Video
Realme XT ile 10 Oyun
Realme tarafından ülkemizde satışta olan en güçlü telefon XT ile artık klasikleşen 10 oyun serimize devam ediyoruz.
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Realme XT ile 10 oyun test koşullarımız:
1- Video içerisinde “FPS” değerlerinin yer aldığı simultane bilgi veren aracı “GameBench uygulamasını” kullanıyoruz.
2- Testimizden önce ve sonra cihazın sıcaklık durumunu ölçüyoruz. Böylece testimizin sonunda 10 oyunun, cihazları ne kadar ısıttığını görmüş oluyoruz.
3- Tüm oyunlarda çozünürlüğü en üst değerlere getiriyoruz. Böylece ekran kartının performansını ölçüyoruz.
4- Yeni: Kullandığımız GameBench uygulamasının özelliği sayesinde 5 dakika boyunca oynadığımız oyunların 50 dakika sonunda ne kadar pil tükettiğini görüntülüyoruz.
Oynadığımız oyunların kronolojik sıralaması
00:20 ARK: Survival Evolved
01:39 Asphalt 9: Legends
02:42 Traffic Rider
03:56 The Wolf
04:47 Shadowgun Legends
06:21 Black Desert Online
07:50 PUBG
08:58 NBA LIVE Mobile
09:48 WARFACE
10:51 Super Mecha Champions
Akıllı Telefon
Honor’un en iyisi! | Honor V30 Pro 5G incelemesi
Honor V30 Pro 5G incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’den ayrı bir marka olarak çıkardığı en iyi cihazı olan V30 Pro’nun detaylarına baktığımız video yayında.
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Honor V30 Pro 5G özellikleri
Honor View 30 Pro 5G olarak da bilinen V30 Pro, Honor’un ürettiği en güçlü telefon konumunda. Tasarım olarak Huawei P40 ailesinden önce P40 tasarımında geliyor. 6,57 inç FHD+ ekrana sahip olan cihaz, bu ekranda IPS panel kullanıyor olsa da HDR desteği de sunuyor. 8,8 mm kalınlık ve 206 gram ağırlığa sahip olan Honor V30 Pro 5G, bu ağırlığı cihaz içerisinde dengeli olarak dağıtmayı da başarmış.
Gücünü Huawei’nin en güncel ve en güçlü işlemcisi olan Kirin 990’dan alıyor. Mali-G76 MP16 grafik işlem birimi, 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.0 depolama detayları ile oyunlar başta olmak üzere her işinizde sorunsuz bir deneyim sağlamayı başaran bir telefon.
Batarya kanadında ise 4100 mAh batarya ile iki günü rahat bulan deneyim sunarken, ihtiyaç halinde 40 W kablolu, 27 W kablosuz şarj desteği sağlıyor. Tersine şarj dediğimiz kablosuz şarj desteği olan cihazları da şarj edebilme imkaı sağlıyor.
Honor V30 Pro 5G ile HMS deneyimi
Globalde Honor 9X, Huawei Mate 30 Pro ve P40 serisi gibi Android 10 tabanlı Honor Magic UI 3 arayüzüne sahip olan telefonda, maalesef Çin – ABD sorunu nedeniyle Google servisleri yer almıyor. Aynı zamanda artık Google servisleri ise yüklenemiyor. Bu nedenle Google, Chrome, GMail ve Google Haritalar gibi uygulamalar kullanılamazken GMS kullanan İETT uygulamaları, Getir, Banabi ve Moov by Garenta tarzı uygulamaları da kullanamıyorsunuz.
Ancak buna rağmen sosyal medya uygulamalarında sorun yaşanmaması ve Google uygulamalarına birçok alternatif sunması nedeniyle HMS’ye alışması zor da olmayacaktır. Şu anda eksik olan oyun ve uygulamalar için ise hem global hem de Huawei Türkiye ekibi de çalışmalarını yürütüyor. Yakın zamanda eksik uygulamalar App Gallery’e gelecektir.
Honor V30 Pro kamera deneyimi
Arkada üçlü önde iki kamerasıyla gelen V30 Pro 5G, bu konuda dünyanın en başarılı telefonlarından biri. DXOMARK’ta da tepedeki telefonlardan biri olan V30 Pro, 40 MP ana 12 MP ultra geniş ve 8 MP de telefoto lens kullanıyor. 3x optik, 5x hibrit ve 30x de dijital yakınlaştırma sunabiliyor. Gece çekimlerinde de fazlasıyla iddialı konumda. Ön tarafta 32 MP ana ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön kamera çekimleri de fazlasıyla başarılı.
Video kanadında 4K 30 fps video çekimi desteği de mevcut. OIS ve EIS desteği ise fazlasıyla yerinde ve piyasanın en başarılarından biri durumda.
Sonuç olarak Honor V30 Pro 5G modeli, Honor’un 30 ailesi gelene kadar en iyi cihazı konumunda kalacak ve Mate 30 Pro ve P40 Pro gibi rakipleri ile rahat kıyaslanabilecek, 5G desteki farklı bir cihaz konumunda olmuş.
