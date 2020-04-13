Realme UI ipuçları | Hayatınızı kolaylaştıracak 7 ÖZELLİK!

Honor V30 Pro 5G incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’den ayrı bir marka olarak çıkardığı en iyi cihazı olan V30 Pro’nun detaylarına baktığımız video yayında.

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Honor V30 Pro 5G özellikleri

Honor View 30 Pro 5G olarak da bilinen V30 Pro, Honor’un ürettiği en güçlü telefon konumunda. Tasarım olarak Huawei P40 ailesinden önce P40 tasarımında geliyor. 6,57 inç FHD+ ekrana sahip olan cihaz, bu ekranda IPS panel kullanıyor olsa da HDR desteği de sunuyor. 8,8 mm kalınlık ve 206 gram ağırlığa sahip olan Honor V30 Pro 5G, bu ağırlığı cihaz içerisinde dengeli olarak dağıtmayı da başarmış.

Gücünü Huawei’nin en güncel ve en güçlü işlemcisi olan Kirin 990’dan alıyor. Mali-G76 MP16 grafik işlem birimi, 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.0 depolama detayları ile oyunlar başta olmak üzere her işinizde sorunsuz bir deneyim sağlamayı başaran bir telefon.

Batarya kanadında ise 4100 mAh batarya ile iki günü rahat bulan deneyim sunarken, ihtiyaç halinde 40 W kablolu, 27 W kablosuz şarj desteği sağlıyor. Tersine şarj dediğimiz kablosuz şarj desteği olan cihazları da şarj edebilme imkaı sağlıyor.

Honor V30 Pro 5G ile HMS deneyimi

Globalde Honor 9X, Huawei Mate 30 Pro ve P40 serisi gibi Android 10 tabanlı Honor Magic UI 3 arayüzüne sahip olan telefonda, maalesef Çin – ABD sorunu nedeniyle Google servisleri yer almıyor. Aynı zamanda artık Google servisleri ise yüklenemiyor. Bu nedenle Google, Chrome, GMail ve Google Haritalar gibi uygulamalar kullanılamazken GMS kullanan İETT uygulamaları, Getir, Banabi ve Moov by Garenta tarzı uygulamaları da kullanamıyorsunuz.

Ancak buna rağmen sosyal medya uygulamalarında sorun yaşanmaması ve Google uygulamalarına birçok alternatif sunması nedeniyle HMS’ye alışması zor da olmayacaktır. Şu anda eksik olan oyun ve uygulamalar için ise hem global hem de Huawei Türkiye ekibi de çalışmalarını yürütüyor. Yakın zamanda eksik uygulamalar App Gallery’e gelecektir.

Honor V30 Pro kamera deneyimi

Arkada üçlü önde iki kamerasıyla gelen V30 Pro 5G, bu konuda dünyanın en başarılı telefonlarından biri. DXOMARK’ta da tepedeki telefonlardan biri olan V30 Pro, 40 MP ana 12 MP ultra geniş ve 8 MP de telefoto lens kullanıyor. 3x optik, 5x hibrit ve 30x de dijital yakınlaştırma sunabiliyor. Gece çekimlerinde de fazlasıyla iddialı konumda. Ön tarafta 32 MP ana ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön kamera çekimleri de fazlasıyla başarılı.

Video kanadında 4K 30 fps video çekimi desteği de mevcut. OIS ve EIS desteği ise fazlasıyla yerinde ve piyasanın en başarılarından biri durumda.

Sonuç olarak Honor V30 Pro 5G modeli, Honor’un 30 ailesi gelene kadar en iyi cihazı konumunda kalacak ve Mate 30 Pro ve P40 Pro gibi rakipleri ile rahat kıyaslanabilecek, 5G desteki farklı bir cihaz konumunda olmuş.