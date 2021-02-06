Realme V11 5G, uygun fiyatıyla resmi olarak tanıtıldı!

Realme, bugün yeni bir uygun fiyatlı 5G destekli akıllı telefon tanıttı. Şirket, uygun fiyatlı telefonlarını V serisi ile piyasaya sürüyor. Bugün tanıtılan cihaz ise Realme V11 5G adlandırmasıyla karşımıza çıktı. Telefon, giriş segmenti özelliklere sahip ancak 5G desteği bulunan en ucuz telefonlardan biri olacak. Bu nedenle cihaz, 5G bağlantısı bulunan akıllı telefon almak isteyen kullanıcılar için iyi bir tercih olacaktır.

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Realme V11 5G, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Realme V11 5G, 6.52 inçlik 1600×720 piksel çözünürlüğü bulunan IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekran, 20:9 en/boy oranı ile geliyor. Cihazın, damla çentik tasarımlı 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Telefon, MediaTek Dimensity 700 yonga setinden gücünü alıyor. Dimensity 700, 5G bağlantıyı destekleyen fakat fiyat olarak ucuz olan bir yonga setidir. Realme V11 5G‘nin 128 GB depolama alanı ve 6/8 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Bununla birlikte cihazlar, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvasına sahip.

Realme V11, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü ana kamera ile geliyor. Bu ana kameraya, 2 MP çözünürlüklü derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonun yüz tanıma ve parmak izi olmak üzere iki adet güvenlik önlemi mevcut. V11 5G‘nin parmak izi okuyucusu ise yan tarafta bulunmakta. Bununla birlikte cihazın ön taraftaki kamerası sayesinde başarılı bir yüz taraması gerçekleştiği belirtiliyor. Telefon, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile gelecek. Ayrıca Android 11 tabanlı Realme UI‘ın son sürümü, batarya konusunda oldukça başarılı işler çıkartıyor. Bu nedenle, cihazın güçlü bir batarya ömrü sunması muhtemel gözüküyor.

Realme V11, 4 GB RAM‘li model için 1199 Yuan(185$), 6 GB RAM‘li model için ise 1399 Yuan(216$) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Ayrıca cihazın Vibrant Blue ve Quiet Grey olmak üzere iki adet renk seçeneği de mevcut.