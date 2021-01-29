Realme 7i Avrupa’ya aslında Narzo 20 olarak geliyor

Realme 7 serisi Avrupa bölgesinde üç telefondan oluşuyor. Bu telefonlar ise Realme 7, Realme 7 5G ve Realme 7 Pro olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise bugün açıklandığı üzere firma bu seriye bir telefon daha ekledi: Realme 7i.

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Realme 7i, Realme Narzo 20 akıllı telefonunun yeniden isimlendirilmişi olacak

Ancak Avrupa’ya gelecek olan Realme 7i akıllı telefonu; geçen sene Hindistan ve diğer bazı Asya bölgeleri için duyurulanla aynı cihaz değil. Cihazın Avrupa versiyonu yeniden isim verilen bir Narzo 20 olarak geliyor.

Dolayısıyla Realme 7i Avrupa versiyonu Helio G85 yonga setiyle ve 6.5inç ekranla gelecek. Cihazın pili ise 6000 mAh kapasiteli olup 18W şarj desteği verecek. Fotoğraf çekimi için de dörtlü bir kamera takımı sunacak olan telefon; Android 10 işletim sistemi tabanlı Realme UI ile çalışacak. Hafıza desteğini 4GB RAM ile verecek olan cihaz, diğer yandan depolamada 64GB kapasiteye sahip. Fiyatta ise 159 Euro etiketini görebiliyoruz. Yine cihazın şu anda Realme firmasının Avrupa sitesinde Gümüş ve Mavi renkleriyle satışta olduğunu belirtelim.

Böylelikle daha önceden de Narzo 10 akıllı telefonunu bazı piyasalarda Realme 6i ismiyle satmış olan Realme firmasından benzer bir hamle daha gelmiş oluyor.