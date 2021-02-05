Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T, DxOMark’ta ekran özellikleriyle değerlendirildi!
OnePlus 8T, amiral gemisi özellikleri uygun fiyata sunma hedefiyle geçtiğimiz sene Ekim ayında resmi olarak piyasaya çıktı. Şimdi ise cihazın ekran özellikleri, DxOMark tarafından yayınlanan raporda detaylı bir şekilde değerlendirildi. DxOMark tarafından yayınlanan bu raporda, cihazın ekranı oldukça pozitif bir tutumla eleştiriliyor. Bunun en önemli nedeni, ekranın gerçekten kaliteli bir teknoloji ile üretiliyor olması.
İlginizi çekebilir: Oppo Find X3 serisi, render görüntüleri ile ortaya çıktı!
OnePlus 8T, nasıl bir ekrana sahip?
DxOMark, paylaştığı raporda cihazın ekranı için “pürüzsüz bir dokunuşla iyi renkler” tanımını yaptı. Cihaz, 6.55 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunan bir panele sahip. Ayrıca bu panel %87 ekran/gövde oranına ulaşıyor. Bununla birlikte ekran, Gorilla Glass 5 ile çizilme ve düşmelere karşı oldukça dayanıklıdır. 402 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 20:9 en boy oranıyla oldukça ideal boyutlarda.
DxOMark, cihazı pek çok alanda inceledi ve bu incelemenin sonucunda telefonun ekranı “89” skor aldı. Buna göre DxOMark ekran sıralamasında lider olan Galaxy Note 20 5G‘nin arkasında OnePlus 8T bulunmakta. OnePlus 8 Pro‘nun ardından OnePlus 8T‘nin pazara yeni bir soluk getirdiği yaygın bir görüş olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun en çok puan kaybettiği yer, video ve okunabilirlik alanıdır. Fakat cihazın puan kaybettiği yerlerde bile iyi skorlar alması oldukça önemli. Dokunmatik ve renklerde ise OnePlus 8T neredeyse rakipsiz bir ekrana sahip. Ekranda bulunan mavi ışık filtresi de okunabilirlik üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Genel olarak bakıldığında, ekranın çoğu amiral gemisinden daha iyi bir ekrana sahip olduğunu söylemek mümkün.
Akıllı Telefonlar
Motorola Ibiza Geekbench üzerinde görüntülendi!
Motorola Ibiza ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Microsoft Authenticator’un beta sürümüne, Google Chrome’daki şifreleri aktarma özelliği geldi
Motorola Ibiza Snapdragon 480 ile geliyor!
Motorola akıllı telefon dünyasındaki varlığını arttırmaya çalışıyor. Bir dönemin önemli devlerinden biri olan firma, akıllı telefon dünyasında alternatifler oluşturmaya çalışıyor. Ibiza kod adlı bir model geliştiren akıllı telefon üreticisi, giriş seviyesine 5G özelliği sunmaya hazırlanıyor. Geekbench 4’e uğrayan akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. Cihaz tekli çekirdek performansında 2466 puan aldı. Ayrıca çoklu çekirdek performansında da 6223 puanı hanesine yazdırdı.
Fiyat performans açısından sizleri yarı yolda bırakmayacak akıllı telefonlara, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Bazı teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonun böylelikle giriş seviyesinde 5G özelliği sunacağı kesinleşti. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 480 işlemcisine sahip olacak. Böylelikle Vivo Y31s ve Oppo A93 5G modellerinden sonra bu işlemciyi kullanan yeni bir telefon olacak. 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak. Her ne kadar cihazın modeli Ibiza olarak geçse de ilerleyen günlerde firmanın isim değişikliğine gitmesi muhtemel. Ayrıca cihazın ilerleyen günlerde daha fazla teknik özellikle gündeme geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte ilerleyen günlerde de giriş seviyesindeki 5G‘li akıllı telefon sayısının artabileceği konuşuluyor. Bakalım hangi firmalar bu rekabette yerini alacak bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Nokia Android 11 konusunda en hızlısı olma peşinde
Söz konusu yazılım güncellemeleri olunca, HMD Global rakiplerinin bir tık önünde. Şimdi Nokia, Android 11 konusunda da en hızlısı olma peşinde.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Akıllı telefonlara geçiş döneminde sorun yaşayan bir dönemin efsane telefon markası Nokia, son zamanlarda yeni modelleriyle dillerden düşmüyor. Şirket, akıllı cep telefonlarında iyi bir fiyat, performans dengesi sunarak müşterilerini cezbetmeyi başarıyor. Finli teknoloji devi özellikle uygu fiyatlı modellerde bile sunduğu, Android yazılım güncellemeleri sayesinde büyük bir artıya sahip. Müşteriler gerek güvenlik, gerekse uzun süreli kullanım için yazılım güncellemelerini önemsiyor ve güncelleme konusunda daha başarılı şirketleri tercih ediyor. Özellikle bu konuda bir süredir başarılı olan Nokia, bu başarıyı sürdürme niyetinde. Android 11 güncellemeleri yakın. Güncelleme alacak ilk cihaz, Nokia 8.3.
