hikayelerinin eksiksiz işleneceği anlamına geliyor.

The Last of Us Türkiye’de nerede izlenebilir?

Dizi, Türkiye’de BluTV’nin yerini alan HBO Max platformu üzerinden erişilebilir durumda. HBO Max, Türkiye’de tam anlamıyla hizmete girmiş durumda.

Peki sizce 4 sezonluk bir anlatım, The Last of Us Part II’nin derinliğini yeterince aktarabilecek mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.