İnceleme
HyperX Cloud Earbuds inceleme – Kulakiçi oyuncu kulaklığı
HyperX Cloud Earbuds inceleme videomuzda, oyunculara yönelik kulakiçi kulaklığa yakından bakıyoruz.
Kutu içeriği ve tasarım
Kulaklığı satın aldığınızda iki farklı boyutta kulaklık silikonlu ve bir taşıma çantası çıkıyor. Kırmızı rengiyle oldukça güzel görünen modelin üzerinde HyperX logosu yer alıyor. Kulaklığın üzerinde şarkı dinlerken oynat, durdur veya bir sonraki şarkıya geç ile arama kontrolleri için bir fonksiyon tuşu yer alıyor. Ayrıca yine burada bulunan mikrofonla oyunda arkadaşlarınızla konuşabiliyor veya telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yaptığımız testte mikrofon kalitesinin gayet iyi olduğunu deneyimledik.
3,5 mm CTIA standart konnektörleri olan aygıtlar ile uyumlu olan model Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, PC ve mobil platformlarda kullanılabiliyor. Ses performansına baktığımızda ise oyunlarda her ne kadar 7.1 gibi bir ses desteği olmamasına rağmen CS:GO, Call of Duty Warzone gibi oyunlarda düşmanın nereden geldiğini çok net duyabiliyorsunuz. Ayrıca silah veya patlama gibi seslerde de oldukça zengin bir deneyim yaşatıyor.
İnceleme
Realme XT vs Redmi Note 8 Pro – Hangisini almalı? (VIDEO)
Realme XT vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma videomuzda, orta segmentin iki popüler cihazını ele alıyoruz. Bakalım Realme XT ve Redmi Note 8 Pro modelleri, hangi özelikleriyle birbirlerinden ayrılıyor.
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Fiyatlar ne alemde?
Bu videoyu çektiğimiz gün, Redmi Note 8 Pro (128 GB) internette 2499 TL, Realme XT modeli ise 2599 TL‘ye satılıyor. Ancak Redmi Note 8 Pro modelinin bir de 64 GB’lık sürümü var ve o da 2300 TL civarında satılıyor.
Tasarım farkılıkları
Aslında her iki cihaz da tasarımsal olarak büyük benzerlikler taşıyor. Örneğin her iki modelin de önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5, yan çerçeveleri metal. Ayrıca ön taraftan baktığınızda damla çentik tasarımının iki modelde de yer aldığını görüyoruz.
Tasarımsal açıdan göze çarpan en büyük fark parmak izi okuyucusunda. Zira XT modelinde ekranın içerisinde gömülü bir parmak izi sensörü yer alırken. Note 8 Pro modelinde kameranın hemen altında bulunuyor. Bu noktada XT modelinin daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Note 8 Pro modelinde hem parmak izine ulaşmak güç hem de yanlışlıkla kameraya dokunabiliyorsunuz. Bu arada tasarım tarafında her iki cihazda da çift SIM desteği olmasına rağmen Note 8 Pro’da hibrit bir yapı mevcut. Yani hem microSD kartı hem de ikinci SIM’ı aynı anda kullanamıyorsunuz.
Realme XT vs Redmi Note 8 Pro ekran ve donanım farkılıkları
Realme XT modeli 6.4 inç, Redmi Note 8 Pro modeli ise 6.53 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük sunuyorlar. Burada en büyük fark panel tipinde karşımıza çıkıyor. Zira Realme modelinde Super AMOLED, Redmi Note 8 Pro tarafında ise IPS LCD ekran tercih edilmiş. Bu farklılık Realme tarafına pil tüketimi konusunda avantaj sağlarken, Redmi Note 8 Pro ise hem daha parlak hem de daha geniş görüş açısı sunan bir ekran deneyimi vadediyor.
İşlemci tarafında Redmi Note 8 Pro’da yer alan MediaTek Helio G90T işlemcisi, Realme XT modelinde yer alan Snapdragon 712 işlemcisine göre hem işlem, hem de GPU anlamında daha performanslı. O nedenle özellikle oyun beklentisi ile cihaz alacakların bunu göz önünde bulundurmasında fayda var. Ancak Snapdragon 712, performansta geri kalsa bile verimlilikte daha iyi. Yani pil tüketimi konusunda daha başarılı. Donanım tarafında Realme XT modelinde 8 GB, Redmi Note 8 Pro’da ise 6 GB RAM bulunuyor.
Her iki cihazda da 64 MP Samsung GW1 sensörünü kullanan ana kamera bulunuyor. Ayrıca 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik yardımcı kameraları da birebir aynı çözünürlüklerde karşımıza çıkıyor. Yaptığımız testlerde benzer bir kamera performansı gördüğümüzü, ancak bazı noktalarda Realme XT modelinin yazılım avantajı sebebiyle daha iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz.
Son olarak pil kapasitelerinden de bahsetmemiz gerekirse Realme XT modelinde 4000 mAh batarya + 20W Vooc şarj, Redmi Note 8 Pro modelinde ise 4500 mAh pil + 18W hızlı şarj desteği sunuluyor.