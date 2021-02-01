Realme UI 2.0 Erken Erişim programı kapsamına 5 cihaz daha girdi

Realme’nin Android 11 tabanlı kullanıcı arayüzü Realme UI 2.0; Realme 6, X3, X2, C12 ve C15 akıllı telefonlara Erken Erişim programı kapsamında yayınlanmaya başladı. Eğer ki bu telefonlardan birini kullanıyorsanız, programa kaydolarak Realme UI 2.0’ı deneyimleyebilirsiniz.

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Bildiğiniz üzere Android 11 işletim sisteminin yayınlanmasıyla beraber, telefon üreticileri kendi kullanıcı arayüzlerini duyurmaya başladılar. Bu üreticilerin arasına katılan Realme, bizzat kendi geliştirdiği Realme UI 2.0’la kullanıcılarına hitap etmeye başladı. OPPO’nun ColorOS 11 arayüzüyle benzer niteliklere sahip olan Realme UI 2.0, ColorOS 11’e ek olarak performans iyileştirmeleri ve Realme’ye özel küçük dokunuşlar barındırıyor.

Realme, Realme UI 2.0 arayüzünü tanıttıktan kısa bir süre sonra da hemen akıllı telefonlarına bu arayüzünü dağıtmaya başlamıştı. Realme UI 2.0’ı Erken Erişim programı kapsamında cihazlarına dağıtan şirket; 7 Pro, Narzo 20, 6 Pro, Narzo 20 Pro, X2 Pro da dahil olmak üzere birkaç cihazını Erken Erişim programına sokmuştu. Aynı zamanda şirket, Realme UI 2.0’ı X50 Pro akıllı telefonuna da kararlı haliyle dağıtmıştı.

Realme UI 2.0 Erken Erişim programının kapsama alanı genişledi

Şimdiyse Realme; X3, 6, X2, C12 ve C15 modellerini de Erken Erişim programına dahil ettiğini açıkladı. Bu bağlamda eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız, Android 11’i erkenden deneyimleyebilirsiniz. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzünü erkenden deneyimleyebilmek için Realme’nin resmi forumlarındaki adımları uygulamanız gerekiyor. Siz sayfayı derinlemesine inceleyeceksinizdir eminim, ancak biz yine de kısaca bir özet geçelim:

Telefonunuzdaki Yazılım Güncellemesi bölümüne gidin, sağ üst köşedeki ayarlar simgesine dokunun. Buradaki Deneme Sürümünü seçin, akabinde Erken Erişim’e ve ardından Şimdi Başvur düğmesine dokunun.

İlgili linklerdeki kayıt formuna gerekli bilgileri girerek Erken Erişim başvurunuzu gönderin.

Başvurunuzu gönderdikten sonra, Realme yetkilileri başvurunuzu inceleyecekler. Eğer telefonunuz Realme UI 2.0 Erken Erişim programına uygunsa, güncellemeyi sorunsuz bir şekilde edineceksiniz. Bu arada Erken Erişim programının yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı için geçerli olduğunu hatırlatalım. Yani programa başvurmuş olabilirsiniz evet, ancak başvurunuzun kesin olarak kabul edilip edilmeyeceği belli değil.