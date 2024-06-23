Realme, en yeni V serisi akıllı telefonlarından biri olan Realme V60’ı Çin’de sessizce piyasaya sürüyor. Realme V60, giriş seviyesi 5G segmentine hitap ediyor ve temel özellikleri uygun bir fiyat noktasında sunuyor. İlginç bir şekilde, Realme V60, farklı isimlere rağmen aynı tasarım ve donanıma sahip V60s modeliyle neredeyse aynıdır.

Realme V60 neler sunuyor?

Akıllı telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç HD+ bir ekrana sahip. Çözünürlüğü 720 x 1604 piksel olan ekran, 625 nitlik bir zirve parlaklığa ulaşabiliyor. Realme, ekranın gece kullanımında faydalı olacak şekilde 1 nit’e kadar karartılabileceğini belirtiyor.

Akıllı telefon MediaTek Dimensity 6300 yonga seti tarafından destekleniyor. Bu sekiz çekirdekli işlemci, performans görevleri için 2,4 GHz hızında çalışan iki Cortex-A76 çekirdeğinin yanı sıra günlük işlemler için 2,0 GHz hızında çalışan altı Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. V60, 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama seçenekleriyle sunuluyor ve ayrıca 8 GB’a kadar sanal RAM genişletmeyi destekliyor.

Cihaz, Realme’nin özel kullanıcı arayüzü Realme UI 5.0 ile birlikte Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor. V60, 10W şarjı destekleyen 5.000mAh pil ile güç sağlıyor. Telefonun arkasında dört delikli bir kamera modülü bulunuyor ancak yalnızca tek bir 32MP sensör ve bir LED flaş içeriyor. Arka kısım, altta kazınmış “Realme” logosuyla temiz bir görünüm sağlıyor.

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V60, Yıldız Altın ve Turkuaz renk seçenekleriyle sunuluyor. Fiyatlandırma açısından, Realme V60, temel 6/128 GB varyantı için 1.199 CNY’den (yaklaşık 175 ABD Doları) başlıyor ve 8/256 GB yapılandırması için 1.399 CNY’ye (yaklaşık 205 ABD Doları) kadar çıkıyor. Realme V60, fiyat-performans oranıyla dikkat çekiyor ve kullanıcılarına giriş seviyesi 5G deneyimi sunuyor.