Akıllı telefon pazarında amiral gemisi katili unvanıyla tanınan teknoloji devi OnePlus, rotasını taşınabilir oyun dünyasına kırmış görünüyor. Weibo üzerinden paylaşılan son sızıntılar, şirketin Android tabanlı oldukça güçlü bir cihaz üzerinde çalıştığını işaret ediyor. Peki, sızdırılan bilgilere göre geliştirilme aşamasındaki OnePlus imzalı oyun konsolu kullanıcılara neler sunacak?

OnePlus oyun konsolu teknik özellikleri ve ekran detayları

Sektörün güvenilir kaynaklarından gelen bilgilere göre, yeni OnePlus markalı oyun konsolu 8 inç boyutunda geniş bir ekrana sahip olacak. Bu ekran boyutu, cihazı hem taşınabilirlik hem de görsel daldırma açısından oldukça dengeli bir noktaya konumlandırıyor. Cihazın kalbinde ise MediaTek’in en yeni amiral gemisi işlemcisi olan Dimensity 9500 serisinin yer alacağı iddia ediliyor.

MediaTek Dimensity serisi işlemciler, özellikle son yıllarda sundukları yüksek enerji verimliliği ve grafik performansıyla dikkat çekiyor. Bir el konsolunda bu tarz bir yonganın tercih edilmesi, uzun pil ömrü ve düşük ısınma değerleri anlamına gelebilir. Android tabanlı bu sistemin, Google Play Store’daki geniş oyun kütüphanesine tam erişim sağlaması bekleniyor.

FPS odaklı tasarım ve ergonomik yapı

Sızdırılan görsellere baktığımızda, cihazın ergonomik açıdan klasik konsol tutuşunu destekleyen geniş elciklere sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle birinci şahıs nişancı (FPS) oyunları için optimize edilen bu tasarım, kontrolcü hassasiyetini ön plana çıkarıyor. OnePlus mühendislerinin bu oyun konsolu üzerinde mobil oyunculuk deneyimini gerçek bir konsol kalitesine taşımayı hedeflediği söyleniyor.

Taşınabilir oyun cihazları pazarı şu an Steam Deck ve ASUS ROG Ally gibi devlerin hakimiyeti altında bulunuyor. Ancak bu cihazların çoğu Windows tabanlıyken, oyun konsolu kategorisindeki bu yeni OnePlus adımı Android’in esnekliğini kullanacak. Android ekosistemi, bulut oyun servisleri için de mükemmel bir altyapı sunuyor.

Şirketin bugüne kadar akıllı telefonlarında uyguladığı yüksek performanslı donanım stratejisini bu alana da yansıtıp yansıtmayacağı büyük bir merak konusu. Eğer iddialar doğruysa, OnePlus elindeki bu oyun konsolu projesiyle sadece telefon üreticisi değil, tam kapsamlı bir teknoloji markası olma yolunda dev bir adım atacak.

