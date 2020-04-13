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Realme UI ipuçları | Hayatınızı kolaylaştıracak 7 ÖZELLİK!
Bugünkü videomuzda Realme’nin kendi telefonları için özel tasarladığı Realme UI’daki ipuçlarına değiniyoruz. Tüm işlemleri Realme XT cihazında gerçekleştirmekteyiz. Bazı özellikler sizin cihazınızda mevcut olmayabilir.
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Firma sektöre girişiyle mensup olduğu Oppo’nun Color OS arayüzünü kullanıyordu. Ocak itibarıyla kendi arayüzü olan Realme UI’a geçiş yapan şirket bakalım verimlilik adına neler değiştirmiş?
0:14 Arayüz üzerinde ekran fotoğrafı çekme yöntemleri neler?
1:03 Arayüz üzerindeki ikon paketleri nasıl değiştirilir? Hangi ikon paketleri kullanılabiliyor?
1:45 Canlı Duvar Kağıdı nasıl kullanılıyor? Hangi duvar kağıtları var?
2:11 Çift ekran sistemi nasıl çalışıyor? Kaç türlü kullanılabiliyor?
3:17 Aramalar ve bildirimler için ekran aydınlatma fonksiyonu nasıl kullanılır?
4:27 Her Zaman Açık Ekran özellikleri nasıl kullanılır? Ekran kapalıyken bildirimler nasıl görüntülenir?
5:22 Parmak izi animasyonları nasıl değiştirilir? Hangi fonksiyonlar kullanılabilir durumda?
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Samsung Galaxy A71 kamera performansı nasıl? | DXOMARK #19
Hardware Plus’ta DXOMARK serisi tam gaz devam ediyor. Bu seferki konuğumuz ülkemizde de popüler olan orta üst seviye telefonlardan Samsung Galaxy A71 oluyor.
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64 MP ana ve diğer üç kamerasıyla gelen Galaxy A71, DXOMARK’ın test merkezinde 84 puan alarak rakiplerinden olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile aynı puanı aldı. Daha eski Samsung orta seviye modellerinden A9 ve A50’nin gerisinde kaldığı ise gözlerden kaçmıyor.
Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.
Samsung Galaxy A71 kamera özellikleri
Arka
- 64 MP, f/1.8 (ana)
- 12 MP, f/2.2 (ultra geniş)
- 5 MP, f/2.4 (makro)
- 5 MP, f/2.2 (derinlik sensörü)
Ön
- 32 MP, f/2.2
Video
- 4K (30 fps)
- Full HD (240 fps)
- HDR
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Realme XT ile 10 Oyun
Realme tarafından ülkemizde satışta olan en güçlü telefon XT ile artık klasikleşen 10 oyun serimize devam ediyoruz.
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Realme XT ile 10 oyun test koşullarımız:
1- Video içerisinde “FPS” değerlerinin yer aldığı simultane bilgi veren aracı “GameBench uygulamasını” kullanıyoruz.
2- Testimizden önce ve sonra cihazın sıcaklık durumunu ölçüyoruz. Böylece testimizin sonunda 10 oyunun, cihazları ne kadar ısıttığını görmüş oluyoruz.
3- Tüm oyunlarda çozünürlüğü en üst değerlere getiriyoruz. Böylece ekran kartının performansını ölçüyoruz.
4- Yeni: Kullandığımız GameBench uygulamasının özelliği sayesinde 5 dakika boyunca oynadığımız oyunların 50 dakika sonunda ne kadar pil tükettiğini görüntülüyoruz.
Oynadığımız oyunların kronolojik sıralaması
00:20 ARK: Survival Evolved
01:39 Asphalt 9: Legends
02:42 Traffic Rider
03:56 The Wolf
04:47 Shadowgun Legends
06:21 Black Desert Online
07:50 PUBG
08:58 NBA LIVE Mobile
09:48 WARFACE
10:51 Super Mecha Champions
Akıllı Telefon
Honor’un en iyisi! | Honor V30 Pro 5G incelemesi
Honor V30 Pro 5G incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’den ayrı bir marka olarak çıkardığı en iyi cihazı olan V30 Pro’nun detaylarına baktığımız video yayında.
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Honor V30 Pro 5G özellikleri
Honor View 30 Pro 5G olarak da bilinen V30 Pro, Honor’un ürettiği en güçlü telefon konumunda. Tasarım olarak Huawei P40 ailesinden önce P40 tasarımında geliyor. 6,57 inç FHD+ ekrana sahip olan cihaz, bu ekranda IPS panel kullanıyor olsa da HDR desteği de sunuyor. 8,8 mm kalınlık ve 206 gram ağırlığa sahip olan Honor V30 Pro 5G, bu ağırlığı cihaz içerisinde dengeli olarak dağıtmayı da başarmış.
Gücünü Huawei’nin en güncel ve en güçlü işlemcisi olan Kirin 990’dan alıyor. Mali-G76 MP16 grafik işlem birimi, 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.0 depolama detayları ile oyunlar başta olmak üzere her işinizde sorunsuz bir deneyim sağlamayı başaran bir telefon.
Batarya kanadında ise 4100 mAh batarya ile iki günü rahat bulan deneyim sunarken, ihtiyaç halinde 40 W kablolu, 27 W kablosuz şarj desteği sağlıyor. Tersine şarj dediğimiz kablosuz şarj desteği olan cihazları da şarj edebilme imkaı sağlıyor.
Honor V30 Pro 5G ile HMS deneyimi
Globalde Honor 9X, Huawei Mate 30 Pro ve P40 serisi gibi Android 10 tabanlı Honor Magic UI 3 arayüzüne sahip olan telefonda, maalesef Çin – ABD sorunu nedeniyle Google servisleri yer almıyor. Aynı zamanda artık Google servisleri ise yüklenemiyor. Bu nedenle Google, Chrome, GMail ve Google Haritalar gibi uygulamalar kullanılamazken GMS kullanan İETT uygulamaları, Getir, Banabi ve Moov by Garenta tarzı uygulamaları da kullanamıyorsunuz.
Ancak buna rağmen sosyal medya uygulamalarında sorun yaşanmaması ve Google uygulamalarına birçok alternatif sunması nedeniyle HMS’ye alışması zor da olmayacaktır. Şu anda eksik olan oyun ve uygulamalar için ise hem global hem de Huawei Türkiye ekibi de çalışmalarını yürütüyor. Yakın zamanda eksik uygulamalar App Gallery’e gelecektir.
Honor V30 Pro kamera deneyimi
Arkada üçlü önde iki kamerasıyla gelen V30 Pro 5G, bu konuda dünyanın en başarılı telefonlarından biri. DXOMARK’ta da tepedeki telefonlardan biri olan V30 Pro, 40 MP ana 12 MP ultra geniş ve 8 MP de telefoto lens kullanıyor. 3x optik, 5x hibrit ve 30x de dijital yakınlaştırma sunabiliyor. Gece çekimlerinde de fazlasıyla iddialı konumda. Ön tarafta 32 MP ana ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön kamera çekimleri de fazlasıyla başarılı.
Video kanadında 4K 30 fps video çekimi desteği de mevcut. OIS ve EIS desteği ise fazlasıyla yerinde ve piyasanın en başarılarından biri durumda.
Sonuç olarak Honor V30 Pro 5G modeli, Honor’un 30 ailesi gelene kadar en iyi cihazı konumunda kalacak ve Mate 30 Pro ve P40 Pro gibi rakipleri ile rahat kıyaslanabilecek, 5G desteki farklı bir cihaz konumunda olmuş.