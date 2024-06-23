Realme, en yeni V serisi akıllı telefonlarından biri olan Realme V60s’i Çin’de sessizce piyasaya sürüyor. Realme V60s, giriş seviyesi 5G segmentine hitap ediyor ve temel özellikleri uygun bir fiyat noktasında sunuyor. İlginç bir şekilde, Realme V60s, farklı isimlere rağmen aynı tasarım ve donanıma sahip V60 modeliyle neredeyse aynıdır.

Realme V60s neler sunuyor?

Realme V60s, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç HD+ bir ekrana sahip. Çözünürlüğü 720 x 1604 piksel olan ekran, 625 nitlik bir zirve parlaklığa ulaşabiliyor. Realme, ekranın gece kullanımında faydalı olacak şekilde 1 nit’e kadar karartılabileceğini belirtiyor.

Realme V60s, MediaTek Dimensity 6300 yonga seti tarafından destekleniyor. Bu sekiz çekirdekli işlemci, performans görevleri için 2,4 GHz hızında çalışan iki Cortex-A76 çekirdeğinin yanı sıra günlük işlemler için 2,0 GHz hızında çalışan altı Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. Realme V60s, 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama seçenekleriyle sunuluyor ve ayrıca 8 GB’a kadar sanal RAM genişletmeyi destekliyor.

Cihaz, Realme’nin özel kullanıcı arayüzü Realme UI 5.0 ile birlikte Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor. Realme V60s, 10W şarjı destekleyen 5.000mAh pil ile güç sağlıyor. Telefonun arkasında dört delikli bir kamera modülü bulunuyor ancak yalnızca tek bir 32MP sensör ve bir LED flaş içeriyor. Arka kısım, altta kazınmış “Realme” logosuyla temiz bir görünüm sağlıyor.

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Realme V60s, Yıldız Altın ve Turkuaz renk seçenekleriyle sunuluyor. Fiyatlandırma açısından, Realme V60s, 6/128 GB modeli için 1.399 CNY’den (yaklaşık 205 ABD Doları) başlıyor ve 8/256 GB yapılandırması için 1.799 CNY’ye (yaklaşık 265 ABD Doları) kadar çıkıyor. Realme V60s, fiyat-performans oranıyla dikkat çekiyor ve kullanıcılarına giriş seviyesi 5G deneyimi sunuyor.