Counterpoint Research recognized us for fastest portfolio wide deployment of Android 9 & 10. Now we do a hat trick with Android 11 committing to latest Android experience even to our most affordable global handsets.
Nokia 8.3 5G opens flood gates, other products to fast follow pic.twitter.com/YDvG50Wh3h
— Juho Sarvikas (@sarvikas) February 2, 2021
Nokia Android 11 konusunda en hızlısı olma peşinde
Nokia, Android 11 konusunda da tıpkı önceki sürümlerde olduğu gibi, rakiplerinin önünde olmak istiyor. Bugün pek çok firma bu konuda amiral gemisi için gerekli özeni gösterse bile; Giriş ve orta seviyede durum bu kadar parlak değil. Pek çok üretici hala da güncelleme konusunda geriden geliyor ve desteği uzun süre tutmayı başarmıyor. Nokia’nın CPO’su Juho Sarvikas, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile; “Android 9 ve 10 sürecinde en hızlı çalışmaları yapan şirketin Nokia olduğunu, Android 11 söz konusu olduğunda da en uygun fiyatlı cihazın bile güncelleme alacağını belirtti.” Nokia 8.3, bu konunun öncüsü ilk cihaz olurken diğer ürünler de onun peşinden güncellenecek. Özellikle son birkaç yıl içinde Nokia telefon aldıysanız, güncelleme gelmesi an meselesi olabilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Göz atmak isteyebilirsiniz: Nokia 1.4 uygun fiyatıyla duyuruldu.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 serisi, render görüntüleri ile ortaya çıktı!
Oppo, Find X3 Pro adlı yeni amiral gemisi akıllı telefonunu mart ayında gerçekleştireceği lansman ile birlikte kullanıcılara tanıtacak. Şirket, geçtiğimiz yıl aynı dönem içerisinde Find X2 ve Find X2 Pro’yu tanıtmıştı. Bununla birlikte, Find X3 Pro ile ilgili bazı sızıntılar ortaya çıktı. Ancak taban model Find X3’ün Pro model ile birlikte piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil. Bunun yerine, Find X3 Neo ve Find X3 Lite‘ın Find X3 Pro ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy F62, Şubat ortasında tanıtılacak!
Oppo Find X3 serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Geçtiğimiz gün popüler sızıntı uzmanı Evan Blass, Oppo Find X3 serisinin ön tasarımını paylaştı. Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite, ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı selfie kamerasına sahip olacak. Bununla birlikte, Find X3 Neo ve Find X3 Pro kavisli bir ekran ile gelecek. Fakat Find X3 Lite, kavis bulunmayan düz bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkacak.
Find X3 Pro, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Find X3 Pro, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın Quad HD+ çözünürlüklü ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir paneli mevcut. Ayrıca bu panel, 10 bit renk desteğini de kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Telefonun 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya ile gelmesi muhtemel gözüküyor. Oppo Find X3 serisi ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Önümüzdeki haftalarda X3 Neo ve X3 Lite hakkında daha fazla şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz. Ayrıca bu cihazların arka kapak renderları da yakında ortaya çıkacaktır.
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 2 hafta önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 2 hafta önce
OnePlus 8T, DxOMark’ta ekran özellikleriyle değerlendirildi!
Motorola Ibiza Geekbench üzerinde görüntülendi!
Parler uygulamasının CEO’su görevinden alındı!
Çinli yarı iletken üreticisi SMIC, 2020 4. Çeyrek sonuçlarıyla dikkat çekiyor
BKM, temassız kart kullanımının 2,5 kat arttığını söyledi
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.