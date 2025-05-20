OnePlus Pad 3, Android tablet dünyasında rekabeti yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Android tablet dünyasında Tab S10 FE gibi rekabetçi modellerin tanıtılmasıyla işler kızışırken, OnePlus cephesinden iPad ve Galaxy Tab’e tokat gibi cevap geliyor. Peki OnePlus Pad 3 özellikleri neler olacak? OnePlus Pad 3 ne zaman çıkacak?

OnePlus Pad 3 ne zaman çıkacak?

Şirketin Avrupa Pazarlama Müdürü Celina Shi tarafından yapılan açıklamaya göre, OnePlus Pad 3 çıkış tarihi 5 Haziran 2025 olarak belirlendi.

OnePlus Pad 3 özellikleri neler sunuyor?

OnePlus Pad 3, güçlü donanımı, gelişmiş çoklu görev yetenekleri ve Apple kullanıcılarına sunduğu ekstra yazılım özellikleriye dikkat çekecek. Yeni nesil Pad 3, tasarımda ve kullanım kolaylığında önemli iyileştirmeler vadediyor. En büyük yeniliklerden biri, arka kamera bloğunun artık merkezde değil, üst sol köşede konumlandırılması.

Bu yeni konumlandırma daha şık ve modern bir görünüm sunarken, yeni Storm Blue (fırtına mavisi) rengi de cihaza klas bir hava katıyor.

Yazılım tarafında ise cihaz, Android 15 tabanlı OxygenOS 15 ile geliyor. OnePlus’ın Open Canvas adı verilen çoklu görev sistemi de geliştirilerek kullanıcıya daha verimli bir deneyim sunuyor. Aynı anda birden fazla uygulamayı pencereler şeklinde açabilen kullanıcılar, bu uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

iPad’lerle rekabet etmeyi hedefleyen OnePlus, bu modelde Mac kullanıcılarına özel yazılım desteği de sunuyor. Örneğin Pad 3, Mac bilgisayarları uzaktan kontrol edebilecek, sürükle-bırak yöntemiyle dosya paylaşımı yapılabilecek. Bu özellikler sayesinde Apple kullanıcıları için de cazip bir alternatif haline geliyor.

Cihazda işlemci olarak Snapdragon 8 Elite kullanılacağı söyleniyor. Eğer böyle olursa, cihaz Snapdragon 8 Elite işlemcili ilk tablet olabilir. Cihazda 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama gibi özellikler de sunulabilir.

OnePlus Pad 3 Teknik Özellikler

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256/512 GB

128/256/512 GB İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı OxygenOS 15

Android 15 tabanlı OxygenOS 15 Renk Seçeneği: Storm Blue

Yeni özellikleriyle hem Android hem de Apple kullanıcılarını hedefleyen OnePlus Pad 3, 2025 yılında tablet pazarında dikkat çeken bir seçenek olacak gibi görünüyor.

Sizce Apple’ın iPad’ine ciddi bir rakip olabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!