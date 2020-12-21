Test
RTX 3060 Ti, 3070 ve 3080 ile Cyberpunk 2077 FPS testi! | 4K/2K/FHD RTX Ultra!
Cyberpunk 2077 FPS testi ile karşınızdatız. Oyun konsollarda sorun yaratsa da PC tarafında performans noktasında merak edilen bir oyun haline geldi. Gelen bazı güncellemeler ile PC’de kendini toparlayan oyunun ROG Strix RTX 30 ailesi ekran kartları ile 4K, 2K ve FHD çözünürlük ile beraber RTX Ultra ayarlarda FPS testini gerçekleştirdik.
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RTX 3060 Ti, 3070 ve 3080 ile Cyberpunk 2077 FPS testi! | 4K/2K/FHD RTX Ultra!
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Cyberpunk 2077 Test Sistemi:
- AMD Ryzen 7 5800X
- ROG Strix GeForce RTX 3080/3070/3060 Ti
- ROG Strix B550-XE Gaming
- XPG Spectrix D41 2 x 8 GB 3200 Mhz
- Corsair H100i sıvı soğutma
- 750 Watt güç kaynağı
Kamera Kıyaslama
Mi 10T Pro vs. Mi 10T kamera karşılaştırma
Xiaomi Mi 10T Pro ile Xiaomi Mi 10T cihazlarının kamera karşılaştırması ile beraberiz. Ön ve arka kameralarda çeşitli modlarda çektiğimiz fotoğraf ve video farklarını bu videoda görebilirsiniz.
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Mi 10T Pro vs. Mi 10T kamera karşılaştırma
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Xiaomi Mi10T Pro kamera özellikleri;
108 MP, f/1.7, 26mm (geniş), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS (Samsung HMX)
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm
5 MP, f/2.4, (makro), AF
Xiaomi Mi 10T kamera özellikleri;
64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF (Sony IMX682)
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm
5 MP, f/2.4, (makro), AF
Mi 10T, 64 MP değerindeki Sony IMX682 lensini kullanıyor. Diğer lensleri ise 13 MP değerindeki geniş ve 5 MP makro. Ön kamerası da Pro’da olduğu gibi 20 MP değerindeki Samsung S5K3T2. Video tarafında 8K 30 fps çekim yapabiliyor olması da önemli bir artı.
Fotoğraf kanadında da fiyatına göre iyi bir performans sunuyor. Gece çekimleri vs. oldukça başarılı. Ama sanki bir güncelleme ya da GCam söz konusu kamera kalitesini daha fazla arttırır gibi de geliyor. Fakat cihazın kamerasına kötü de diyemeyiz.
Xiaomi Mi 10T Pro ve Xiaomi Mi10T arasında sadece ana kamera leslerinde farklarının olduğunu belirtelim. Birinde Sony üretimi Sony IMX682 sensörü 64 MP değerinde çözünürlük sunarken, Pro modelinde ise Samsung HMX sensörü ile 108 MP değer ve optik imaj sabitleme desteği de sunuyor. bakalım bu iki telefon arasındaki temel farka göre fotoğraf kanadında ne gibi farklılıklar bulunuyor. Hep beraber izleyelim.
İnceleme
AMD Ryzen 7 5800X performans testi | B550 AORUS Pro ile nasıl sonuç verdi?
AMD Ryzen 7 5800X için bazı benchmark testleri ile Intel ve AMD işlemciler ile kıyasladık. B550 AORUS Pro üzerine kurulu Gigabyte sistemle denediğimiz yeni işlemcinin detayları videomuzda!
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Ryzen 7 5800X performans testi | B550 AORUS Pro ile nasıl sonuç verdi?
Ryzen 7 5800X ile beraber B550 Aorus Pro kullandık. Ekran kartı kanaında ise Gigabyte GeForce RTX 3080 eşlik ediyor. Bellek tercihimiz XPG Spectrix D41 2 x 8 GB 3200 Mhz olurken, Gigabyte’ın 750 Watt güç kaynağı da bu testlerde eşlik etti.
Test sonuçları;
Handbrake 1.3.1: – LG New York 4K HDR 01:12
i9-10900: 01:19
R7-3800X: 01:22
i9-9990K: 01:44
R7-5800X: 01:12
3D Mark:
R7-3800X: 8.957
i9-10900: 10.096
i9-9900K: 8.927
R7 5800X: 11.315
Cinebench R15:
R7 3800X: 196 – 2063
i9-9900K: 198 – 1919
i9-10900: 202 – 2264
R7 5800X: 249 – 2627
Cinebench R20:
R7-3800X: 492 – 4573
i9-10900: 489 – 5513
i9-9900K: 481 – 4570
R7 5800X: 596 – 6133
Geekbench 5.1:
i9-9900K: 1275 – 5832
i9-10900: 1266 – 7843
R7 3800X: 1255 – 7988
R7 5800X: 1503 – 7361
Blender 2.8.2: bmw –
i9-9900K: 185 sn
R7 3800X: 190 sn
i9-10900: 196 sn
R7- 5800x: 174 sn
Bu videoda AMD Ryzen 7 5800X işlemcisinin benchmark sonuçlarını ve B550 AORUS Pro ile sunduğu avantajları gösterdik. Sırada 5800X’in oyun testleri olacak. İstediğiniz oyunları yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.
Test
Xiaomi Mi 10T Pro vs. POCO F2 Pro | Fiyat/performans kralı hangisi?
Xiaomi Mi 10T Pro ve POCO F2 Pro kıyaslaması ile karşınızdayız. 5.000 – 6.000 TL bandının yeni telefonu Mi 10T Pro bakalım markanın bir diğer Pro’su POCO F2 Pro’ya karşı ne yapabiliyor.
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Xiaomi Mi 10T Pro vs. POCO F2 Pro | Fiyat/performans kralı hangisi?
Videodaki telefonları Hepsiburada’dan satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/df5a598b
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Xiaomi Mi 10T Pro özellikleri
Boyut: 165.1 x 76.4 x 9.3 mm
Ağırlık: 218 gr
Kasa: Gorilla Glass 5 ön ve arka – Alüminyum Çerçeve
Ekran: 6,67 inç 1800 x 2400 piksel FHD+ IPS 144 Hz HDR10+
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 128 GB / 256 GB
Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 5000 mAh
Hızlı Şarj: 33 Watt
POCO F2 Pro özellikleri
Boyut: 163.3 x 75.4 x 8.9 mm
Ağırlık: 219 gr
Kasa: Cam arka – Alüminyum Çerçeve
Ekran: 6,67 inç 1800 x 2400 piksel FHD+ Super AMOLED 60 Hz HDR10+
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4700 mAh
Hızlı Şarj: 30 Watt
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