OnePlus 8T, DxOMark’ta ekran özellikleriyle değerlendirildi!

OnePlus 8T, amiral gemisi özellikleri uygun fiyata sunma hedefiyle geçtiğimiz sene Ekim ayında resmi olarak piyasaya çıktı. Şimdi ise cihazın ekran özellikleri, DxOMark tarafından yayınlanan raporda detaylı bir şekilde değerlendirildi. DxOMark tarafından yayınlanan bu raporda, cihazın ekranı oldukça pozitif bir tutumla eleştiriliyor. Bunun en önemli nedeni, ekranın gerçekten kaliteli bir teknoloji ile üretiliyor olması.

İlginizi çekebilir: Oppo Find X3 serisi, render görüntüleri ile ortaya çıktı!

reklam

OnePlus 8T, nasıl bir ekrana sahip?

DxOMark, paylaştığı raporda cihazın ekranı için “pürüzsüz bir dokunuşla iyi renkler” tanımını yaptı. Cihaz, 6.55 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunan bir panele sahip. Ayrıca bu panel %87 ekran/gövde oranına ulaşıyor. Bununla birlikte ekran, Gorilla Glass 5 ile çizilme ve düşmelere karşı oldukça dayanıklıdır. 402 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 20:9 en boy oranıyla oldukça ideal boyutlarda.

DxOMark, cihazı pek çok alanda inceledi ve bu incelemenin sonucunda telefonun ekranı “89” skor aldı. Buna göre DxOMark ekran sıralamasında lider olan Galaxy Note 20 5G‘nin arkasında OnePlus 8T bulunmakta. OnePlus 8 Pro‘nun ardından OnePlus 8T‘nin pazara yeni bir soluk getirdiği yaygın bir görüş olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun en çok puan kaybettiği yer, video ve okunabilirlik alanıdır. Fakat cihazın puan kaybettiği yerlerde bile iyi skorlar alması oldukça önemli. Dokunmatik ve renklerde ise OnePlus 8T neredeyse rakipsiz bir ekrana sahip. Ekranda bulunan mavi ışık filtresi de okunabilirlik üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Genel olarak bakıldığında, ekranın çoğu amiral gemisinden daha iyi bir ekrana sahip olduğunu söylemek mümkün.