OnePlus 8T, DxOMark’ta ekran özellikleriyle değerlendirildi!

Söz konusu yazılım güncellemeleri olunca, HMD Global rakiplerinin bir tık önünde. Şimdi Nokia, Android 11 konusunda da en hızlısı olma peşinde.

Akıllı telefonlara geçiş döneminde sorun yaşayan bir dönemin efsane telefon markası Nokia, son zamanlarda yeni modelleriyle dillerden düşmüyor. Şirket, akıllı cep telefonlarında iyi bir fiyat, performans dengesi sunarak müşterilerini cezbetmeyi başarıyor. Finli teknoloji devi özellikle uygu fiyatlı modellerde bile sunduğu, Android yazılım güncellemeleri sayesinde büyük bir artıya sahip. Müşteriler gerek güvenlik, gerekse uzun süreli kullanım için yazılım güncellemelerini önemsiyor ve güncelleme konusunda daha başarılı şirketleri tercih ediyor. Özellikle bu konuda bir süredir başarılı olan Nokia, bu başarıyı sürdürme niyetinde. Android 11 güncellemeleri yakın. Güncelleme alacak ilk cihaz, Nokia 8.3.

Counterpoint Research recognized us for fastest portfolio wide deployment of Android 9 & 10. Now we do a hat trick with Android 11 committing to latest Android experience even to our most affordable global handsets.

Nokia 8.3 5G opens flood gates, other products to fast follow pic.twitter.com/YDvG50Wh3h

— Juho Sarvikas (@sarvikas) February 2, 2021