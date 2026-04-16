Redmi, amiral gemisi performansını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen K serisini yeni bir boyuta taşıyor. Bu ayın sonlarına doğru tanıtılması beklenen cihaz, resmi duyuru öncesinde performans verileriyle karşımıza çıktı. Geekbench veri tabanında görülen yeni model, donanım gücüyle şimdiden büyük merak uyandırıyor. Peki, bu yeni canavar kullanıcılara gerçek kullanımda neler vaat ediyor?

Redmi K90 Max Geekbench skorları ve işlemci gücü

Redmi K90 Max, girdiği performans testlerinde sergilediği verilerle pazarın en güçlü modellerinden biri olacağını gösteriyor. Sızdırılan test sonuçlarına göre cihaz, tek çekirdek testinden 3.513 puan, çoklu çekirdek testinden ise 10.711 puan almayı başardı. Bu yüksek performans testi sonuçları, cihazın kalbinde yer alan MediaTek Dimensity 9500 yonga setinin gücünü tescilliyor.

Geekbench kayıtlarına yansıyan prototip versiyonda 16 GB RAM kapasitesi yer alıyor. Ancak Redmi, resmi tanıtım sırasında kullanıcılara farklı bellek ve depolama seçenekleri sunma ihtimalini her zaman saklı tutuyor. Yazılım tarafında ise bizi Android 16 tabanlı yeni HyperOS 3 arayüzü karşılıyor.

Cihazın donanım bileşenleri kadar soğutma çözümleri de dikkat çekiyor. Mühendisler, Redmi K90 Max modelinde şimdiye kadar bir akıllı telefonda görülen en büyük fiziksel fan sistemine yer veriyor. İddialara göre bu aktif soğutma sistemi, sadece 100 saniyelik çalışma süresinde cihazın iç sıcaklığını 10 dereceye kadar düşürebiliyor.

Gelişmiş ekran teknolojisi ve devasa batarya kapasitesi

Ekran tarafında 6.83 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü bir OLED panel bizi bekliyor. 165Hz yenileme hızı sunan bu ekran, özellikle rekabetçi mobil oyuncular için pürüzsüz bir görsel deneyim vadediyor. Cihazın içinde yer alan Dimensity 9500 işlemcisi, bu yüksek yenileme hızını oyunlarda destekleyecek grafik gücünü fazlasıyla sağlıyor.

Redmi K90 Max teknik özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Ekran: 6.83 inç OLED, 1.5K çözünürlük, 165Hz yenileme hızı

Pil: 8.500 mAh, 100W hızlı şarj

Bellek: 16 GB RAM (Prototip verisi)

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

Redmi K90 Max, 8.500 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla segmentinde fark yaratıyor. 100W kablolu hızlı şarj desteğiyle birleşen bu batarya, yoğun kullanımda bile uzun süreler prizden uzak kalma imkanı tanıyor. Üstelik cihaz, bünyesindeki fiziksel fana rağmen IP66, IP68 ve IP69 su ve toz direnci sertifikalarını korumayı başarıyor.

