Bu videoda POCO markasının en yeni ve en güçlü telefonu olan POCO F6 Pro’yu derinlemesine inceliyoruz.

POCO F6Pro Teknik Özellikleri:

Tasarım: 160.86mm x 74.95mm x 8.21mm, 209 gram

Ekran6.67” WQHD+ 120Hz Flow AMOLED, 120Hz, 68 milyar renk 4000nit parlaklık,

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

RAM/Depolama: 12GB + 256GB / 12GB + 512GB /

16G + 1TB

Kamera: 50MP (OIS) + 8MP + 2MP / 16MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 120W HiperŞarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

POCO F6 Pro modeli hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

POCO F6 Pro oyun testi: https://youtu.be/hChj5rP4FJE

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